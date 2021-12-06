Наглость второе счастье: как господин Лебедев, осужденный за хранение оружия, еще и чужую недвижимость через суды «отжимает»

О господине Лебедеве местные СМИ писали неоднократно. То едва помещение , в котором он плавил драгметаллы, не сжег вместе с другими офисами. То целый арсенал оружия и не только охотничьего, но и боевого, хранил на чердаке. То угрожал избить и даже убить человека, у которого в офисном помещении более 10 лет сидел и работал бесплатно, не платя ни копейки за аренду и ЖКУ. То хамил и грубил арендаторам, которые платили за свет и прочие услуги, а он не платил. А теперь вот, пошел в суд с иском, чтобы отжать в свою пользу помещение, которое ему не принадлежит.

О Лебедеве почти два года назад писало, и писало не раз, информационное агентство «Общественное мнение».

Портрет Лебедева, коротко, если мы прочитаем статью в «ОМ», выглядит примерно так:

«Почти 15 лет Бондарев не может полноценно пользоваться принадлежащей ему недвижимостью. Его оппонентом длительное время является бывший арендатор помещения Валерий Лебедев, осужденный в 2019 году за хранение оружия и взрывчатых веществ. Лебедев претендует на часть нежилого помещения… Бондарев уверен, что Лебедев, не способный оплатить не только долг перед ним в 1,8 млн рублей, но и даже уголовный штраф в размере 141 тысячи рублей, скорее всего действует не в одиночку. Предприниматель не исключает, что за Лебедевым стоят все те же сотрудники прокуратуры. В пользу этой версии говорит и то, как кассационная инстанция рассматривала жалобу Лебедева, и решение Кировского райсуда, оставившего владельца целого оружейного арсенала на свободе. История помещения, площадью 148,5 кв. м, расположенного в нежилом здании (1 774.5 кв. м, дом №128 литер "Р") на 4-й линии во 2-м Пугачевском поселке, началась еще в начале 2001 года, когда ювелир Валерий Лебедев решил приобрести у Валерия Бондарева помещение в недавно построенном здании. Предприниматель согласился и пустил Лебедева в помещение. И все было бы хорошо, если бы не один нюанс – Лебедев не только не приобрел недвижимость, но и не платил никогда за аренду и коммуналку… В 2016 году, после очередногособрания собственников , было принято решение, что тем, кто не платит за коммуналку, будет отключаться первого числа каждого месяца электричество. Лебедев тогда отреагировал весьма бурно, сказав при всех, что он «всех уроет». Вот такой он «весельчак», этот Лебедев! И тогда Бондарев решает отключить ему электричество. Лебедев, по словам Бондарева, стал вести себя агрессивно, конфликтовать с ним и другими соседями, стал периодически осуществлять незаконные врезки в электросистему…». Более подробнее об этом, и еще о многом другом из жизни ювелира можно прочитать в статье «ОМ», в статье от 20 января 2021 года «Надзорное покровительство: кто стоит за взрывоопасным ювелиром».

С тех пор прошло немало времени, но «ювелир-оружейник» не успокоился.

Чтобы до конца понять, что происходит сегодня, читателю следует напомнить еще некоторые детали из жизни «ювелира- оружейника».

В 2006 году Кировский районный суд Саратова принимает решение о признании права собственности на нежилое помещение за Бондаревым В.В. , Афанасьевым П.П., Лебедевым В.В. В суд были представлены фиктивные договора между Бондаревым, Афанасьевым и Лебедевым.

Саратовский областной суд отменил решение Кировского районного суда, и дело было направлено на новое рассмотрение.

Затем, Бондарев подает при новом рассмотрении дела уже только от себя лично, и выигрывает дело в Кировском районном суде и в апелляционной инстанции. При этом, Лебедев присутствовал на всех заседаниях и не возражал о признании права собственности за Бондаревым В.В.

Какие события происходили ранее? Бондарев пустил на время в 2000 году Лебедева в помещение своей производственной базы.

