Чиновникам разрешили не выделять квартиры сиротам

Дефицит бюджетных ассигнований признали законным поводом не предоставлять квартиры сиротам и исполнять судебные решения. Такое решение вынес Первый кассационный суд. Действующий федеральный закон гарантирует не имеющим жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей право на однократное получение благоустроенного жилого помещения по договору специализированного найма. Такая обязанность возлагается на органы исполнительной власти субъектов Федерации при условии, что проживание детей в ранее занимаемых помещениях (например – детском доме) признается невозможным.

В спорной ситуации оказались более ста бывших детей, проживающих в Саратовской области. Еще несколько лет назад суды возложили на чиновников обязанность выделить им соответствующие жилые помещения площадью не менее по 30 кв. метров. В отношении, например, Людмилы Хорольской такое решение было принято в августе 2015 года. Подтверждая его, Саратовский областной суд констатировал, что отсутствие свободных квартир не снимает со строительного ведомства обязанность предоставить благоустроенное жилье.

Но за прошедшие годы эти решения так и не были исполнены. Поэтому 98 человек предъявили новый коллективный иск о признании незаконным бездействия областного Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «В федеральном законодательстве и в нормативно-правовых актах Саратовской области не предусмотрены правовые основания для нарушения государственным органом права детей-сирот и приравненных к ним лиц на своевременное обеспечение жильем», – заявили истцы.

Не отрицая саму по себе обязанность выделить квартиры, чиновники вновь ссылались на отсутствие достаточных ресурсов. По их словам, всего на жилищном учете в субъекте Федерации стоит более пяти тысяч граждан, имеющих право на получение квартир. Для реализации этого права необходимо 5,7 млрд рублей. Причем 2,6 тысячи претендентов уже получили судебные решения, их исполнение оценивается в 2,6 млрд рублей. В среднем ежегодно на учет как нуждающиеся встают около 400 граждан из числа детей-сирот, но бюджетных ассигнований для выделения им квартир не хватает. Также ответчик утверждал, что из-за низкой установленной нормативной стоимости недвижимости застройщики не заинтересованы в заключении государственных контрактов на строительство социального жилья. Областное ведомство подробно отчиталось о ресурсах и планах исполнения принятых в отношении истцов решений.

Проанализировав эти аргументы, служители Фемиды не усмотрели в действиях областного строительного ведомства вины в неисполнении судебных решений. «Бездействие предполагает полное отсутствие или не совершение действий, предусмотренных законом. Тогда как Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области предприняло зависящие от него необходимые меры в установленном законом порядке для исполнения решений суда. При этом обстоятельства, препятствовавшие осуществлению исполнения обязательств в установленный срок, в сложившемся положении и в рамках действующего законодательства не могли быть устранены исключительно действиями министерства», – заключил районный суд, отклоняя требования 98 повзрослевших детей.

Апелляционная коллегия также пришла к выводу, что реальное исполнение решений об обеспечении истцов благоустроенным жилыми помещениями не состоялось вследствие объективных обстоятельств. «Административным ответчиком не были допущены нарушения нормативно-правовых актов, регулирующих порядок предоставления детям-сиротам благоустроенных жилых помещений», – отмечается в определении Саратовского областного суда.

Не усмотрела оснований для пересмотра дела и кассационная инстанция. «Сама по себе несвоевременность исполнения решений суда не свидетельствует о противоправности действий (бездействия) именно Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», – констатировал кассационный суд.

Отметим, что Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) неоднократно подтверждал, что, будучи свободным определять социальные пособия и иные льготы, государство не вправе оправдывать невыполнение взятых на себя обязательств нехваткой бюджетных средств. Одно из первых таких решений в отношении России в 2002 году было принято по жалобе Анатолия Бурдова, который в течение нескольких лет не получал положенное пособие «чернобыльца». Нарушением Европейский суд признал и отказ выделить больному раком предусмотренные законом лекарства. Представители России в ЕСПЧ утверждали, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования сделал все от него зависящее – запросил средства у федерального фонда, которые из-за превышения лимита финансирования не были предоставлены. «Европейская конвенция призвана гарантировать права, которые являются реальными и эффективными, а не теоретическими и иллюзорными. Ни сложности в государственной бюджетной системе, ни отсутствие средств или других ресурсов не могут освободить государство от его обязательств по Конвенции», – заключили страсбургские служители Фемиды.

Справка

По данным Федеральной службы государственной статистики, в качестве нуждающихся в жилье на учете стоит 2,5 млн человек, в том числе 249,7 тысячи детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В Саратовской области такая «очередь» превышает 7,5 тысячи человек.

Ежегодно квартиры за счет государства получает в среднем около 100 тысяч нуждающихся, каждый четвертый – из категории сирот.

(АПИ)