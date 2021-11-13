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Как турфирма "Экспресс-Трэвел" четвероклашек кинула

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Задумали родители и  ученики 4 класса одной из школ Саратова  в знаменитое  село Лох в Саратовской области на экскурсию съездить. Связались с известным в Саратове  туристическим агентством «Экспресс-Трэвэл». Переговорили, договорились о поездке. По просьбе агента  турфирмы перечислили  деньги на счет фирмы: за питание, за автобус, за услуги экскурсовода.   Всего - 46 тысяч.  Немало, скажем прямо.  Детишки и их родители  стали ждать с большим нетерпением дня поездки: 12 сентября. Дни стояли  хорошие. Погожие. И вдруг…

Вдруг раздался звонок  организатору поездки со стороны родителей: «Извините, поездка не состоится».  «Почему?». «Сломался автобус, заболел экскурсовод». При этом, тут же успокоили: «Деньги вернем без проблем». Прошло два месяца: деньги  не вернули до сих пор. На все телефонные звонки представитель фирмы давно не отвечает: не берет трубку.  Очень сильно напоминает классический «кидняк»: перекрыться и не отвечать на звонки. В итоге -  детишек обманули. Они  остались без поездки, а их родители- без денег.

Родители были согласны на    любую другую экскурсию, адекватную     этой же сумме- 46 тысяч рублей. Но и этого турфирма «Экспрес-Трэвел» не предложила.

 Кто захочет из наших читателей поехать в село Лох с экскурсией, и при этом, нее остаться лохами , адрес по которому  не следует  обращаться вы теперь знаете: Саратов, Соборная, 11. Именно тут  находится   фирма «Экспресс Трэвел» и ее директор  Алена Милосердова, которая с улыбкой на лице вас мило обманет.

Наш корреспондент связался  с директором  «Экспресс-Трэвела»  Милосердовой по телефону  с целью услышать ответ, почему  родителям фирма не возвращает деньги. И вообще- что она думает по этому поводу? Это разве нормальная ситуация?  Но лишь только директор услышала, что звонит журналист, бросила трубку.

Очень нехорошая, прямо скажем, ситуация.  Деньги фирме перечислили в полном объеме. Но  экскурсия не состоялась по вине фирмы.  При этом,  фирма присвоила себе чужие деньги и не собирается возвращать. Неужели,  деньги дороже репутации этой фирмы? А быть может, и нет никакой репутации, если с такой легкостью обманули и детей и их родителей?

Полагаем, что эта история получит свое продолжение, но уже не только  в  СМИ, но и  в иных инстанциях. 

 