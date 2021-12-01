УК "Домашний уют": ни дома, ни уюта

На этом снимке вы видите дом по улице Одесская, 39 в городе Энгельсе. Здесь, в здании за забором, уже много лет располагается, по отзывам жителей города Энгельса, самая «худшая», самая "безответственная», самая «отвратительная», и самая «ужасная» управляющая компания в городе. А руководит этой компанией, и еще рядом фирм- семья Тоноянов и друг семьи Тоноянов Багдасаров. И власть города, и прокуратура города, спокойно смотрят, как эта управляющая компания продолжает "управлять" так, что жизнь людей в домах, "управляемых" «Домашним уютом», становится все невыносимее и ужаснее.

Похоже, что создатели УК «Домашний уют» ошиблись с названием: уют только в названии. И это подтверждают отзывы людей в Интернете об этой УК, и сам «убитый» внешний вид домов, подъездов, придомовой территории, подвалов…

Среди отзывов нет ни одного (!) положительного. В администрации Энгельсского муниципального района, в прокуратуре Энгельса, отзывы читали? Если бы читали, то давно бы инициировали процесс по отзыву лицензии у этой компании Государственной жилищной инспекцией. Но и ГЖИ Саратовской области, похоже, устраивает «деятельность» такой «уютной» УК?

При этом, деятельность этой «так называемой» УК совершенно не устраивает жителей домов, находящихся в ее управлении. Вопрос : для кого работает власть Энгельса, прокуратура Энгельса? Для УК « Домашний уют», чтобы та только лишь собирала с жителей домов деньги, и ничего не делала для их нормальной жизни? Знают ли чиновники администрации ЭМР и прокуроры прокуратуры Энгельса, что это, по отзывам людей, «самая безответственная, ужасная и отвратительная компания»?

Вот что жители домов, которым выпало несчастье жить в домах, «управляемых» УК «Домашний уют», пишут в своих отзывах об этой УК.

«Первая компания в нашем городе, у которой нет положительных отзывов , хочу людям посоветовать в таком случае, просто перейдите на другой УК».

«В доме не делается ничего по его содержанию! Подъезды заросли грязью, сосульки с крыши висят по несколько дней, лёд около подъезда не убирается, ходить невозможно! Совершенно непонятно, за что собираются деньги и на что они идут».

«Самая безответственная компания. Раньше ей управлял Тоноян, после него сын стал возглавлять».

«Во время правления Тонояна мы с 2013г. по 2019г. с осени, до начала весны и тепла, жили в холоде замерзая. Окна промерзали, у нас ребенок спал в зимнем костюме. Периодически вызывали проверяющих, и они на этот период включали отопление… как только проверка заканчивалась отопление отключали… и когда мы жаловались в аварийную службу «Домашнего уюта», нам откровенно врали, придумывая каждый раз, разные истории».

«Очень желаю Тонояну и всей его семье прожить остатки лет в его доме с таким же теплом отопительным, с каким жили мы с 2014 г. по 2019г».

«А всем жителям, которые относятся к этой управляющей компанией, не стоит верит словам руководства. Они не выполняют свои обещания. И как в нашем случае - забросили дом, трубы все труха и одни чепики забитые во всех трубах. Одни обещания, а дел в итоге- 0. А платежки оплачивались жителями регулярно».

«Самая ужасная безответственная управляющая компания! Ничего не делает для жильцов, только деньги пилит!»

«Отвратительная компания!!!»

«Ужасная компания, диспетчера даже трубку не берут или кидают и вообще ужасное отношение»

«Самая ужасная компания! Диспетчеры неадекватные, хамят и никогла не могут ответить ни на один вопрос».

«Ничего не делают, зато расценки выше любой другой компании!».

«Компания, которая переименовалась, спряталась от налогов, от жильцов недовольных. Потому что, из-за них половину года люди жили без света. И с водой в квартире».

«Сотрудники хамы».

«Отвратительная компания!».

