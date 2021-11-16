Кто объявил войну УК "Ломоносов" и УК "Велес"?

УК «Мул Авто»: вместо обслуживания домов выращивание животных и мойка автомобилей

В Энгельсе некие злобные силы развязали войну против УК «Ломоносов» и УК «Велес». В СМИ сообщалось, что на офис УК «Ломоносов» было совершено нападение: ночью было разбито двумя булыжниками окно , а в сам офис бросили две бутылки с зажигательной смесью. Кто стоит за этой преступной акцией? Сейчас выяснением обстоятельств нападения на офис занимаются правоохранительные органы. И у них уж есть основная версия, кто мог выступить заказчиком. Один из реальных подозреваемых- руководитель УК « Домашний Уют» Тоноян.

Как говорили древние, искать следует среди тех, кому это выгодно. Кому выгодно было дестабилизировать работу УК «Ломоносов» и напасть на офис?

Не тому ли, кто сегодня очень недоволен тем, что на рынке жилищно-коммунальных услуг в Энгельсе начали работать две успешно развивающихся управляющих компании - «Ломоносов» и «Велес»?

Не тому ли эти УК что называется, поперек горла, кто привык лишь собирать с жителей домов деньги за жилищно-коммунальные услуги, при этом, ничего не делая для улучшения качества жизни жителей в домах, и не неся за эксплуатацию жилого фонда никакой ответственности? И поэтому, не удивительно, что люди сегодня бегут от двух управляющих компаний- УК «Домашний Уют» и УК «Мул Авто». Люди устали от их «управления», и поэтому проводят собрания и переходят под управление УК «Ломоносов» и УК «Велес».

Жизнь домов изменилась. И это не реклама, это реальность, которую можно увидеть своими глазами: жители домов качеством обслуживания домов и УК «Ломоносов» и УК «Велес» весьма довольны. Поэтому в Энгельсе все больше и больше появляется домов, которые добровольно переходят на обслуживание этих двух управляющих компаний. Жители верят своим глазам, они видят, как работают эти управляющие компании. Например, на одном фото вы видите дом № 49 по улице Полтавской, когда им «управляла» УК ООО «Мул Авто». А на другом фото этот же дом № 49 на улице Полтавской, когда он перешел в управление УК «Велес». Кто не знает, руководитель УК ООО «Мул Авто» - депутат Энгельсского городского совета С.А. Нежданов. Вот такой он, «слуга народа», и вот так его компания относилась к жителям этого дома!

Дом на Полтавской, 49 привели в божеский вид в течении двух ( !!!) недель после включения его в реестр лицензий. Сделали новые козырьки над входами в подъезды, покрасили газовые трубы, которые годами не красились, покрасили цоколь дома, перенастроили отопительную систему, начали убирать внутридомовую территорию и двор. Посмотрите и сравните эти фото. Есть разница? Жители домов выбирают тех, кто работает, а не тех, кто только собирает деньги за ЖКУ, ничего не делая при этом по обслуживанию домов.

Так кто же тогда объявил сегодня войну этим двум управляющим компаниям самую настоящую войну, если жители довольны их работой? Не руководство ли тех ли УК, от которых убежали люди?

Если из-под «управления» УК ООО «Домашний уют» и УК «Мул Авто» выходят дома и жители голосуют за порядок, за качество обслуживания и за переход под управление УК «Ломоносов» и УК « Велес», то кто же именно объявил войну этим двум управляющим компаниям? Разве ответ не очевиден?

Сегодня представители ООО «Мул Авто», лишившись управления домами, кричат на каждом углу, что УК «Велес» это мошенники. Привести дом в порядок, по версии «Мул Авто» это мошенничество, а забросить дом и не заниматься его обслуживанием годами, и лишь собирать деньги с собственников квартир, когда он находился в управлении «Мул Авто»- это нормальная ситуация? Так кто же мошенник?

