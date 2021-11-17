Семейный коммунальный клан депутата Энгельсского городского Совета Нежданова

ООО « МУЛ АВТО» - « Самая ужасная компания»

Уходя из жизни, человек неизбежно предстанет перед Богом, и он спросит, что уходящий в мир иной сделал для людей, для чего жил на свете.

Какой ответ будет держать перед Всевышним, когда придет и его время, депутат Энгельсского горсовета Нежданов?

Это есть великая тайна за семью печатями, но вот уже сейчас, при жизни, депутату Нежданову, как руководителю УК ООО «МУЛ АВТО» в спину летит изрядное количество «камней», плевков и проклятий от людей, от жителей домов, которыми управляет его «МУЛ АВТО». В социальных сетях этих проклятий так много, что мы не сможем привести все, но вот наиболее характерные.

«Ужасная контора, порядка нет вообще, одним словом дармоеды. За что они получают зарплату неизвестно».

«Написала заявление по поводу ремонта подъездов по улице Проспект Строителей № 39 ещё 24.08.21, говорили ответ будет в течении двух недель, но так ничего и не ответили. В подъездах грязь вонь, ремонт не делали минимум 20 лет. Уборщицы нет, и не будет, судя по такому отношению. С такой обстановкой , в связи с эпидемией коронавируса грязь и антисанитария в жилых домах никак ни способствует её улучшению»

«Проживаю по ул. Пр. Строителей № 3.С 12.10.21 пытаюсь добиться от них отопление. 14.10.21 приходили, что-то делали, ненадолго появилось на кухне и в зале, и этим же днем пропало. А в комнате как не было, так и нет. Каждый день звоню, сегодня уже 16.10.21,у меня маленький ребенок в этой комнате спит, МЫ ЗАМЕРЗЛИ И ЗАБОЛЕЛИ… Ребята, вы там совсем ОБАЛДЕЛИ!!! А платежка придет за весь месяц».

«Ничего делать не хотят! Вонь из подвалов стоит ужасная! Подъезды грязные! Самая ужасная компания, хуже ещё не видела. Когда уже на эту компанию обратят внимание и проведут проверку? За что деньги платим?»

«Не управляющая компания, а твари. Трубки не берут. В доме по адресу Полтавская, 28 подьезды уже больше месяца, не убирают, козырек сняли с подьезда еще весной, сказали сделают металлический, так до сих пор делают».

«Являюсь собственником квартиры Ломоносова № 17,ужасней УК я ещё не видела, мы сидим уже 4 недели без горячей воды… Присоединюсь к вышеизложенным отзывам, по поводу персонала, хамло, быдло и ничего святого».

«Самая ужасная УК , по адресу Менделеева 4 , до сих нет. Дозвониться невозможно!».

«Отвратительная УК. Интересно, читает ли эти отзывы администрация г. Энгельса？ Не пора ли прокурорскую проверку этого мул авто проводить?».

«Ужас, а не компания. От таких бежать надо!!! Работы не выполняют, деньги со счетов списывают. Тут работа для правоохранительных органов на лицо!!!» .

Каждый из таких отзывов, это повод заняться деятельностью УК ООО «МУЛ АВТО» и лично директором-депутатом Неждановым С.А. прокуратуре города Энгельса и Государственной жилищной инспекции Саратовской области.

Директор ООО «МУЛ-АВТО» Нежданов многие годы является депутатом Энгельсского горсовета. Для чего ему корочки депутата? Чтобы помогать людям решать их проблемы? Но, по отзывам людей, мы видим: Нежданов не только не помогает людям, но и вредит им своей деятельностью, делает их жизнь в домах, управляемых его компанией «МУЛ АВТО» ужасной, отвратительной и невыносимой. Для чего Нежданову статус депутата, нам понятно: для прикрытия своего бизнеса. А ведь каждый из тех, кто пишет в адрес неждановской УК «МУЛ АВТО такие отзывы- это его избиратели, и такие отзывы, это оценка его деятельности, как депутата.

Начиная с октября 2005 года, Нежданов С.А. избирается депутатом Энгельсского городского Совета! Шестнадцать лет бесполезной деятельности, а потом мы удивляемся, почему так много проблем в Энгельсе! Да, потому что, вот такие неждановы, да макаровы сидят в городском Совете в Энгельсе!

Что, позитивного и хорошего, как депутат, Нежданов сделал для людей, для жителей тех домов, которые обслуживает его управляющая компания? Как мы можем судить по отзывам и по этим фотоснимкам - не сделал ровным счетом ничего, и даже наоборот- ухудшил жизнь людей, и в ряде случаев сделал эту жизнь невыносимой.

