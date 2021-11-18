Что связывает главу Марксовского района Романова и директора ООО "Медэксперт" Трухманову?

После публикации «ГЛАВА РОМАНОВ, ЕГО «ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ» И ООО «МЕДЭКСПЕРТ» на странице «Саратовского репортёра», на информационных сайтах Маркса появилось множество комментарием в адрес главы Марксовского муниципального района Дмитрия Романова. Очень неприятные для главы района, иногда резкие. Но, думаем, справедливые.

Приводим некоторые из них:

- Вот и вся суть правящей верхушки власти, Как грабить и паскудить, так первые, а как жареным запахло, так в кусты, и фальсификация, (нехорошее слово) сплошь и рядом.

- Позорище, прям, фу, блин. И вот это делает мужчина? ГЛАВА РАЙОНА? Думали дно, но снизу постучали.... Справки, давление…

- Правда, так неприятно даже читать информацию, что ГЛАВА РАЙОНА сподобился до «поддельных» справок медицинских, лишь бы доказать "моральный ущерб", предоставив этот "документ" даже в суд. Поступок до неприличия недостойный.

- А впрочем, чему удивляться, если этим же (фикцией) занимаются и некоторые депутаты, фабрикуя Постановления.

Обижает здесь другое, что эти персонажи думают о нас и даже о суде! Насколько мы недалекие и не поймем подделки?

- Совсем запутали. В суд подавал Романов или его двойник? Кто на фото? Где сейчас Романов и кто заставляет делать прививки? А самое главное - сколько получает двойник, и как устроиться на эту должность?

Но в данной ситуации надо остановиться еще на одном персонаже нашей истории. А конкретно, Юлии Трухмановой, особо подчеркнув, жительнице города Энгельса, т еще… депутате Совета муниципального образования город Маркс. Где Энгельс, а где Маркс и причем тут жительница Энгельса Трухманова?

Она же является генеральным директором медицинской фирмы ООО «Медэксперт» и к её главному врачу А.Черкаеву обратился за помощью, в данном случае за медицинской справкой, «больной» глава района Дмитрий Романов. И такое, конечно же, произошло, как мы полагаем, не случайно.

Юрию Трухманову много лет в Марксе никто не знал. Да оно и понятно, она из соседнего Энгельсского района. По образованию юрист. Но так сложилась личная жизнь, что пришлось заниматься медициной. Это отдельная тема.

Нас интересует другое. Почему медицинская фирма ООО «Медэксперт» выдала такую странную, на наш взгдяд, справку главе Романову, к которой даже Марксовский городской суд отнесся критически?

На наш взгляд, сам главный врач Андрей Черекаев без команды «сверху» не мог сделать этого. Никак не мог! И, по нашему мнению, подвигнуть его на это могла только прямой начальник, то есть, генеральный директор «Медэксперта» Юлия Трухманова. А тут, думаем, Трухманову и Романова должны связывать какие -то личные интересы. Какие?

В ближайшем окружении Романова совсем мало опытных, грамотных, профессионально подкованных сотрудников. В администрации района работают молодые, толком не знающие производства люди, которых язык не поворачивается назвать специалистами. По всем швам трещит бюджет района, доходная часть его завалена так, что дальше некуда. Люди бегут из города Маркса и района в поисках работы, лучшей доли – в Москву, Питер, в Сибирь, на Север. В маленьком районе за последние годы, а именно, когда главой работает Романов, численность населения снизилась на несколько тысяч человек. Смертность намного превышает рождаемость. И, кажется, дальше району падать уже некуда. Но Романову все равно доверяет губернатор Радаев руководить районом!

Романов упорно ищет тех, кто его поддержит, если он будет падать. Одной из них в этом ряду оказалась и Юлия Трухманова. Молодая, красивая, умная. И перспективная, имеющая совместно с мужем хороший и надежный бизнес. Хорошая кандидатура для, «хромой утки», каковым некоторые местные аналитики – общественники считают Романова.

