КТО БОИТСЯ СМИ?

Как бы не критиковали нашего губернатора В.В. Радаева, депутата Госдумы Н.В. Панкова, одно несомненно положительное качество у них присутствует: они адекватно реагируют на критику в СМИ, понимая, что «четвертая власть» вносит свою весомую лепту в развитие институтов гражданского общества в нашем регионе. Как тут не вспомнить слова нашего Президента, которые опубликованы на сайте Кремля: "Сегодня СМИ служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив".

Однако, увы, бывают исключения, и не все реагируют на критику в СМИ цивилизованно: иные продолжают жить и работать не в современной реальности конструктивных коммуникаций, к которой призывает Президент страны Владимир Путин, а в каком-то ушедшем от нас давно в прошлое мире 90-х. В те бандитские годы многие проблемы, в том числе и проблемы со СМИ, журналистами, решались силой и «наездами».

И вот, совсем свежий пример уже из нашего времени. Едва была опубликована на сайте «Саратовского репортера» статья «Вспомнить все, и теперь- на очереди Сурменев?», где редакцией упоминается, среди некоторых значимых фигур нашего города и области фамилия бизнесмена Сергея Сурменева, как в адрес автора статьи… пошли угрозы.

Для редакции газеты, которой уже почти 30 лет, дело далеко не новое. Суды , нападения и избиения журналистов, провокации, обыски в редакции. Все это было в истории редакции. Казалось бы, что подобные способы «общения» с журналистами» ушли в прошлое. Но оказалось, что - нет, и буквально вчера, редакции газеты напомнили о девяностых годах в «лучших» традициях.

К руководителю редакции стали подсылать неких «подельников» одного из главных персонажей публикации и стали угрожать открытым текстом: если появится хотя бы еще одна статья на данную тему, то возникнут очень серьезные проблемы со здоровьем, или вообще, автора и редактора заставят замолчать навсегда.

Что это было? Необдуманные эмоции героя публикации, или спланированная акция, направленная на расправу со СМИ и журналистом? Насколько реальны были угрозы, или это была просто акция устрашения?

Искать ответы на подобные вопросы не компетенция журналистов, а правоохранительных органов, прокуратуры.

Поэтому, редакция оставляет за собой право обратиться с соответствующими заявлениями в ГУ МВД России по Саратовской области, СУ по Саратовской области СК РФ и Генеральную прокуратуру.