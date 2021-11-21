ПОЧЕМУ РОМАНОВ МАНИПУЛИРУЕТ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ СТАДИОНА «СТАРТ»?

Совсем недавно губернатор Саратовской области Валерий Радаев опять побывал в городе Маркс. Посетил строящиеся объекты, вроде бы остался доволен. Реконструкцией стадиона «Старт» тоже. Но создается такое впечатление, что Валерия Радаева интересует только вывеска, а что там происходит, как на самом деле ведется реконструкция, профессионально ли работают его помощники, не столь и важно. Сделал же он замечания по этим самым вывескам в строящемся цирке, на стадионе «Старт». А в администрации района тут же появилось коммерческое предложение от одной из энгельсских фирм по изготовлению и монтажу вывески «СТАДИОН СТАРТ». Цена вопроса всего-то 149 тысяч рублей. А на закупку тестов от коронавируса для местной больницы на сумму 50 тысяч рублей всем миром собирали.

Неужели губернатор Радаев, на самом деле этого не знает, или просто закрывает глаза на действия своих подчиненных, в первую очередь, главы Марксовского района Дмитрий Романова и, конечно, руководителей Управления капитального строительства правительства Саратовской области?

Постараемся ему всё губернатору объяснить. В распоряжении редакции «Саратовский репортёр» появились новые документы, свидетельствующие о том, как нагло, безответственно, не профессионально и безнаказанно, по нашему мнению, действуют те, кто причастен к реконструкции марксовского стадиона «Старт»,

Итак, конец января 2021 года. Управление капитального строительства 30 января на официальной площадке Сбербанка объявляется аукцион на реконструкцию стадиона «Старт», которую оценивает в сумме чуть больше 130 миллионов рублей. В это время стадион находится в собственности Марксовского муниципального района, и законность объявленного аукциона вызывает большое сомнение. Но за день до этого, 28 января, должно было состоятся заседание собрания депутатов Марксовского района, в повестке дня которого стоял вопрос о передаче стадиона «Старт» из муниципальной в региональную собственность, то есть, УКСу. Но собрание депутатов было сорвано по причине отсутствия кворума. Об этом тут же было сообщено на марксовских интернет-ресурсах, а 4 февраля сообщение об этом появилось в статье «Реализация нацпроектов в этом году началась с фальстарта» в областном информационном агентстве «Взгляд-Инфо». Опровержения по приведенным в статье фактам ни от чиновников марксовской администрации, ни от депутатов районного собрания не поступало.

А дальше, события стали развиваться не только стремительно, но и необъяснимо. Аукцион в начале февраля все же состоялся, и его победителем было названо ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «Система», которая принадлежит Д.Дулепину. Можно начинать реконструкцию и осваивать ни много, ни мало, а 130 миллионов рублей, выделенных по федеральной программе «Демография». А заказчиком выступало управление капитального строительства. Но сдерживало одно обстоятельство – после несостоявшегося районного собрания, по нашим сведениям, стадион «Старт» оставался в собственности Марксовского района и эту «прореху» надо было как-то закрыть. Глава района Д.Романов и директор ГКУ СО «УКС» В.Шевцов придумывают очень простую схему передачи объекта из района в область. Сначала они подписывают Договор безвозмездного пользования находящегося в государственной собственности земельного участка, кадастровый номер 64:44:0500113:191. Договор датирован 29 января 2021 года, это второй день после несостоявшегося собрания депутатов района, но за день до объявления аукциона на проведение реконструкции стадиона «Старт». Согласно предмету Договора в пределах охранных зон не допускается размещать автозаправочные станции, хранилища ГСМ, устраивать свалки, разжигать костры и т.д. Но, видимо, разрешается снос и строительство некапитальных строений и сооружений, снос объектов капитального строительства, проведение работ по озеленению и многое еще полезное. Но сносить там, на стадионе, уже нечего, все давно снесено.

А вот еще важное и, наверное, самое главное, обозначенное пунктом 1.3. «Предполагаемая цель использования земельного участка: реконструкция стадиона «Старт» по адресу: Саратовская область, улица Интернациональная площадь, д. № 20. Почему, интересно, «предполагаемая цель…» если уже известно, что назавтра будет объявлен аукцион по реконструкции стадиона? А договор считался заключенным и вступил в силу с момента его подписания, то есть, 29 января 2021 года.

Но в этом вопросе есть еще два очень важных момента и документа. Один из них - Договор безвозмездного пользования спортивным стадионом, подписанный также Романовым и Шевцовым. В данном случае, глава района передает УКСу в безвозмездное пользование спортивный стадион «Старт». В графе СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА отмечено, что «Настоящий договор вступает в силу 01 февраля 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года. Что интересно, в этом Договоре нет так называемой «предполагаемой цели» передачи стадиона. Там четко прописано: Цель передачи спортивного стадиона «Старт»: реконструкция. Да и что там передавать, если все сооружения стадиона «Старт» предварительно снесли!

Анализируя фото стадиона, сделанные в 2018, 2019 и в 2020 году, невольно приходишь к мысли, что стадион разрушали преднамеренно, чтобы подвести под реконструкцию, завести сюда многомиллионные финансы. Еще в августе 2018 года на стадионе проходят различные праздники, к примеру, День физкультурника, что видно на одном из снимков, приезжают высокие гости из Саратова, которым показывают, в каком замечательном состоянии находится «Старт». Гости довольны, награждают победителей соревнований. А к началу 20- го года, здесь «как -будто Мамай прошел», все в разрухе, что тоже видно на снимке. К началу 2021 года от стадиона ничего не осталось, только земельный участок.

