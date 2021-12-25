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Саратовские исследователи столкнулись с невероятной проблемой при исследовании навоза из Маркса

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Саратовские исследователи столкнулись с невероятной проблемой: образцы   навоза из Маркса  они  изучают  уже  более двух месяцев,  но  до сих пор не могут   определить его «качество».

«Отобраны образцы проб почвы на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения в местах складирования отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных с целью определения возможной степени загрязнения верхних слоев почвы. В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных образцов, после завершения которых будет принято решение о наличии,  или отсутствии признаков правонарушений, связанных с загрязнением окружающей среды».

Это цитата  из ответа  прокуратуры Саратовской области редакции газеты «Саратовский репортер».  Прошло два месяца со времени получения редакцией ответа.   Судя по тому,  что  о результатах проверки, как было обещано прокуратурой Саратовской области «будет  сообщено дополнительно»,  но ответа до сих пор,  можно сделать вывод, что  «лабораторные исследования отобранных образцов»   все еще проводятся.   Два месяца прошло, а  в лаборатории до сих пор заняты исследованием «отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных», словно бы речь идет об исследовании изотопов    урана   U 234.

Из всего этого можно сделать вывод, что  «отходы жизнедеятельности животных» или где-то могли затеряться по дороге в лабораторию, или  саратовские  исследователи лаборанты столкнулись с неизведанным ранее  видом органического вещества из Маркса, которое  располагается  на территории АО «ПЗ «Трудовой». 

 