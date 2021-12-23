Куда уводят бюджетные деньги Марксовского района?

Мы неоднократно писали о реконструкции стадиона «Старт» в городе Маркс и о причастности к этому главы Марксовского района Дмитрия Романова, хотя объект и не находится в собственности муниципалитета. По нашему мнению, там были допущены грубейшие нарушения во время передачи стадиона из собственности муниципалитета в область, а также во время его реконструкции. Пришлось несколько раз обращаться в местное отделение следственного комитета России и в Марксовскую межрайонную прокуратуру. Но, к сожалению, результаты были почти нулевыми. То ли следователи стали менее профессиональными, то ли времена поменялись, и на определенные следственные мероприятия существует «табу».

Но, как бы там не было, результаты есть, и они почти всё ставят на своё место. А конкретнее, «Саратовский репортёр» в своих публикациях был прав. Глава Марксовского района Дмитрий Романов причастен к реконструкции стадиона «Старт» и им допущены грубейшие нарушения требований бюджетного законодательства. То есть, бюджетные деньги были использованы на реконструкцию объекта, который не принадлежит Марксовскому муниципалитету. Это сказано в ответе и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области Д.Болдырева.

Что произошло? В начале нынешнего года происходит передача стадиона «Старт» города Маркс в Управление капитального строительства правительства Саратовской области. Эта процедура гладко не проходит, потому что было сорвано заседание собрания депутатов Марксовского района по причине отсутствия кворума. По нашему мнению, оно так и не состоялось, но Решение собрания по передаче объекта все же появилось. И аукцион прошёл, и подрядчик появился на 130 миллионов рублей, и работы начались. Но всё опять пошло не так. В проектах как-то забыли про внешнее водоснабжение, про некую часть электроснабжения, про телекоммуникационные сети и, наверное, ещё что -то, о чем мы не знаем. В документе, подписанном Д.Болдыревым, упоминается три таких момента.

Ещё раз напомним, что стадион и земельный участок ещё 27.05.2021 г. был передан из казны Марксовского муниципального района в государственную собственность правительства Саратовской области и с этого момента администрация Марксовского района была не вправе осуществлять расходование муниципальных бюджетных средств на реконструкцию и эксплуатацию стадиона «Старт», в том числе заключать договора на разработку проектной документации, подключение к системам коммунальной инфраструктуры, увеличение мощностей электропотребления. Однако, глава района Д.Романов и его подчиненные все это проигнорировали и действовали так, как им вздумается. И это было сделано в ущерб району и его бюджету.

Проверкой, проведенной прокуратурой Саратовской области установлено, (далее из официального текста сообщения прокуратуры) «что в нарушение требований бюджетного законодательства администрацией муниципального района 09.08.2021 с АО «Облкоммунэнерго» заключен договор об осуществлении технологического присоединения стадиона «Старт» на сумму 72907 рублей, оплаченном в установленном договором порядке за счет средств бюджета Марксовского муниципального района. (Главный распорядитель бюджета – глава района Д.Романов – ред. )

Кроме того, МУ «МСЦ «Олимп» в нарушение требований законодательства, не имея в оперативном управлении стадиона «Старт», 18.11.2021 заключило и ПАО «Ростелеком» договор на подключение к телекоммуникационным сетям указанного стадиона и оплатило указанный договор за счет средств учреждения. (Учредителем МУ «МСЦ «Олимп» является администрация Марксовского муниципального района и её глава Д.Романов. Сумма ущерба здесь составляет 48 тысяч рублей – ред.)

Аналогичные нарушения законодательства МУ «МСЦ «Олимп допущены при заключении 22.07.2021 договора на выполнение проектных работ с ООО «Строй – Тех». (Здесь договор заключен на сумму 69 тысяч рублей – ред.)»

Но нам кажется, что на этом история с многострадальным стадионом «Старт» не закончится. Там ещё много других вопросов, которые, так или иначе, со временем появятся на свет, и опять будет много работы и для прокуратуры, и для следственного комитета. А пока, по нашему мнению и подсчетам, бюджету Марксовского муниципального района нанесен ущерб на сумму почти 200 тысяч рублей.

Редакция газеты «Саратовский репортёр» просит считать данную статью официальным обращением в управление следственного комитета России по Саратовской области для принятия соответствующих мер.

«Саратовский репортер»