Свечной заводик из УКашек и ОООшек семейства Неждановых

Нежданов прекрасно обустроил свой семейный бизнес: для своего брата, для своего сына, для своих друзей. А люди что? Люди, видимо, для него просто быдло, которое обязано ему платить за те десятки и десятки домов в Энгельсе, что он со своей семьей и друзьями «обслуживает». При этом, Нежданов С.А. еще и «слуга народа» с корочками депутата и попробуй его тронь, он ведь власть! Ситуация, согласитесь, омерзительная, и мы больше чем, уверены, что и власть Энгельсского района, и прокуратура , и налоговая инспекция, прекрасно осведомлены о деятельности депутата Нежданова С.А. и о том, как именно его фирмы «управляют» жилфондом. Знают, но ничего не делают, потому что себе дороже трогать слугу народа?

При этом, сам Нежданов С.А. три года как на пенсии, но пенсии мало, хочется иметь еще больше (не помешал бы и домик в Италии, или Испании? ) и депутат «самой ужасной компании», как отзываются об ООО «МУЛ АВТО», продолжает этим ООО и другими фирмами, «рулить» на старости лет. Что из этого получается, жители города Энгельса чувствуют на себе.

Кто является учредителем УК «ООО МУЛ АВТО», которым руководит Нежданов С.А. ? Он сам имеет долю в уставном капитале 33, 7 процента. Его брат, Нежданов В.А., имеет долю почти такую же: 33, 3 процента. Есть тут и друг семьи, это господин Шмыгля В.В. ( его фамилия фигурирует еще во всех неждановских фирмах), и он имеет 10 процентов. Значится в «самой ужасной компании» в учредителях еще и… госпожа Овсянникова И.В. У нее- 23 процента. Она не имеет прямых родственных связей с семьей Нежданова, но в состав учредителей попала, как мы полагаем, не без помощи своего мужа, который сегодня занимает весьма высокую должность федерального уровня в Саратове, а раньше был даже депутатом Госдумы и лицом особо приближенным к Володину.

Но ООО «МУЛ АВТО» это далеко не единственное ООО клана семейки Нежданова С.А. Он еще и заместитель директора по общим вопросам ООО «Коммунальщик-Н», которое было создано в 2015 году. И тут, Нежданов работает заместителем у своего сына В.С. Нежданова, который является директором ООО «Коммунальщик-Н». Основной вид деятельности, этого ООО, как записано в документах регистрации фирмы- "строительство жилых и нежилых зданий". Ну, если семья Неждановых так же строит, как и обслуживает дома, то, становится очень страшно!

Судя по отчетным финансовым документам, в этой фирме все далеко неплохо: за 2020 год доход организации составил более 40 миллионов рублей. Обе фирмы, что и ООО «Коммунальщик- Н», что и ООО «МУЛ АВТО» находятся по одному и тому же адресу в Энгельсе: ул. Менделеева, дом 14. Как говорится, долгие годы под одною крышей.

Буковка «Н» в названиях фирм, как вы, быть может, догадались, это начальная буква фамилии «Нежданов». Прямо, как раньше именитые графья на фамильных гербах буковку своей фамилии рисовали. А тут – буковка фамилии депутата - «слуги народа» в названии предприятия увековечивает фамилию Неждановых.

В учредителях «Коммунальщика-Н» сам Нежданов С. А.( 33.34%), приближенный к семье Шмыгля В.В. (33.33%) и брат Нежданов В. А.(33.33%).

По этому же адресу, Менделеева, дом 14, располагается еще одна неждановская фирм а- ООО «Стройкомсервис». Что интересно, эта фирма была зарегистрирована днем позже «Коммунальщика-Н»- 26 января 2005 года, а «Коммунальщик- Н» - 25 января 2005 года. Учредители ООО «Стройкомсервиса», как говорится, те же на манеже: сам депутат Нежданов С.А.( 33, 34 процента), брат Нежданов В.А. ( 33, 33 процента) и друг семьи Шмыгля В.В. ( 33, 33 процента). А директор, сын депутата- Нежданов Владимир Сергеевич. Основной вид деятельности ООО «Стройкомсервис» такой же как и у «Коммунальщика- Н»- «строительство жилых и нежилых помещений».

Вопрос к налоговым органам: «Вы интересовались, для каких конкретно целей с разницей один день, одни и те же физические лица регистрируют две разные по названию фирмы по одному и тому же адресу с одним и тем же видом деятельности?». Да, законом не запрещено: хоть сотню фирм регистрируй в один день. Но все же, сам факт такой регистрации весьма подозрителен и наводит на определенные нехорошие мысли, разве не так?

Кроме УК ООО «МУЛ АВТО», ООО «Коммунальщик» и ООО «Стройкомсервис», депутат Нежданов С.А. контролирует, или напрямую является учредителем еще в четырех фирмах.

Это ООО «Химик -Н» с основным видом деятельности, как записано в документах- « управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Обратите внимание, и тут присутствует буковка «Н», стало быть, помечено: «Нежданов». Учредитель тут брат депутата Нежданова- Нежданов В.А. и все тот же друг семьи Шмыгля В.В. У обоих по 50 процентов. Зарегистрирована фирма по адресу Коммунистическая. д.26. По этому уже адресу зарегистрирована еще одна неждановская фирма - ООО «Жилищная компания», или, как в некоторых источниках- ООО «ЖК». Зарегистрированы эти обе фирмы в один и тот же день - 17 ноября 2015 года.

