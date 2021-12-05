Кто "мутил" в воскресенье 5 декабря воду в парке "Солнечный"

Довольно странное и непонятное событие происходило в воскресный день, 5 декабря 2021 года в полдень, в парке «Солнечный».

Митинг не митинг, собрание не собрание, а что-то вроде междусобойчика из 10-15 человек. В парке были гуляющие дети, взрослые люди с собаками, пожилые люди, просто прохожие. Словом, благодать и тишина выходного дня.

А у входа в парк было шумно. Тут, перед группой из 10 -15 человек, среди которых были и дети, и пожилые люди, выступала сначала одна дама, а потом вторая. Говорили громко, сбивчиво, эмоционально. Из всего, что они говорили и читали по бумажкам, было понятно: «Они недовольны». Чем?

И было непонятно главное: «Кто они?», кто их уполномочил собирать в парке людей, и было ли например, у анонимных «инициаторов» «собрания» официальное разрешение от администрации МО «Саратов» на несанкционированное публичное мероприятие, пусть, всего из 10 человек ?

Фамилий своих две выступивших гражданки не называли, не представлялись. Только перед началом своих выступлений и съемок на телефон они расставляли «массовку» из людей и руководили людьми: « Покучнее, встаньте». Ну, это видимо, было сказано «режиссером» встречи для того, чтобы у зрителя создавалось впечатление большой толпы народа.

А потом дамы начали говорить. Говорили о каких-то рейдерских захватах домов, говорили о беспределе органов власти, которая, по мнению выступавших, «уполномочена рассматривать законность в сфере ЖКХ», но не делает этого.

Видимо, ораторы женщины посчитали, что парк, где отдыхают люди, это самое место, где надо говорить о проблемах ЖКХ.

Потом, на скамеечке, они просили подписаться под письмом в адрес спикера Госдумы В. Володина, Генерального прокурора И. Краснова и руководителя Следственного комитета А. Бастрыкина. Правда, одна из выступавших неверно назвала имя и отчество Бастрыкина, что может говорить только о том, что инициаторы сами-то и не совсем поняли толком, к кому и зачем конкретно они обращаются. Просто побаламутить людей? Ну, так это попахивает даже экстремизмом в наши-то дни пандемии.

Ну и, как водится, выступавшие искали «темную кошку» в «темной комнате», которой, как известно, нет, и во всех проблемах обвиняли УК «Сферу».

При этом, высказывались люди, вообще не имеющие никакого отношения к этой УК, потому что живут совсем в других домах, например, в доме, которым управляет УК «Профессионал» в отношении которой возбуждено сегодня два уголовных дела ( ОП № 3 и ОП № 7). Интересно, что когда проходила эта «встреча» в парке мимо выступавших «случайно», как она сказала корреспонденту, прогуливалась сотрудница УК «Профессионал». Видимо, контролировала, как идет «мероприятие» и как мы полагаем, наблюдала за тем, и все ли установки данные накануне, отрабатываются точно и правильно?

Возможно, что эту «встречу с жителями» в парке организовала и оплатила организаторам расходы на бумагу для «коллективного» письма, как раз УК «Профессионал», у которой сегодня дела очень плохи: идет расследование уголовных дел и придется, как говорится, очень скоро собираться с «вещами на выход».

Возможно, для этого и использовали старый прием: «Лучшая защита это нападение», и напали на ту УК, которая действительно реально работает, и за многие годы доказала свою состоятельность. Для сравнения: в АТСЖ, находящейся на рынке ЖКХ более 15 лет, сегодня работает от 600 до 800 сотрудников, а в той же УК «Профессионал», которой всего-то два года- несколько человек. Можно ли «обслуживать» дома таким количество сотрудников? АТСЖ имеет сегодня большой парк техники, свою аварийно-диспетчерскую службу, цех по производству пластиковых окон… А Что имеет УК «Профессионал»? Ничего этого не имеет и близко!

Зато, как мы можем судить, у этой «укашки» велико желание уйти от уголовной ответственности , используя при этом людей на вот таких несанкционированных властью встречах в парке, и нанимая в качестве организаторов таких встреч должников за ЖКУ, чтобы мутить народ.