Первый путь, который прошла Юлия Трухманова, это поход в депутаты городского Совета. Не смотря на то, что Юлия в Марксе «чужестранка», поход оказался удачным, и ей достался депутатский мандат. И произошло это довольно легко при поддержке партии «Единая Россия», администрации района и главы Романова. С тех пор это практически они с Романовым неразлучная пара. На многих торжественных мероприятиях, к которым она, казалось бы, и отношения не имеет, обязательно среди приглашенных, вручает Благодарственные письма заслуженным людям. Например, на День строителя. Хотя для таких дат в городском Совете есть и председатель, и секретарь.

Конечно, Юлии Трухмановой нельзя отказать в том, что она принимает активное участие в других мероприятиях. Благо, ей в этом помогают и знания, хорошее воспитание, умение говорить и, конечно, крепкое материальное положение. Не каждый из депутатов может оказать кому-то существенную помощь, например, нищей Марксовской центральной больнице. Но ведь работа настоящего депутата не в этом, или не только в этом заключается.

Особенно, тесное сотрудничество Романова – Трухмановой проявилось во время последних выборов депутатов районного собрания. Юлию Трухманову выдвинула партия «Единая Россия». Подсуетился и Дмитрий Романов, всячески старался поддерживать свою соратницу. Но не получилось при всей мобильной работе кандидата в депутаты.

Не знала молодой политик некоторых тонкостей в выборах. Не на тот округ она пошла и понадеялась на партию, у которой вообще нет доверия жителей города Маркса и Марксовского района. По нашим опросам многие избиратели не верят в честность выборов. Так вот, Трухманова пошла на округ, где была уже городским депутатом довольно авторитетная, напористая Любовь Чугунова, выдвинутая «Справедливой Россией». А еще одна не менее активная общественница, редактор местного интернет – портала Ксения Чернова. Именно её, по всей видимости, не хотел видеть в районном парламенте Дмитрий Романов. Когда она приходила в администрацию района на какое-нибудь совещание, там вызывали гвардейцев, и те, вооруженные до зубов, ловили активистку, составляли какие -то непонятные протоколы. Словом, боялся Романов Чернову, как черт ладана. Вот и сделал ставку на выборах на Трухманову. Но просчитался.

Да и ставка самой Трухмановой на помощь Романова была ошибочной. У него и самого авторитет, как говорят, уже ниже плинтуса, а тут ещё в этот предвыборный период появились сообщения о пропаже железного моста «Камелик», в чём областные СМИ обвинили не много, ни мало, а самого Романова. Начались проблемы с реконструкцией стадиона «Старт», а сейчас ещё этим вопросом занимается Марксовская межрайонная прокуратура. Появились сведения о том, что у ближайших помощников Романова были намерения использовать районный бюджет на реконструкцию объекта, который району не принадлежит. А это нецелевое использование средств и, думаем, откровенный увод, то есть, хищение бюджетный средств. Потом стали возникать проблемы на строительстве цирка, на Хлебной пристани. Там тоже сроки уже завалены и, по нашему мнению, тоже допущены нарушения. Мы уже не говорим про 90-к годы, когда по сообщениям СМИ, Романов был активным участником бандитской «Лазаревской» группировки, и оказался даже, в кругу подозреваемых по убийству одного из членов группировки…

Посему, не удивительно, что надежды Трухмановой не оправдались. Она с треском проиграла Ксении Черновой. В этом, думаем, сыграло её откровенное сближение с потерявшим авторитет Романовым. Народ не обманешь, он всё видит.

Думается, что не прибавит авторитета Юлии Трухмановой и выданная справка Романову. Причастна она к этому, или нет, не столь важно. Есть справка из учреждения, которым руководит депутат городского Совета. Есть справка, которая была критически оценена Марксовским городским судом. Там есть имя и матери Романова. Её только что стали забывать в связи со скандалом с теплицей, оплаченной субсидиями и этот скандал прогремел на всю Саратовскую область. И тут, нате, опять попадают в скандал и мать, и сын.

Но об этом в следующей публикации.

НАШ КОРР.