Вспомнить все, и теперь, на очереди- Сурменев?

Говорят, кто прошлое помянет, тому... Но, у саратовской «ЕР» свой взгляд на прошлое: местные медведи весьма мстительны и злопамятны, и не забывают прошлых обид.

Как известно, бизнесмен Сергей Сурменев засветил свою фамилию во время скандала с земельной «лотереей» земель бывшего САЗа и навлёк на себя гнев Николая Панкова. Отсюда начались и неприятности у бизнесмена. Похоже, что о Сурменеве сегодня решили вспомнить: и его фамилия снова замелькала в Интернет - пространстве.

А ведь когда-то давно, у него все прекрасно начиналось и Сурменева партия местной «ЕР» и Панков видели даже депутатом в Госдуму . Но теперь на его месте Воробьев.

Сурменев всегда метался : от бизнеса к бизнесу, от одной партии к другой партии. В 2006 году, если кто подзабыл, он избирался в Саратовскую городскую думу от партии «Яблоко»- «СПС» под лозунгом « За чистый город!». Лишь в 2011 году впервые стал депутатом гордумы 4-го созыва, а потом и 5-го созыва. Но потом снова у Сурменева начались «виражи» в биографии. За что, собственно и попал в немилость к Панкову.

При этом, Сурменёв входил в империю Владислава Бурова. Работая на Бурова, он выполнял, как сегодня вспоминают в Интернет- Сети весьма специфические задачи, такие как изъятие земель у собственников. Ещё одним направлением для Сурменева было преднамеренное банкротство, а самой известной историей из этого направления является активное участие Сергея Александровича в банкротстве ОАО «Саратов-Лада».

Затем Сурменёв смог ,как пишут, «пролезть в Саратовскую городскую думу», однако был вынужден сдать мандат по собственному желанию.По официальной версии из-за того, что предоставил недостоверные данные в своей декларации о доходах. «Недостоверные данные», это, например, земельные участки. Сурменев также продал имущественный комплекс в Пугачеве за 54 млн рублей и не отразил эту сделку в декларации.

Но самое печальное для Сурменёва в том, что он засветился с темой вокруг земель бывшего САЗа с целью продажи РНО «Синергия» этих участков под застройку. Земли изъяли в пользу «Росимущества», а банк потерял на сделке, как писали СМИ, около 300 млн рублей. Главными действующими лицами той схемы называли в СМИ Сурменёва и Кудинова. Более того, участвуя в той сделке, Сурменёв перешёл дорогу депутату ГД Николаю Панкову, который в последний момент всерьёз озаботился судьбой этих земель. Нажив себе такого серьёзного врага, Сурменёв стал нерукопожатным членов местной «ЕР» и это не могло не повлиять на его политическую карьеру.

Ну, а что бывает с теми, кто оказывается за бортом политики в Саратовской области? Господин Панков особенно в последнее время показывает, что бывает с теми, кто переходит ему дорогу. Взять хотя бы, забытое дело «гарпуна партии», которое достали из тины прошлого спустя 14 лет. Казалось бы, зачем? Все за тем же: чтобы «наказать» «врагов» партии.

Полагаем, что в этом же ряду оказался сегодня и Сурменев, о котором стали забывать, но зачем-то начали доставать его историю из прошлого. Что из этого выйдет, возможно, увидим уже совсем скоро.