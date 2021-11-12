КРИМИНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СЭПО- 3: ТЕМИРОВ И ВЕНЕДИКТОВ

Какая команда управляет на данный момент СЭПО? Это Резник - старший Резник Е.П. О н- Президент СЭПО и как бы «свадебный генерал», сидящий на "горе с золотом". Резник – младший (сын Алексей), находящийся в федеральном розыске и которого никак «не могут» «поймать» силовые структуры: ни полиция, ни чекисты.Резник- младший и руководит фактически в режиме удаленного доступа оборонным стратегически важным для страны предприятием. А ФСБ- по фигу.Есть и официальное прикрытие, все как в настоящей "бандитской группировке": 12 мая 2021 года на должность гендиректора был избран никому неизвестный в Саратове Артур Темиров. Фамилия, согласитесь, «говорящая».

Никого не волнует, что избрание Темирова противоречит законодательству: за него голосовали… пакетом акций, находящегося в федеральном розыске А.Е. Резника по уголовному делу за дачу взятки сотруднику полиции! А саратовская полиция и саратовское ФСБ не могут Резника никак найти: бедная полиция и бедное ФСБ!

Еще есть вопрос, которым правоохранительные органы не занимаются. ВООБЩЕ. Какое отношение Артур Темиров имеет к некоему Александру Венедиктову, и как последний связан с заводом? Нет ли и тут криминальной связи? Александр Венедиктов, отсидевший за совершение тяжких преступлений, в настоящее время находится в федеральном розыске. Длительное время скрывался в «дружественной» нам Грузии в городе Батуми. В настоящее время скрывается на Кипре в городе Лимассол. Новый директор Темиров, это его протеже. Видимо, бывший уголовник, находящийся в федеральном розыске, тоже решил поучаствовать в оборонном бизнесе России?

Предлагаем полицейским и чекистам ознакомиться с документом. Он взят из открытых источников и это- решение суда. Из этого документа видно, как это Венедиктов пытался находясь в федеральном розыске кинуть Банк и вкладчиков. Не получилось теперь кидает СЭПО с помощью Темирова и Резника старшего и младшего?

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Дело № 33-4863/2019

Председательствующий в суде первой инстанции Диденко Д.А.

Судья-докладчик в суде апелляционной инстанции Егорова Е.С.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23 мая 2019 года г. Симферополь

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи Паниной П.Е.,

судей Егоровой Е.С., Матвиенко Н.О.,

при секретаре Калиниченко В.С., рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя Венидиктова А.Т. по доверенности Юшко М.В. на решение Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 07 февраля 2019 года по гражданскому делу по иску Венидиктова А.Т. к публичному акционерному обществу «Укрсиббанк» о понуждении заключить договор.

По делу установлено:

в августе 2018 года Венидиктов А.Т. обратился в суд с иском к публичному акционерному обществу «Укрсиббанк» с требованиями обязать ПАО «Укрсиббанк» заключить с Венидиктовым А.Т. договор купли-продажи недвижимого имущества в течении тридцати дней с момента вступления в законную силу решения суда на условиях, согласованных в предварительном договоре купли-продажи недвижимого имущества от 23.06.2014.

Определением Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 25 сентября 2018 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечена АНО «Фонд защиты вкладчиков» (л.д. 20 том 1).

Решением Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 07 февраля 2019 года в удовлетворении иска Венидиктова А.Т. отказано.

На указанное решение суда представителем истца Юшко М.В. подана апелляционная жалоба, в которой представитель истца просит решение суда отменить, постановить новое, которым удовлетворить иск в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы указано, что суд применил закон, не подлежащий применению – ч. 5 ст. 429 ГК РФ. В материалах дела (л.д. 176 – 182 том 1) имеются правоустанавливающие документы, которые подтверждают право собственности ПАО «Укрсиббанк» на шестиэтажное здание по <адрес>. Выводы суда основаны на возражениях третьего лица АНО «Фонд защиты вкладчиков». Истцом подавалась телеграмма об отложении дела по состоянию здоровья, однако суд в решении указал, что истец не сообщил причины своей неявки. Судом необоснованно признана неуважительной неявка истца в судебное заседание. Действующее законодательство не содержит норм права, предусматривающих рассмотрение дела в одно судебное разбирательство по сути без участия сторон. Истец был лишен возможности на судебную защиту. Дело рассмотрено судом без изучения материалов дела и оригиналов документов.

На апелляционную жалобу АНО «Фонд защиты вкладчиков» поданы письменные возражения, в которых представитель фонда просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители истца Персксис А.В. и Юшко М.В. доводы апелляционной жалобы поддержали, просили решение суда первой инстанции отменить, принять новое решение, которым иск удовлетворить полностью.

Представитель третьего лица АНО «Фонд защиты вкладчиков» Жолус А.В. против доводов апелляционной жалобы возражал, просил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.

Истец, представитель ответчика в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, о рассмотрении апелляционной жалобы извещен.

Заслушав явившихся лиц, исследовав письменные материалы дела, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в пределах доводов апелляционной жалобы, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

С 18 марта 2014 года на территории Республики Крым действует законодательство Российской Федерации.