В ООО «ЖК» директор- господин Уталиев И.Х. Он же работает в ООО «МУЛ АВТО» главным инженером. Так что, за ООО «ЖК» тоже не стоит переживать - эта УК в надежных руках опытного человека из «МУЛа». Учредителем тут выступает госпожа Гречаник И.С.

Эта удивительно ловкая дама является учредителем еще двух фирм, одна из которых располагается в том же доме, что и обосновался ООО «МУЛ АВТО» - на улице Менделеева, дом 14. Это ООО «Новый стиль», где у госпожи Гречаник И.С.- 50 процентов, как и 50 процентов, все у того же друга семьи Нежданова Шмыгля В.В.

Другая фирма госпожи Гречаник И.С. (40 процентов), Шмыгля В.В. (20 процентов) и госпожи Поляковой Н.В. (40 процентов) - ООО «Энерготранс» находится на улице Ленинградской. Дом 49. Основной вид деятельности- аренда и лизинг транспортных средств. Эта фирма тоже подконтрольна депутату Нежданову С.А., который через своего доверенного человека Шмыгля В.В. и контролирует ее деятельность.

Зачем столько много фирм одному человеку? Чтобы совсем уже до самых краев набить сундуки с деньгами?

Зарабатывать много денег никакой Закон не запрещает, но только при одном условии, если это происходит не за счет людей. Но управляющие компании, подконтрольные Нежданову С.А. делают это, как раз, за счет людей: такой вывод можно сделать по отзывам жителей домов, где управляют неждановские «укашки». Дома толком не обслуживают, или не обслуживают вообще, а деньги- с людей собирают регулярно!

И как следствие подобного «управления» домами- огромные долги неждановских «укашек» и десятки исков в судах, где фирмы депутата Нежданова С.А. являются ответчиками.

Управляющие компании Нежданова загоняют жителей домов в долговые ямы

Долги подконтрольных фирм главы семейного неждановского клана впечатляют.

ООО «Химик-Н». Эта фирма выступает ответчиком по 24 делам в судах. Общий долг- 6 580 833 рубля. ООО «ЖК» является ответчиком в судах по 22 делам. Общий долг- 3 633 497 рублей. ООО «Стройкомсервис». Ответчик по 2 делам, долг по обязательствам- 151 тысяча 463 рубля.

4.ООО «Новый стиль». Официально это организация к ООО «МУЛ АВТО» отношения не имеет, как не имеет отношения официального к депутату Нежданову С.А. Но… долг этой организации составляет 4 473 282 рубля, так как ответчик тут ООО «МУЛ АВТО», а «иным лицом» в суде выступает, как раз ООО «Новый стиль». Видите, как все запущено и запутано?

ООО «Энерготранс». Такое ощущение, что эта организация не работает вообще. Так, за 2020 год не уплачено ни одного налога, кроме транспортного всего - 1, 1 тысяча рублей. Есть одно судебное дело на 481 156 рублей, где истцом к ООО «Энерготранс» выступает налоговая служба- ФНС № 7 по Саратовской области. Напомним, что один из учредителей этой загадочной фирмы господин Шмыгля В.В.- соучредитель учредитель всех фирм Нежданова С.А. Ну, и как говорится, «вишенка на торте», это ООО «МУЛ АВТО». В этом году эта «самая ужасная компания» едва не стала банкротом. Иски на банкротство были поданы ПАО «Т Плюс» и «Саратовэнерго».

Но, удалось избежать процедуры банкротства, и было заключено мировое соглашение. Надолго ли? Ведь, согласно данным ресурса «За честный бизнес», ООО «МУЛ АВТО» проходит ( проходило) по 161 судебному делу в той, или иной стадии на общую сумму…( только вдумайтесь!)… почти один миллиард рублей, а если точнее- 932 281 338. 00 рублей. Истцами выступают ( выступали) «Саратовэнерго», «Водоканал» , ПАО «Т Плюс»…

Что добавить к сказанному? Нам кажется, что «добавить» должна прокуратура города Энгельса, и как следует провести проверку деятельности как МУЛ «АВТО», так и других подконтрольных фирм депутата Нежданова С.А.

Тем более, что об этом просят настоятельно сами жители тех домов, которыми еще «управляет» УК ООО «МУЛ АВТО», которые просят в своих отзывах об этой управляющей компании:

«Отвратительная УК. Интересно, читает ли эти отзывы администрация г. Энгельса？ Не пора ли прокурорскую проверку этого мул авто проводить?».

«Ужас, а не компания. От таких бежать надо!!! Работы не выполняют, деньги со счетов списывают. Тут работа для правоохранительных органов на лицо!!!».

Выполняя пожелания людей, редакция газеты направляет редакционный запрос в прокуратуру области на имя прокурора Саратовской области С.В. Филипенко.