При этом, «Мул Авто» тратит деньги жителей домов, на… содержание и выпас животных, и на … мойку автомобилей! Информацию об этом «Мул Авто» разместило в Интернете на одном из ресурсов, публикующих объявления о вакансиях на работу. Желающих приглашали на зарплату до 45 тысяч рублей! Как вам это? Вместо того, чтобы заниматься ремонтом дома, его обслуживанием, уборкой территории, «Мул Авто» тратит деньги на выпас, содержание животных и на мойку машин!

Нападение на офис УК «Ломоносов»

Нападение на офис УК «Ломоносов» по адресу ул. Ломоносова, д. 29, было совершено в ночь с 3-х до 4-х часов, с 11 на 12 ноября. Было разбито стекло окна офиса на первом этаже. Сигнал о внешнем проникновении поступил на пульт охраны в 4 утра : группа быстрого реагирования приехала на место через несколько минут. Позже, подъехали руководители УК «Ломоносов». Двумя булыжниками было разбито окно, а в помещение офиса были заброшены две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения нападавшего (прикрыл лицо капюшоном). На месте работала оперативная группа полиции. Были изъяты вещественные доказательства, зафиксированы следы нападения и проникновения на офис. Нетрудно представить, какой смертельной опасности подвергались в ту ночь жители многоэтажного дома, если бы нападавшим удалось поджечь офис. Нападавших преступников было двое: сначала к офису в 3 часа ночи подошел первый, и бросил 5-ти литровую бутылку с зажигательной смесью, а в 4 утра появился второй и тоже, бросил в окно офиса 5-литровую бутылку с зажигательной смесью. Только чудо спасло дом и офис: бутылки не загорелись.

Какую цель преследовали преступники? Был ли реальный умысел на поджог офиса? Или, две пятилитровые бутылки с горючей смесью подбросили баловства ради? Но такая версия не выдерживает критики. Само руководство УК «Ломоносов» уверено, что эта акция преследовала ПОКА одну цель – запугать их успешно работающую компанию на рынке жилищно-коммунальных услуг. И есть основания так утверждать.

Ранее, от жителей домов в адрес руководства УК «Ломоносов» уже не раз поступали сигналы от жителей домов, что со стороны руководителя УК «Домашний Уют» господина Тонояна высказывались угрозы в адрес руководства УК «Ломоносов»- сжечь офис, сжечь автомобиль. На эти сигналы руководство УК «Ломоносов» никак не реагировало: ну, подумаешь, погорячился человек и просто завидует, что появилась другая управляющая компания умеет профессионально работать!

Однако, теперь угрозы обрели реальность: на офис было совершено нападение. Кто мог стоять за этой фактически, террористической акцией? Неужели, и правда, сам руководитель УК «Домашний Уют» Тоноян, решивший от угроз перейти к реальным действиям?

Причастность Тонояна к ночному нападению, это сегодня одна из основных версий. Ранее, в адрес руководства УК «Ломоносов» уже поступали не только одни угрозы сжечь офис или автомобиль.

Так, в почтовых ящиках домов, находящихся под управлением УК «Ломоносов» и УК «Велес» были распространены сотни листовок с обращением к жителям домов. Листовки разбрасывали вместе с платежками ОАО ЕРКЦ по почтовым ящикам и по другим домам Энгельса. В листовках указывалось, что руководство УК «Ломоносов» «запудрило людям мозги», и что такая «практика была уже в 90-е годы и к чему все это привело?». То есть, автор анонимной листовки прямо намекал на бандитские 90-е годы. И вот теперь, авторы анонимки напомнили о «лихих» 90-х годах: совершили нападение на офис УК «Ломоносов»? В конце листовки стояла подпись: «Мошенники!». Видимо, это и есть «авторы» из ООО «Домашний Уют», или УК «Мул Авто»?

На сам текст листовки руководство УК «Ломоносов» никак не отреагировало. Как можно реагировать на ложь и клевету?

УК «Ломоносов» и УК «Велес»: что происходит на самом деле и почему за эти компании голосуют люди?

