ОБРАЩЕНИЕ Председателю Государственной Думы РФ Володину В.В.? Генеральному Прокурору РФ Краснову И.В. Председателю СК РФ Бастрыкину А.И.

Мы собственники домов №8 по ул. Чехова и №2 по ул. Мамонтовой в г. Саратове, вынуждены обратиться к Вам за защитой прав большинства собственников наших домов. Так как небольшая группа граждан, используя средства массовой информации, вводит Вас в заблуждение по поводу волеизъявления собственников наших домов по выбору управляющей компании в лице ООО "ПРОФЕССИОНАЛ".

В своих обращениях это меньшинство пытается убедить властные и правоохранительные органы в том, что ООО "АТСЖ" собственники не выбирали, как управляющую компанию, а выбрали OQO "ПРОФЕССИОНАЛ". И, якобы, этот выбор оформлен протоколом общего

собрания, который сдан в ГЖИ Саратовской области.

Однако, по факту этих собраний уже возбуждено уголовное дело за фальсификацию бюллетеней для голосования. Кроме того, протоколы этих собраний уже признаны незаконными решением уда Ленинского района г. Саратова (Чехова 8: дело №2-3266/2021, решение от 29.10.2021г Мамонтовой 2: дело №2-3423/2021, решение от 27.10.2021г.).

При этом, необходимо отметить и тот факт, что в этих домах 950 собственников, а собрание было проведено в течение двух недель.

Наш опыт показывает, что провести собрание за столь короткий период времени невозможно ООО "АТСЖ" смогло провести собрание лишь в течение полугода с необходимым кворумом.

Считаем, что сторонники ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" избрали путь своей защиты по формуле: "Лучшая защита -это нападение". И чтобы обелить себя и собрание, которое признано судом незаконным, начали обращаться в высшие органы власти, искажая действительность.

Желая сохранить управление нашими домами, в ГЖИ Саратовской области от этих лиц были направлены новые протоколы общих собраний, якобы проведенных в течение нескольких дней, на которых, якобы, жильцы вновь избрали в качестве управляющей организации ООО "ПРОФЕССИОНАЛ". Цель этих протоколов - не допустить включение наших домов за ООО "АТСЖ", согласно протоколам общих собраний собственников наших домов, направленным на рассмотрение в ГЖИ ранее, поскольку нормы жилищного законодательства позволяют ГЖИ отказывать по протоколам общих собраний, если в период их рассмотрения в ГЖИ сдан новый протокол более позднего собрания по выбору иной управляющей организации.

В связи с изложенным, просим "ПРОФЕССИОНАЛ" и инициаторов, представляющих его в ГЖИ.

организовать проверку законности действий ООО общих собраний, утверждающих протокол и о результатах рассмотрения обращения просим проинформировать нашего представителя ФИО по адресу:

Текст настоящего обращения утвержден на сходе собственников 11 декабря 2021 года.