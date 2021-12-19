Вспомнить все, и теперь, на очереди- Сурменев?

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Говорят, кто прошлое помянет, тому...   Но,  у саратовской «ЕР»  свой взгляд на прошлое:    местные медведи весьма мстительны и злопамятны, и  не забывают прошлых  обид.

Как известно,  бизнесмен  Сергей Сурменев  засветил свою фамилию во время скандала с земельной «лотереей» земель бывшего САЗа и навлёк на себя гнев Николая Панкова. Отсюда начались и неприятности у бизнесмена.  Похоже, что   о Сурменеве сегодня  решили вспомнить:  и   его фамилия снова  замелькала в Интернет - пространстве.

А ведь когда-то давно,  у него все прекрасно начиналось и  Сурменева   партия местной «ЕР» и   Панков видели даже   депутатом в Госдуму . Но   теперь на  его  месте  Воробьев. 

 Сурменев всегда метался : от бизнеса к бизнесу, от  одной партии к другой  партии. В 2006 году, если кто подзабыл, он  избирался в Саратовскую  городскую думу   от  партии «Яблоко»- «СПС» под  лозунгом « За чистый город!». Лишь в 2011 году впервые стал депутатом гордумы 4-го созыва, а потом и 5-го созыва.   Но потом снова у Сурменева начались  «виражи» в биографии. За что, собственно и попал  в немилость к  Панкову.

При этом, Сурменёв входил в империю Владислава Бурова. Работая на Бурова, он выполнял, как сегодня  вспоминают в Интернет- Сети весьма специфические задачи, такие как изъятие  земель у собственников.  Ещё одним направлением для  Сурменева  было преднамеренное банкротство, а  самой известной историей из этого направления является активное участие Сергея Александровича в банкротстве ОАО «Саратов-Лада».

Затем  Сурменёв смог ,как пишут,  «пролезть в Саратовскую городскую думу», однако был вынужден сдать мандат по собственному желанию.По официальной версии из-за того, что предоставил недостоверные данные в своей декларации о доходах.  «Недостоверные данные», это, например,    земельные участки.  Сурменев также  продал имущественный комплекс в Пугачеве за 54 млн рублей и не отразил эту сделку  в декларации. 

Но самое печальное для  Сурменёва в том, что он  засветился  с темой вокруг земель бывшего САЗа  с целью продажи РНО «Синергия» этих участков под застройку. Земли изъяли в пользу «Росимущества», а банк потерял на сделке, как писали СМИ,  около 300 млн рублей. Главными действующими лицами той схемы называли в СМИ  Сурменёва и Кудинова. Более того, участвуя в той сделке, Сурменёв перешёл дорогу депутату ГД Николаю Панкову, который в последний момент всерьёз озаботился судьбой этих земель. Нажив себе такого серьёзного врага, Сурменёв   стал нерукопожатным  членов местной «ЕР»   и это  не могло не  повлиять на  его политическую карьеру.  

Ну, а что бывает с теми, кто оказывается за бортом  политики в Саратовской области?  Господин Панков   особенно в последнее время   показывает, что бывает с теми,  кто  переходит ему дорогу.   Взять хотя бы, забытое  дело «гарпуна партии», которое достали из   тины прошлого спустя 14 лет.  Казалось бы, зачем?     Все за тем же: чтобы  «наказать»   «врагов» партии.

Полагаем, что в этом же ряду оказался сегодня  и Сурменев, о котором стали забывать, но зачем-то начали доставать его историю из прошлого.  Что  из этого выйдет,  возможно, увидим уже совсем скоро.

 