Судом установлено, что 23.06.2014 Венедиктов А.Т. и ПАО «Укрсиббанк» заключили предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, указанного в приложении № 1, цена которого составляет 7 420 000 долларов США. Местонахождение недвижимого имущества:

Согласно п. 1.2. предварительного договора, основной договор купли- продажи должен быть заключен сторонами в срок до 01.12.2014.

Стороны согласовали все существенные условия договора: определили предмет договора - недвижимое имущество, указанное в приложении № 1 к договору; цену - 7420000 долларов США; сумму задатка, способ и порядок перечисления денежных средств; срок заключения основного договора.

В последующем в предварительный договор от 23.06.2014 вносились неоднократные изменения в части срока заключения основного договора, цены

договора, описания недвижимости. Согласно договору о внесении изменений и дополнений № 15 к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 23.06.2014, стороны решили п. 1.2 предварительного договора купли-продажи изложить в следующей редакции: «Договор купли-продажи должен быть заключен Сторонами в срок до 31.12.2017 года, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями к данному Договору».

Иных дополнительных соглашений относительно изменения срока заключения основного договора купли-продажи истцом суду не представлено.

30.03.2018 истец направил в адрес Правления ПАО «Укрсиббанк» письмо с требованием заключить основной договор купли-продажи на объекты недвижимости.

До настоящего времени основной договор купли-продажи ответчиком так и не заключен.

В силу п. 4 ст. 429 ГК РФ в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

В соответствии с п. 5 ст. 429 ГК РФ в случаях, если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК РФ. Требование о понуждении к заключению основного договора может быть заявлено в течение шести месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора.

Пунктом 6 статьи 429 ГК РФ обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен, либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

Венидиктов А.Т. обратился в суд с иском 08.08.2018, то есть по истечении установленного законом срока на предъявление соответствующих требований.

Отказывая в удовлетворении иска Венидиктова А.Т., суд первой инстанции исходил из того, что шестимесячный срок, определенный ч. 5 ст. 429 ГК РФ, истек 31.06.2018, Венидиктов А.Т. обратился с требованиями по истечении срока, предусмотренного ч. 5 ст. 429 ГК РФ.

С указанным соглашается суд апелляционной инстанции.

Суд первой инстанции в решении также указал, что Венидиктовым А.Т. не представлены документы, которые в силу закона определяют за ПАО «Укрсиббанк» право собственности на шестиэтажное здание общей площадью 2556,3 кв.м. по адресу: <адрес>.

Суд апелляционной инстанции не может согласится с доводом апелляционной жалобы о том, что незаверенные копии свидетельства о праве собственности от 29.08.2013 и извлечения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности от 29.08.2013 на л.д. 177 -178 том 1 являются достоверными доказательствами в подтверждение права собственности ПАО «Укрсиббанк» на спорный объект недвижимости, поскольку не представлены оригиналы данных документов и не представлены допустимые, достоверные доказательства актуальности этих сведений на день рассмотрения дела судом первой инстанции. Оригиналы этих документов не были представлены и в суд апелляционной инстанции.

Из протокола судебного заседания от 07.02.2019 установлено, что судом исследовались материалы данного дела в двух томах, что опровергает довод апеллянта о том, что судом первой инстанции принято решение без исследования материалов дела.

Судом установлено, что определением судьи Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 13 августа 2018 года по делу назначалось предварительное судебное заседание на 25 сентября 2018 года (л.д. 12 том 1).

Из протокола судебного заседания установлено, что 25.09.2018 проведено предварительное судебное заседание с участием представителя истца Юшко М.В., дело назначено к разбирательству на 03 декабря 2018 года (л.д. 19 том 1).

В судебном заседании 03.12.2018 принято решение об отложении слушания дела в связи с необходимостью повторного истребования сведений об окончании сводного исполнительного производства в отношении должника ПАО «Укрсиббанк» в Управлении по исполнению особых важных исполнительных производств ФССП России (л.д. 84 том 1). Дело было отложено на 07.02.2019. В судебном заседании 03.12.2018 присутствовали представители истца Перскис А.В. и Юшко М.В.

В судебном заседании 07.02.2019 г. спор рассмотрен по существу.

В соответствии с ч. 1 статьи 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Таким образом, довод апеллянта о том, что дело рассмотрено в одно судебного заседание без извещения истца, опровергается материалами дела. У истца и его представителей было достаточно времени для предоставления оригиналов документов. Право истца на судебную защиту не нарушено, поскольку истец самостоятельно распорядился своим правом вести дело через представителей.

В соответствии с частью 1 статьи 154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены настоящим Кодексом, а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к производству.

Истцом иск подан в суд 08.08.2018. Из телеграммы от 06.02.2019 установлено, что истец просил отложить заседание, назначенное на 07.02.2019, по причине ухудшения состояния здоровья, нахождении на лечении в <адрес> и необходимостью представления доказательств (л.д. 112 том 2).

Суд апелляционной инстанции соглашается с тем, что судом обосновано было отказано в удовлетворении ходатайства истца об отложении судебного заседания, назначенного на 07.02.2019. У истца и его представителей было достаточно времени для представления доказательств по делу.

В соответствии с ч. 1 статьи 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Судом первой инстанции указанных нарушений не допущено, в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 328-330 Гражданского процессуального кодекса РФ судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 07 февраля 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя Венидиктова А.Т. по доверенности Юшко М.В. – без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в шестимесячный срок в суд кассационной инстанции.