Однако и это ещё не всё! Мы в этом контексте сошлемся на третий документ. Он называется «РАЗРЕШЕНИЕ на строительство». И подписывает его всего один чиновник – это глава Марксовского муниципального района Дмитрий Романов. Разрешение, конечно же, выдано Государственному казенному учреждению Саратовской области «Управление капитального строительства». Дата подписания этого документа Романовым ПЯТОЕ февраля 2021 года и срок действия Разрешения аж до 5 февраля 2023 года. Практически два года УКС может на небольшом участке земли в центре города Маркс делать все, почти все, что ему вздумается. В рамках проекта реконструкции стадиона «Старт», который заказал и оплатил в Пензе спортивный комплекс «Олимп».

Интересная история получилась, не правда ли? А вот как объяснить весь цирк, образно говоря, случившийся после принятия всех этих Решений, подписания ряда документов, в том числе тех, о которых мы сейчас рассказали? Почему на официальном сайте администрации Марксовского района, много времени спустя, появились документы о том, что собрание депутатов 28 января 2021 года все же провели, но двумя часами позже назначенного времени? Как председатель собрания Николай Косарев умудрился за час оповестить заново всех депутатов, каким образом он принял решение о новом заседании собрания, а депутаты ухитрились за столь короткий срок собраться в здании администрации? Когда этим вопросом занималась Марксовская межрайонная прокуратура, ей представили, на наш взгляд, поддельные документы, депутатов заставили дать ложные показания. Решение собрания депутатов гласит, что положительно принят вопрос о передаче стадиона «Старт» вместе с земельным участком из муниципальной в областную собственность, то есть УКСу. А потом появляется Акт приема – передачи имущества муниципальной собственности. Есть к нему перечень имущества, в котором отмечено сооружение, это спортивный стадион «Старт» и земельный участок по адресу: город Маркс, улица Интернациональная площадь, дом № 2 и это тоже стадион «Старт». И датированы документы 27 мая 2021 года, то есть, через два с половиной месяца после проведения аукциона по реконструкции стадиона «Стадиона «Старт». Подписывают Акт, как всегда, глава района Д. Романов, а также и.о. министра, председателя комитета по управлению имуществом Е.Лавренко.

Как можно передать, и оформить в собственность имущество и земельный участок, которые уже переданы в безвозмездное пользование Управлению капитального строительства? Даже получено РАЗРЕШЕНИЕ на строительство!? Глава района Романов одним росчерком пера ещё 5 февраля 2021 года разрешил вести «Реконструкцию объекта капитального строительства. Кто придумал такую двойную нечистоплотную операцию и манипуляцию с муниципальным имуществом, в данном случае, со стадионом «Старт»?

Но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Это как раз про этот случай со стадионом.

Почему чиновники марксовской администрации буквально не вылезают из стадиона? Они дополнительно заключают какие-то договора, проекты и многое другое. Как они могут этим заниматься, если стадион и земельный участок ДВАЖДЫ уже переданы и непосредственно Правительству Саратовской области в лице и.о. министра, председателя комитета по управлению имуществом Е.Лавренко и УКСу в лице директора ГКУ СО «УКС» В.Шевцова?

Чаще всего этой «побочной» работой, не предусмотренной никакими должностными инструкциями, административными и законодательными актами, занимаются архитектор Ксения Евсеева и директор спортивного комплекса «Олимп» Николай Орлов. Стоит ли напоминать, что это прямые подчиненные главы района Романова? Они почему - то готовят документы на стадион «Старт» по теплоснабжению, по водоснабжению, по электроснабжению, даже по электронной связи. Этим занимается и сам Романов, поручая своим подчиненным подготовить тот или иной документ..

Приведём всего лишь один пример, которых вообще-то наберется чуть ли не с десяток.

Перед нами Договор № 123 подряда на выполнение проектных работ. Согласно договору Молодежный спортивный центр «Олимп», учредителем которого является администрация Марксовского муниципального района, то есть, Романов, поручает проектной организации ООО «Строй - Тех» из Пензы выполнить «Разработку рабочей документации наружных сетей водоснабжения по объекту реконструкции стадиона «Старт». А с какого перепуга спортивный центр «Олимп» стал заказчиком проекта по водоснабжению объекта, который уже давно, то ли передан в собственность областному УКСу, то ли отдан всего лишь в безвозмездное пользование? Цена вопроса – 69 тысяч рублей. А сколько таких договоров с начала реконструкции стадиона «Старт» было заключено? Этого мы достоверно навряд ли узнаем. Но мы точно знаем, что такие договора – это нецелевое использование бюджетных средств, что преследуется по Закону. А договор был подписан в конце июля, работы предусмотрено выполнить до 30 августа. Значит, согласно договору, работы должны были давно оплачены.

Вот такая почти детективная история происходит у нас у всех на глазах. И что – то не верится, что о них не знает губернатор Валерий Радаев.

В свою очередь «Саратовский репортер» просит лично прокурора Саратовской области С.В. Филиппенко считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру. Мы надеемся, что приведенные в статье факты получат не только огласку, но им будет дана и правовая оценка.

НАШ КОРР.