Но Лебедев не платил ни за свет, ни за газ, ни за воду. Мало того, минуя счетчик, Лебедев тайно (!) кинул через чердак кабель, чтобы запитать электроэнергией печи, в которых он плавил драгоценные металлы. Были возгорания, и даже пожары, взрывы, так как печи работали в основном, в рабочее время. А в 2018 году на чердаке был обнаружен склад с оружием и боеприпасы. И потом стало понятно: если бы малейшая искра от того кабеля, тайно проведенного Лебедевым к своим печам, то взорвалось бы и сгорело все здание!

Вот такой типаж. При этом, Лебедев не комплексует, не испытывает ни грамма угрызений совести и ходит по судам, словно бы он везде и во всем прав!

В 2018 году он подает иск о признании права собственности 8/100 долей на помещение Бондарева. Тогда Бондарев подает встречный иск об истребовании из чужого незаконного владения Лебедевым нежилого помещения 148, 5 кв. м. расположенном в двухэтажном административном здании.

И тут тоже, Бондарев В.В. выигрывает суд и апелляцию, и другого никак не могло и быть, он ведь собственник, он строил это здание, которому господин «ювелир- оружейник» не имеет никакого ровным счетом отношения!

Арбитражный суд Саратовской области тогда вынес Определение от 19 июля 2021 года:

«Материалами дела установлено, что 10 сентября 200 года Бондарев Валерий Викторович, Лебедев Валерий Васильевич и Афанасьев Павел Петрович заключили договор о долевом участии в строительстве, согласно которого обязались соединить свои вклады, и совместно, на условиях долевого участия осуществить строительство административного двухэтажного здания на земельном участке площадью 2 838 кв.м., расположенном по адресу: г. Саратов, ул. 2-й Пугачевский поселок, 4-я линия, 128 в Кировском районе.

Вкладом «второго участника» Лебедева В.В. являются: денежные средства, работа по организации строительных работ, участие в оформлении ввода объекта в эксплуатацию. Стоимость вклада «второго участника» по совместному решению сторон составляет 8% от общей стоимости строительства. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств, в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. В качестве доказательств участия в долевом строительстве истцом представлена расписка Бондарева В.В. о взятии у Лебедева денежной суммы в размере 3 000 000 руб. Однако, данную расписку суд не принимает в качестве доказательств исполнения денежной суммы в качестве вклада по договору долевого участия в строительстве. Кроме того в ней указывается, что данная денежная сумма подлежит возврату Лебедеву В.В. Доказательств по организации строительных работ, а также участия в оформлении ввода объекта в эксплуатацию в материалы дела не предоставлено. В материалы дела предоставлен договор строительства подряда без даты и номера, заключенный между Бондаревым В.В., Лебедевым В.В. Афанасьевой И.Н (заказчики) и ООО «Барс-93» (подрядчик) по строительству административного двухэтажного нежилого здания во 2-м Пугачевском поселке, 4 линия, 128 г. Саратова и акт приема-передачи без даты и номера. По данным документам не представляется возможным определить исполнены ли обязательства по договору, и в каком объеме, вносились ли денежные средства Лебедевым В.В. в размере 200 00 руб. Кроме того, договор заключен с Афанасьевой И.Н., не являющейся участником по договору долевого участия в строительстве».

И далее, суд определил : «Принимая во внимание, что истцом доказано право собственности на истребуемое у ответчика недвижимое имущество и факт нахождения спорного имущества во владении Лебедева В.В., суд пришел к выводу о правомерности заявленного иска. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие передачу истцом ответчику в рамках каких-либо правоотношений спорного имущества».

И с 2019 года в этом помещении, где раньше ювелир Лебедев плавил свои драгметаллы, на халяву пользуясь ЖКУ, находится очень приличная лаборатория-салон по производству ортопедической обуви, протезов. Разумеется, те, кто работает в этом помещении, платят за ЖКУ. Более того, те, кто производит протезы, оказывают регулярную благотворительную помощь малолетним инвалидам, спортсменам.

Но Лебедев не успокаивается: подает в кассационную инстанцию, в Казань.