«Одна из отстойных управляющих компаний, Сталина на них нет».

«Помойка, а не компания».

«Одна из худших УК города».

Что за люди управляют столь «отвратительной» компанией, судя по отзывам людей? По официальным данным, этих людей всего трое, и они являются уже много лет учредителями 4 фирм, которые находятся по одному, и тому же адресу в одном и том же доме: город Энгельс, улица Одесская, дом 39. Однако, тут висит только лишь одна вывеска на фасаде дома: ООО «УК Домашний уют». О других своих фирмочках по этому адресу, ее учредители и руководители (Багдасаров, папа и сын Тонояны) скромно помалкивают и не афишируют.

Причем, все фирмы занимаются, или занимались, как официально указывается в документах, «управлением и эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение, или на договорной основе». Как они этим «занимаются», свидетельствуют отзывы жителей домов.

Одна фирма из тех пяти, что располагается в доме № 39 по улице Одесская, находится сегодня в стадии банкротства. Это фирма ООО «Строитель 2008». Была она, как это понятно из названия, зарегистрирована в 2008 году. За 13 лет «эксплуатации» и «управления» домами фирма эта наделала долгов в сумме, ни много ни мало… 162 миллиона рублей. Учредитель обанкротившейся фирмы - господин Багдасаров Сергей Львович, зримыми и незримыми нитями связанный с семейкой Тоноянов.

Господин Багдасаров, доведя ООО «Строитель 2008» за 13 лет работы до банкротства не перестал заниматься «управлением и эксплуатацией жилого фонда». Сегодня он официально руководит и является учредителем столь печально известной в Энгельсе управляющей компанией ООО «УК Домашний уют». Причем, один «Домашний уют», а именно, ООО «Домашний уют» (без аббревиатуры УК) тут находился раньше всех: с мая 2002 года. Учредителем того «Домашнего уюта» Тоноян Липарит Сережаевич, а руководителем - Тоноян Хачик Липаритович.

Поруководив себе на радость 15 почти лет, Тонояны решили, что с них хватит, и был создан другой «Домашний Уют», а точнее - ООО «УК «Домашний уют» по все тому же адресу - Одесская, 39.

Сменили табличку, фамилию учредителя и руководителя, но не суть, и она осталась та же: «управлять» домами ничего не вкладывая в их управление.

Зарегистрировано ООО «УК «Домашний уют» было в 2016 году, и ее учредителем и руководителем в одном лице является уже Багдасаров С.Л. друг семьи Тоноянов.

Эту УК опытный «управленец» и жилого фонда Багдасаров и друг семьи Тоноянов, тоже, как и ООО «Строитель 2008», уверенно сегодня подводит к банкротству: долг ООО « УК Домашний уют» по официальным данным, сегодня равняется более 23 миллионов рублей, а сама же УК является ответчиком в судах по 34 делам.

Еще есть две фирмы, по этому же, адресу и с тем же видом деятельности: «управление жилищным фондом». Это ООО «Тиглеон» (создано в марте 2017 года) и ООО «Градиент -2005» (создано в апреле 2005 года).

И там и там, директором значится все тот же Багдасаров С.Л., а учредителем - Тоноян Л.С. Вот такой образовался многолетний дружный тандем по «управлению» домами под одной крышей по адресу Одесская, 39.

Как еще долго местная власть будет наблюдать за деятельностью этих «управленцев» жилищным фондом? Люди давно уже высказали свое отношение к этим УК с улицы Одесской, 39. Но власть людей не слышит, или, делает вид, что не слышит. Почему так происходит, и почему на данную ситуацию так спокойно смотрят и прокурор города Энгельса Климов и глава ЭМР Стрельников?

Почему власть и правоохранительные органы не принимают мер по инициированию перед государственной жилищной инспекцией Саратовской области мер по лишению лицензии ООО «УК Домашний уют» и всех остальных фирмочек семьи Тоноянов, спрятавшихся под крышей на улице Одесской, 39 в городе Энгельсе?