Ровно год назад жители дома № 16 по улице Краснодарской посовещались, провели собрание и перешли под управление УК «Ломоносов» : достал беспорядок, грязь и полнейшее многолетнее бездействие УК ООО « Домашний Уют» ( руководитель Тоноян Х.).

Именно тогда, после ухода дома от УК «Домашний Уют», от жителей дома последовали сигналы, будто бы руководитель УК «Домашний Уют» высказывает угрозы в адрес руководства УК «Ломоносов»: сжечь офис, сжечь машины, и прочее. Руководство УК «Ломоносов», повторим еще раз, не обращало на эти сигналы никакого внимание и продолжало работать.

УК ООО «Домашний Уют» попыталось в суде обжаловать протоколы собрания. Сегодня решение суда находится в апелляционной инстанции. Но суды судами, а жители дома № 16 по улице Краснодарской реально увидели, как преобразился их дом, после перехода под управление к УК «Ломоносов». За это время в доме была произведена замена старых окон на окна пластиковые. Была полностью заменена отопительная «входная группа». Были заменены старые бордюры на новые, сделана пешеходная дорожка, обустроены палисадники, установлены лавочки, которых тут не было никогда и в помине.

Все это, безусловно, оценили жители дома, но все это, как можно предполагать, не понравилось руководству УК «Домашний Уют». И это руководство, через свою подконтрольную фирму «Элит Строй» попыталось провести в доме № 16 по улице Краснодарской собрание среди жителей. Не вышло, потому что жители наотрез отказались от проведения собрания в пользу «Элит Строя», читай, УК « Домашний Уют». Параллельно с этим, УК «Ломоносов» провело еще одно собрание среди жителей, дабы ни у кого не возникало желания еще раз будоражить людей. Предварительное голосование по дому – более 50 процентов жителей за УК «Ломоносов».

И как раз в этот момент, и появилась та самая листовка, за подписью «Мошенники», о которой мы сказали выше. Вы верите в «случайные» совпадения? Видимо, авторы листовки исчерпав все аргументы, пошли на явную ложь с целью просто оклеветать руководство УК « Ломоносов». Но люди верят своим глазам, а не подметным листовкам!

Жители других домов, видя, как они преображаются в лучшую сторону, с приходом УК «Ломоносов» и УК «Велес», изъявляют СЕГОДНЯ желание тоже перейти в эти управляющие компании.

Смеем предположить, что такая ситуация не может не бесить господина Тонояна- руководителя УК « Домашний Уют», от которой просто бегут жители домов.

Но, как говорится, процесс пошел: кому хочется жить в грязном и заброшенном доме, тем более, если собственник квартиры регулярно оплачивает жилищно-коммунальные услуги?

Сейчас уже проведено пять собраний собственников жилья по адресам в городе Энгельсе: ул. Ломоносова, 21, ул. Ломоносова, 43, ул. Космонавтов, 15, ул. 2-я Ленинградская, 57, 1-й Микрорайон, 4. Четыре дома- из них, пока находятся в «управлении» УК «Мул Авто», а один дом- в «управлении» УК «Домашний Уют».

Это дома, считай, уже бывшие, которые находились под «управлением» УК «Домашний уют». Жители этих домов не хотят больше иметь ничего общего с этой УК и лично с ее руководителем Тонояном. «Мы наелись и сыты его обещаниями и постоянным враньем» - говорят жители этих домов.

Кстати, и листовки в домах, по перечисленным нами адресам, с подписью «Мошенники» (это надо полагать, так и подписались авторы листовки!!!) появились как раз, после проведения собраний жителей.

Что еще придумают завтра те, кто объявил войну УК « Ломоносов» и УК «Велес»?

Но чтобы они не придумали, и сколько бы лживых листовок не напечатали, их война будет проиграна, потому что это война не столько с самими управляющими компаниями, а сколько война с самими жителями, которые выбирают порядок в своих домах.