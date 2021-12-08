Как невиновных изощренно пытают в городе Герое Волгограде

Следователь Белко Евгений Владимирович из Волгограда с целью получения признательных показаний, использует формы психологических пыток в отношении задержанных.

Все мы откровенно устали биться в закрытые двери, так называемой «системы». Видимо создавая ее, в своё время, государство на это и рассчитывало.

К сожалению, психологическое и физическое давление продолжают оставаться излюбленными приемами правоохранителей, позволяющим им добиться получения признательных показаний от граждан. Об этом, например, свидетельствует статистика Европейского Суда по правам человека: так, по данным отчета за 2020 год, из 185 рассмотренных жалоб россиян в ЕСПЧ было удовлетворено 173 обращения. Причем, чаще всего российские власти нарушали ст.3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающую пытки и бесчеловечное отношение к кому бы то ни было. Нами были написаны и разосланы заявления:

Председателю Следственного комитета Российской Федерации генералу юстиции Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу;

Генеральному прокурору Российской Федерации Действительному государственному советнику юстиции Краснову Игорю Викторовичу;

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой Татьяне Николаевне;

Директору Федеральной службы безопасности Российской Федерации Генералу армии Бортникову Александру Васильевичу;

Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титову Борису Юрьевичу;

Президенту Федеральной палаты адвокатов РФ Пилипенко Юрию Сергеевичу;

Министру юстиции Российской Федерации Чуйченко Константину Анатольевичу;

Начальнику Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области;

Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Ростовщикову Валерию Александровичу;

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Саратовской области Петриченко Михаилу Петровичу;

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Устиновой Ольге Владиславовне

Уполномоченному по правам человека в Саратовской области Суховой Надежде Ивановне;

Начальнику УФСБ России по Волгоградской области генерал-майору Ларину Александру Михайловичу

Президенту Адвокатской палаты Волгоградской области Копылову Александру Владимировичу;

Следственный изолятор № 1 УФСИН по Волгоградской области подполковнику внутренней службы Василенко Евгению Николаевичу;

Начальнику Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области генерал-майору внутренней службы Просвернину Александру Александровичу;

И некоторым из них не по одному разу, поскольку затронуты судьбы не одной семьи. Один из первых откликов на наше заявление, был от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Устиновой Ольги Владиславовны, которая в свою очередь, организовала совместный личный прием Уполномоченного с прокурором Волгоградской области государственным советником юстиции 2 класса Костенко Денисом Алексеевичем.

На данном личном приеме генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр Правовых Технологий «ЮрПартнер» Аскирка Алексей Юрьевич, предоставил сведения о незаконных действиях заместителя руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области подполковника юстиции Белко Евгения Владимировича

А именно: по уголовному делу N12102180008000066 проходит 12 человек: Дьячков А.Л., Новицкий О.В., Якименко Я.В., Березин А.В., Крищенко А.В., Элбакян Д.А.,

Тихонова Надежда Валерьевна 21.10.1997 не замужем (помещалась в изолятор)

Рудская Екатерина Денисовна 28.04.1999 в разводе, один малолетний ребенок на иждивении (помещалась в изолятор)

Решетова Валерия Владиславовна 03.06.1995 не замужем детей нет (помещалась в изолятор)

Курчакова Екатерина Сергеевна 2000 не замужем (помещалась в изолятор)

Парахина Екатерина Владимировна 04.01.1984 не замужем, ребенок на иждивении

Шевцова Наталья Сергеевна 19.08.1996 не замужем, ребенок на иждивении

Все они подвергаются психологическому давлению, во время допроса, которое в свою очередь, является одной из форм психологической пытки, со стороны следователя, поскольку «означает умышленное причинение нравственного страдания для получения сведений или признания», как это сформулировано в Конвенции против пыток ,принятой ООН в 1984 году , а также в статья 302 УК РФ . Например у Дьячкова А.Л. , на иждивении находятся малолетние дети: 2 лет, 10 месяцев, 14 летний ребёнок-инвалид и его гражданская супруга. Несколько лиц, имеют статус матерей-одиночек, Якименко Я.В. следователь угрожает , привлечь его супругу в качестве обвиняемой и заключить ее под стражу, ведь его ему удаётся без основательно содержать в СИЗО, психологическим пыткам так же подвергаются сами семьи, ведь они в этой ситуации созависимы .

Участники уголовного дела, неоднократно, без следственных действий, вывозятся из СИЗО, их вынуждают дать признательные показания, взять на себя в вину, даже в вопросах, в которых дать оценку, просто не возможно без экспертного заключения.

При допросах с девушками Следователь позволяет себе нецензурную брань и все это происходит на повышенном тоне, а точнее крики, которые слышены и за пределами кабинета. Между собой в коридорах СК, коллеги иронично перебрасываются: «Белко опять разбушевался»! «в такой обстановке работать невозможно».

Данные методы неприемлемы для сотрудников следственного комитета. На девочек оказывается наибольшее давление, их Белко Евгений Владимирович доводит до нервно - эмоциональных срывов, угрожая поместить в СИЗО для дальнейшей приватной беседы. И это все, несмотря на то, что они одни воспитывают детей. Дача признательных показаний принимается только в заранее приготовленном следователем контексте, любые изменения и дополнения следователь Белко Е.В. не принимает и открыто заявляет, что если не подпишешь, как я подготовлю, то из этого кабинета направишься в СИЗО.

Ещё раз повторюсь, что НЕТ оснований не то что для задержания, но и для возбуждения уголовного дела. Следователь вынуждает признать несуществующую вину, угрожая изменить статью с 171УК РФ на более тяжкую 210 УК РФ, утверждая при этом, что все документы сфальсифицированы и специалисты и сотрудники подкуплены, «оборотни в погонах». А именно так Евгений Владимирович Белко отзывается, о своих Самарских, Саратовских, Тверских, Московских коллегах, проводивших проверку деятельности ООО «Рокет-Карт» и давших свое заключение в виде постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В 2019 году одной из главных проблем Путин назвал «бесконечное содержание под стражей». Он заявил: до конца ноября – начала декабря Генпрокуратура и Верховный суд должны внести свои предложения по мерам пресечения при экономических преступлениях. Эти утверждения прозвучали на ежегодной Прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Предпринимателей надо реже сажать в СИЗО и чаще выпускать под залог. Статью Уголовного кодекса об организованной преступности, по которой привлекают бизнес, нужно переписать.

По его словам, в Госдуме должны подумать над тем, чтобы переработать 210 статью УК РФ. «На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести любой совет директоров любой организации. Это недопустимо, над этим нужно поработать и внести изменения в закон», – сказал Путин.

Но видимо и на этот счёт у Волгоградской правовой системы, есть своё ОСОБОЕ мнение!