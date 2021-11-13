Как турфирма "Экспресс-Трэвел" четвероклашек кинула

Задумали родители и ученики 4 класса одной из школ Саратова в знаменитое село Лох в Саратовской области на экскурсию съездить. Связались с известным в Саратове туристическим агентством «Экспресс-Трэвэл». Переговорили, договорились о поездке. По просьбе агента турфирмы перечислили деньги на счет фирмы: за питание, за автобус, за услуги экскурсовода. Всего - 46 тысяч. Немало, скажем прямо. Детишки и их родители стали ждать с большим нетерпением дня поездки: 12 сентября. Дни стояли хорошие. Погожие. И вдруг…

Вдруг раздался звонок организатору поездки со стороны родителей: «Извините, поездка не состоится». «Почему?». «Сломался автобус, заболел экскурсовод». При этом, тут же успокоили: «Деньги вернем без проблем». Прошло два месяца: деньги не вернули до сих пор. На все телефонные звонки представитель фирмы давно не отвечает: не берет трубку. Очень сильно напоминает классический «кидняк»: перекрыться и не отвечать на звонки. В итоге - детишек обманули. Они остались без поездки, а их родители- без денег.

Родители были согласны на любую другую экскурсию, адекватную этой же сумме- 46 тысяч рублей. Но и этого турфирма «Экспрес-Трэвел» не предложила.

Кто захочет из наших читателей поехать в село Лох с экскурсией, и при этом, нее остаться лохами , адрес по которому не следует обращаться вы теперь знаете: Саратов, Соборная, 11. Именно тут находится фирма «Экспресс Трэвел» и ее директор Алена Милосердова, которая с улыбкой на лице вас мило обманет.

Наш корреспондент связался с директором «Экспресс-Трэвела» Милосердовой по телефону с целью услышать ответ, почему родителям фирма не возвращает деньги. И вообще- что она думает по этому поводу? Это разве нормальная ситуация? Но лишь только директор услышала, что звонит журналист, бросила трубку.

Очень нехорошая, прямо скажем, ситуация. Деньги фирме перечислили в полном объеме. Но экскурсия не состоялась по вине фирмы. При этом, фирма присвоила себе чужие деньги и не собирается возвращать. Неужели, деньги дороже репутации этой фирмы? А быть может, и нет никакой репутации, если с такой легкостью обманули и детей и их родителей?

Полагаем, что эта история получит свое продолжение, но уже не только в СМИ, но и в иных инстанциях.