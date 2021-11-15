Психов и алкоголиков среди помощников депутатов Марксовского района не будет

Депутаты из Маркса решили: помощник депутата не должен быть психом, алкоголиком и ранее судимым. Решением Собрания Марксовского муниципального района от 28.10 2021 г. № 3/13 утверждено уже ставшее скандальным «Положение о помощнике депутата…».

Пунктом 3.1. Положения указывается, что для назначения помощником депутата, на имя председателя Собрания в обязательном порядке представляется справка о том, что «гражданин не состоит на диспансерном учете в психонаркологическом диспансере (справка о психическом состоянии здоровья и отсутствии алкогольной и наркологической зависимости)». Но, оказывается, депутатом Марксовского Собрания может стать гражданин, не имеющий такой справки, а также ранее судимый, но помощником депутата – ни-ни… Что ж, я законопослушный гражданин, и больше всего люблю исполнять любые чиновно-депутатские заморочки. Пытаюсь дозвониться до регистратуры Марксовской поликлиники и после десятой попытки узнаю, что психиатр принимает ежедневно в порядке живой очереди с 08-00 до 12-00. Прихожу. Длинный хвост у дверей кабинета меня не пугает. Дождавшись своей очереди, захожу, объясняю, что мне нужна справка о том, что я пригоден к исполнению обязанностей помощника депутата. Доктор несколько удивлен – до сих пор к нему обращались по более понятным вопросам – например, на право владения оружием, работа в охране и пр. Даже кандидаты в депутаты таких вопросов ему до сих пор никогда не задавали. Он просит уточнить – по какой форме, с какой формулировкой мне нужна справка и советует с этим вопросом обратиться непосредственно в районное Собрание.

ОК, ещё раз хочу подчеркнуть, что я законопослушный гражданин. Еду в районное Собрание. Меня соглашается принять очень ответственная сотрудница. На мой вопрос о форме справки она ответила просто, что не знает. На мой вопрос могу ли я узнать эту информацию у председателя или секретаря Собрания – ответила, что председатель в отпуске, а секретарь, являющийся также депутатом, принимает просителей лишь один раз в месяц. Телефонной связи с указанными должностными лицами она мне предложить не может, так как, по её словам, номер телефона – это конфиденциальная информация. Что ж, на нет и суда нет. Задаю ей последний вопрос: «Кто будет оплачивать стоимость такой справки?» (в поликлинике за неё просят 366 рублей) и опять получаю незамысловатый ответ: «Не знаю, у районного Собрания на это денег нет». То есть я, соглашаясь на бесплатную работу на благо районного Собрания, должен за это ещё и платить.

ОК, возвращаюсь в поликлинику, плачу в кассу требуемую сумму и получаю желаемую справку.

Осталось получить справку об отсутствии судимостей. В «Моих документах», выстояв приличную очередь, мне удается заказать такую справку. Срок исполнения – один месяц. Но пообещали сделать поскорее. И бесплатно.

Так что, депутаты районного Собрания, принимая в угоду себе такие положения и регламенты, заставляя рядовых избирателей платить за работу на них, как мне кажется, понемногу рассаживаются на шею своим избирателям. Удобно сидеть, не боитесь упасть?

Юрий Гордеев

м