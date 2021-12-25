Саратовские исследователи столкнулись с невероятной проблемой при исследовании навоза из Маркса

Саратовские исследователи столкнулись с невероятной проблемой: образцы навоза из Маркса они изучают уже более двух месяцев, но до сих пор не могут определить его «качество».

«Отобраны образцы проб почвы на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения в местах складирования отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных с целью определения возможной степени загрязнения верхних слоев почвы. В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных образцов, после завершения которых будет принято решение о наличии, или отсутствии признаков правонарушений, связанных с загрязнением окружающей среды».

Это цитата из ответа прокуратуры Саратовской области редакции газеты «Саратовский репортер». Прошло два месяца со времени получения редакцией ответа. Судя по тому, что о результатах проверки, как было обещано прокуратурой Саратовской области «будет сообщено дополнительно», но ответа до сих пор, можно сделать вывод, что «лабораторные исследования отобранных образцов» все еще проводятся. Два месяца прошло, а в лаборатории до сих пор заняты исследованием «отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных», словно бы речь идет об исследовании изотопов урана U 234.

Из всего этого можно сделать вывод, что «отходы жизнедеятельности животных» или где-то могли затеряться по дороге в лабораторию, или саратовские исследователи лаборанты столкнулись с неизведанным ранее видом органического вещества из Маркса, которое располагается на территории АО «ПЗ «Трудовой».