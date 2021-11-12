СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ НА ОФИС УК "ЛОМОНОСОВ" В ЭНГЕЛЬСЕ

В 4 часа утра, с 11 на 12 ноября было совершено нападение на офис управляющей компании «Ломоносов» в Энгельсе. Было разбито стекло окна офиса на первом этаже. Сигнал о внешнем проникновении поступил на пульт охраны в 4 утра : группа быстрого реагирования приехала на место через несколько минут. Позже подъехали руководители УК «Ломоносов». Двумя булыжниками было разбито окно, а в помещение офиса были заброшены две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения и самого нападавшего (прикрыл лицо капюшоном). На месте работала оперативная группа полиции. Были изъяты вещественные доказательства, зафиксированы следы нападения на офис и проникновения. Нетрудно представить, какой смертельной опасности подвергались в эту ночь жители многоэтажного дома, если бы нападавшие подожгли офис. Нападавших было двое: сначала к офису подошел и бросил бутыли один неизвестный, а спустя некоторое время- второй.

Какую цель преследовали нападавшие? Был ли реальный умысел на поджог офиса? Или, две пятилитровые бутылки с горючей смесью подбросили баловства ради? Но такая версия не выдерживает критики. Само руководство УК «Ломоносов» уверено, что эта акция преследовала одну цель – запугать успешно работающую компанию на рынке жилищно-коммунальных услуг. Ранее, от жителей домов в адрес руководства УК «Ломоносов» поступали сигналы, что со стороны руководителя УК «Домашний Уют» высказываются угрозы в адрес руководства УК «Ломоносов»- сжечь офис, сжечь автомобиль. На эти сигналы руководство УК «Ломоносов» никак не реагировало.

Однако, теперь угрозы обрели реальность: на офис было совершено нападение. Кто мог стоять за этой фактически, террористической акцией? Сам руководитель УК «Домашний Уют» Тоноян? Есть сведения, что он поменял фамилию и превратился из Тонояна в Багдасарова. Если это так, то к чему все это? Может быть, Тоноян и внешность готовится поменять?

Причастность Тонояна к ночному нападению- одна из основных версий. Ранее, в адрес руководства УК «Ломоносов» поступали не только угрозы сжечь офис или автомобиль. Так, в почтовых ящиках домов, находящихся под управлением УК «Ломоносов» и УК «Велес» были распространены сотни листовок с обращением к жителям домов. В листовках, в частности, указывалось, что руководство этих УК «запудрило людям мозги» и что «практика была уже в 90-е годы и к чему все это привело?». То есть, автор анонимной листовки прямо намекает на бандитские 90-е годы.

И вот сегодня ночью авторы анонимки напомнили о «лихих» 90-х годах. Под текстом листовки-анонимки, где ложь от начала и до конца, не стоит подпись самого господина Тонояна.

Но ведь и без подписи, всем и так понятно, кто стоит за этим. Говорят, «ищи, кому это выгодно». Навредить успешной УК «Ломоносов», под управления которой активно и по собственному желанию переходят жители домов из УК «Домашний Уют», выгодно только одному человеку: руководителю этой управляющей организации господину Тонояну Хачику Липаритовичу.

Так что, мы полагаем, найти заказчика нападения на офис УК «Ломоносов» это лишь дело времени.

(продолжение темы следует)

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