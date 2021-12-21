КТО БОИТСЯ СМИ?

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Как бы не критиковали  нашего губернатора В.В. Радаева, депутата Госдумы Н.В. Панкова, одно несомненно положительное качество у них  присутствует: они адекватно реагируют на критику в СМИ, понимая, что  «четвертая власть» вносит свою весомую  лепту в  развитие институтов  гражданского общества в нашем регионе. Как тут не вспомнить слова нашего Президента, которые  опубликованы на сайте Кремля:  "Сегодня СМИ служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив".

 Однако, увы,  бывают исключения,  и не все  реагируют на критику в СМИ цивилизованно: иные продолжают  жить и работать не в  современной  реальности    конструктивных коммуникаций,   к которой призывает  Президент страны Владимир Путин, а в каком-то ушедшем от нас давно в прошлое мире 90-х.  В те бандитские  годы   многие   проблемы, в том числе и проблемы со СМИ, журналистами,  решались силой и «наездами».

И вот, совсем свежий  пример уже из нашего времени.    Едва была опубликована  на сайте «Саратовского репортера»    статья «Вспомнить все, и теперь- на очереди Сурменев?»,  где редакцией  упоминается, среди некоторых  значимых фигур нашего города и области    фамилия  бизнесмена  Сергея Сурменева, как в адрес автора статьи… пошли угрозы.

Для редакции газеты,  которой уже  почти 30  лет, дело далеко  не новое. Суды , нападения и избиения журналистов, провокации,  обыски в редакции. Все это было в  истории редакции. Казалось бы,  что подобные способы «общения» с журналистами»   ушли в прошлое. Но оказалось, что -  нет,  и буквально вчера, редакции газеты    напомнили о  девяностых годах в «лучших» традициях.

К  руководителю  редакции  стали подсылать неких «подельников» одного из главных персонажей публикации и  стали угрожать открытым текстом: если появится хотя бы еще одна статья на данную тему, то возникнут  очень серьезные проблемы со здоровьем, или вообще, автора и редактора  заставят замолчать навсегда.

Что это было?  Необдуманные эмоции героя публикации, или спланированная акция,   направленная на расправу со СМИ и журналистом? Насколько реальны  были угрозы, или это была просто акция устрашения?

Искать ответы на подобные вопросы не  компетенция журналистов, а  правоохранительных органов, прокуратуры.

Поэтому,  редакция оставляет за собой право  обратиться с соответствующими заявлениями в ГУ МВД России по Саратовской области,   СУ по Саратовской области СК РФ и Генеральную прокуратуру.