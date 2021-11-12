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СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ НА ОФИС УК "ЛОМОНОСОВ" В ЭНГЕЛЬСЕ

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В  4 часа утра, с 11 на 12 ноября было совершено нападение на офис управляющей компании  «Ломоносов» в Энгельсе. Было разбито  стекло окна офиса на первом этаже.   Сигнал о  внешнем проникновении  поступил на пульт охраны в 4 утра :  группа быстрого реагирования приехала на место  через несколько минут.  Позже подъехали руководители УК «Ломоносов».   Двумя булыжниками было разбито окно, а в помещение офиса были заброшены две пятилитровые   бутылки с зажигательной смесью.  Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения и самого нападавшего (прикрыл лицо капюшоном). На месте работала оперативная группа полиции. Были изъяты вещественные доказательства,  зафиксированы следы  нападения на офис  и проникновения.   Нетрудно представить, какой смертельной опасности  подвергались в эту ночь  жители многоэтажного дома, если бы нападавшие подожгли офис. Нападавших было двое: сначала    к офису подошел и бросил бутыли один неизвестный, а спустя некоторое время- второй.

 Какую цель преследовали   нападавшие?   Был ли реальный  умысел на поджог офиса?  Или,  две пятилитровые бутылки с горючей смесью подбросили баловства ради?  Но  такая версия  не выдерживает критики.  Само руководство УК «Ломоносов»  уверено, что  эта акция  преследовала одну  цель – запугать успешно работающую компанию  на рынке жилищно-коммунальных услуг.  Ранее, от жителей  домов в адрес руководства  УК «Ломоносов» поступали сигналы, что  со стороны руководителя   УК «Домашний Уют»   высказываются угрозы в адрес  руководства   УК «Ломоносов»- сжечь офис, сжечь автомобиль.  На эти сигналы руководство УК «Ломоносов» никак не реагировало.

Однако,  теперь  угрозы обрели реальность: на офис было совершено нападение.  Кто мог стоять за этой фактически, террористической акцией? Сам руководитель  УК «Домашний  Уют» Тоноян? Есть сведения, что он поменял  фамилию и превратился  из Тонояна в   Багдасарова. Если это так, то к чему все это? Может быть, Тоноян и внешность готовится поменять?

Причастность Тонояна к  ночному нападению-  одна из основных  версий. Ранее, в адрес   руководства УК «Ломоносов» поступали не только угрозы сжечь офис или автомобиль. Так,  в почтовых ящиках домов, находящихся под управлением УК «Ломоносов» и УК «Велес» были распространены сотни  листовок с обращением к жителям домов. В листовках, в частности,  указывалось, что руководство этих УК «запудрило людям мозги» и что  «практика  была уже в 90-е годы и к чему все это привело?». То есть, автор анонимной  листовки прямо намекает на  бандитские  90-е годы.

 И вот сегодня ночью авторы  анонимки  напомнили о    «лихих»  90-х годах.       Под  текстом листовки-анонимки, где ложь от начала и до конца,   не стоит подпись самого господина Тонояна.

Но ведь и  без подписи, всем и так понятно, кто стоит за этим.  Говорят, «ищи,  кому это выгодно».   Навредить успешной УК «Ломоносов», под управления  которой активно и по собственному желанию   переходят  жители домов из УК «Домашний Уют»,  выгодно только одному человеку: руководителю   этой управляющей организации  господину Тонояну Хачику Липаритовичу. 

Так что, мы полагаем, найти заказчика нападения на офис УК «Ломоносов» это лишь дело времени.

(продолжение темы следует)  

 

 

 

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