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Кто "мутил" в воскресенье 5 декабря воду в парке "Солнечный"

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Довольно странное и непонятное событие происходило в воскресный день,  5 декабря 2021 года в   полдень,   в парке «Солнечный».

Митинг не митинг, собрание не собрание, а что-то вроде междусобойчика из    10-15 человек. В парке  были гуляющие дети,  взрослые люди с собаками, пожилые люди, просто прохожие. Словом, благодать и тишина выходного дня.

А у входа в парк было шумно. Тут,   перед   группой из 10 -15 человек, среди которых были и дети,  и пожилые люди, выступала сначала одна дама, а потом вторая. Говорили громко, сбивчиво,  эмоционально. Из  всего, что они говорили  и читали по бумажкам,  было понятно: «Они недовольны». Чем?

 И было  непонятно главное: «Кто они?», кто их уполномочил собирать в парке людей, и было ли например, у  анонимных «инициаторов» «собрания»  официальное  разрешение от  администрации  МО «Саратов»  на несанкционированное публичное мероприятие, пусть,  всего из 10 человек ?

 Фамилий своих две выступивших  гражданки   не называли, не представлялись. Только перед началом своих выступлений и съемок на телефон они расставляли «массовку» из людей и руководили людьми: « Покучнее,  встаньте».  Ну,  это видимо, было сказано «режиссером» встречи  для того, чтобы у зрителя создавалось впечатление большой толпы народа.

А потом  дамы начали говорить.   Говорили о  каких-то рейдерских захватах домов, говорили о  беспределе органов власти, которая,   по мнению  выступавших, «уполномочена  рассматривать законность в сфере ЖКХ», но не делает этого.

Видимо,   ораторы  женщины  посчитали, что парк, где отдыхают люди, это самое место,  где надо говорить  о проблемах ЖКХ.

Потом, на скамеечке, они   просили  подписаться под письмом в адрес  спикера Госдумы  В. Володина, Генерального прокурора  И. Краснова и  руководителя Следственного комитета  А. Бастрыкина. Правда, одна из выступавших  неверно назвала имя и отчество Бастрыкина,   что может говорить только о том, что инициаторы сами-то  и  не совсем  поняли толком,  к кому и зачем  конкретно они обращаются. Просто   побаламутить людей? Ну,  так это попахивает даже экстремизмом в наши-то дни  пандемии.

Ну и,  как водится, выступавшие  искали «темную кошку» в  «темной комнате», которой, как известно, нет,  и во всех проблемах обвиняли      УК «Сферу».  

 При этом,  высказывались люди, вообще не имеющие никакого отношения  к этой УК, потому что живут  совсем в других домах, например, в доме, которым управляет УК «Профессионал» в отношении  которой возбуждено сегодня два уголовных дела (  ОП № 3 и ОП № 7). Интересно, что когда проходила эта «встреча» в парке мимо выступавших «случайно», как она сказала корреспонденту, прогуливалась  сотрудница УК «Профессионал». Видимо,  контролировала, как идет «мероприятие»  и как мы полагаем, наблюдала за тем,  и все ли установки данные накануне, отрабатываются точно и правильно?

Возможно, что эту  «встречу с жителями» в парке организовала и оплатила организаторам расходы на бумагу для «коллективного» письма,  как раз УК «Профессионал», у которой сегодня дела очень плохи: идет  расследование уголовных дел и  придется, как говорится, очень скоро  собираться  с  «вещами на выход».

  Возможно, для этого и использовали  старый прием: «Лучшая защита это нападение»,  и напали на  ту УК, которая действительно  реально работает,  и за многие годы доказала свою состоятельность.  Для сравнения:  в АТСЖ,  находящейся на рынке ЖКХ более 15 лет,   сегодня работает от 600 до 800  сотрудников, а   в  той же УК «Профессионал», которой всего-то два года-  несколько человек.  Можно ли «обслуживать» дома таким количество сотрудников?   АТСЖ имеет сегодня   большой парк техники,   свою  аварийно-диспетчерскую службу,  цех по производству пластиковых окон… А  Что  имеет УК «Профессионал»? Ничего этого не имеет и близко!

    Зато,  как мы можем судить, у этой «укашки»  велико желание уйти от уголовной  ответственности ,  используя при этом людей на вот таких   несанкционированных властью встречах в парке, и нанимая в качестве организаторов таких встреч  должников за ЖКУ, чтобы мутить народ.