И тут начинаются странности: несколько раз меняется состав судей; несколько раз откладывалось вынесение решения; И даже, когда Бондарев приехал в Казань в день вынесения решение суда в ноябре 2019 года, то его в течении дня откладывали почему-то несколько раз и в итоге… сказали ему, что сообщат о вынесенном решении позже, а через неделю отменили решение Арбитражного суда Саратовской области и направили на новое рассмотрение.

И вот тут вольно, и ли невольно встает вопрос, кто за всем этим может стоять, и почему очень часто получалось так, что Лебедеву удавалось, что называется выходить сухим из воды, и он уходил от справедливого наказания? Так было, когда разложили арсенал оружия и взрывчатки в спортзале, в помещении Бондарева, и он весь оказался буквально завален разного рода оружием. Казалось бы, что собственника этого арсенала ждет строгое наказания. Но этого не случилось! Почему? Была «крыша»?

Бондарев вспоминает тот день когда нашли оружие: «Приехал прокурор Кировского района, и его лицо прямо сияло от счастья, он, видимо, подумал, что все оружие принадлежит мне. Но когда начальник Кировского РОВД отвел Пригарова в сторону и сказал, чье на самом деле оружие, прокурор как-то сразу сник и уехал молча». Бондарев объясняет такое поведение тем, что тогда уже он был очень неудобен в прокуратуре, потому что часто писал жалобы в различные инстанции и часто обращался за помощью в СМИ. А через два дня после обнаружения арсенала и его изъятия у Лебедева, все оружие снова… возвращают Лебедеву! И он его демонстративно тогда разгружал прямо во дворе на глазах ничего не понимающих собственников помещения. И только после обращения собственников в СУ СК РФ по Саратовской области, арсенал у Лебедева снова изъяли, а Лебедев был осужден за хранение оружия… всего на два года условно. Полицейские, увидев тогда арсенал, говорили, что ничего подобного не видели с 90-х…

Наличие оружия у Лебедева и тот факт, что его так мягко осудили, может говорить только об одном: у него были , хорошие покровители. Бондарев уверен, что это был прокурор Пригаров и вот что бизнесмен Бондарев утверждает сегодня: « В начале 2020 года ко мне приехал мой хороший товарищ и сказал, что Пригаров и Канавичев (бывший сотрудник прокуратуры - ред.) нашли исполнителя, чтобы убрать меня. При этом, мой товарищ говорил, что я «охренел», потому что обращаюсь за помощью к журналистам «Общественного мнения» и «Саратовского репортера», и что я, мол, «попутал берега». Откуда вдруг у Лебедева такие «привилегии» перед Законом, он ведь на самом деле, совсем «пустой», ничего из себя, не представляет. Значит, ему помогал лично Пригаров? А этот человек, как знают многие, просто так помогать никому не будет…».

Бондарев говорит сегодня, что за свои слова готов ответить перед любым судом и дать показания в областной прокуратуре: ничего придумывать, ему смысла нет никакого. Факт остается фактом: почти год после того предупреждения Бондарев реально боялся за свою жизнь и скрывался за пределами Саратова.

И вот что интересно: совсем недавно, на заседании в Кировском районном суде 1 декабря под председательством судьи Пугачева Лебедев заявил, что была проведена экспертиза оружия ( кто ее назначал и с какой целью?), которая сделала выводы, что тот самый арсенал оружия, найденный на чердаке не представлял угрозы для жизни людей! Кто же помог Лебедеву добиться результатов такой экспертизы? Как говорится, догадайтесь сами… А потом, уже после суда, Лебедев подошел к Бондареву и слово в слово повторил то, что тогда сказал ему товарищ Бондарева об угрозах в его адрес. Совпадение? Бондарев считает, что Лебедев был давно, что называется «в курсе» тех угроз, а 1 декабря этого года просто проговорился.

Вот такая получается интересная история из жизни человека, который был весьма символично осужден за хранение оружия, и который сегодня продолжает претендовать еще и на чужую недвижимость.

История теперь продолжается в стенах Кировского районного суда, и после того, как судья Пугачев вынесен решение, мы расскажем, чем и как закончилась эта история. Полагаем, что она будет иметь справедливый и законный финал…