Криминальные схемы СЭПО- 2

Письмо, которое показывает, как А.Е. Резник( сын президента СЭПО Е.П. Резника) «наехал» на прокуратуру и не считается с требованиями Закона. Хотя сам сегодня скрывается от правоохранительных органов и находится в федеральном розыске. При этом, как видим из письма, которое публикуем ниже ,он вполне себе "рулит" делами на заводе. А полиция не может его найти! Из этого письма А.Е. Резника на имя и.о. заместителя прокурора Ленинского района г. Саратова советника юстиции Белоногова Я.А. мы видим, как А.Е. Резник, не желая подчиняться законным требованиям прокуратуры в предоставлении документов, «наезжает» на прокуратуру. Значит, нападение лучшая оборона, и А.Е. Резнику есть, что скрывать от прокуратуры и злостно не подчиняться ее требованиям? Публикуем ниже полный текст его письма в прокуратуру Ленинского района Саратова.

В адрес ООО «СЭПО-ЗЭМ» поступило требование № 11-2020 от 03.09.2020 о предоставлении информации и документов.

Основание отправление требования - обращение Баринова, ст. 6 и 22 ФЗ «О прокуратуре РФ».

В требовании предложено предоставить информацию:

О получении кредитных денежных средств предоставить факты исключения из учредителей участников ООО. предоставлении информации о трудовой деятельности Резника А.Е. о гарантийном обслуживании холодильного оборудования.

ООО «СЭПО-ЗЭМ» считает, что прокуратура Ленинского района г. Саратова второй раз в текущем году пытается вмешаться в корпоративный спор между участниками ООО на стороне одного их них, при этом эти участники преследуют исключительно свои личные материальные интересы. Так, Баринов Е.Н. является участником общества с долей 0,00028 %.

У ООО имеются неопровержимые доказательства того, что Баринов Е.Н. встречался с представителями ООО, и в ходе встречи потребовал в счет продажи своей доли несколько десятков миллионов рублей и трудоустройство своего сына на руководящую должность ООО «СЭПО-ЗЭМ». В случае отказа выполнить его требования Баринов Е.Н. пообещал создать проблемы ООО путем направления необоснованных жалоб в различные инстанции. Так как требования Баринова являются необоснованными и незаконными, преследующую две цели – нанесения материального ущерба ООО и личное обогащение, ему в удовлетворении требований было отказано.

После этого видимо он обратился в прокуратуру Ленинского района г. Саратова, которая неожиданно из сотен жалоб, которые поступают в адрес прокуратуры и которые прокуратура в соответствии с действующим законом перенаправляет в другие органы, именно это жалобу приняла в производство и начала проверку.

При этом считаем, что и как ранее, по жалобам Мазанова, прокуратура нарушила требования законов и приказов Генерального прокурора РФ, и пытается под видом прокурорской проверки поддержать корыстные интересы одного из участников ООО.

Из поступившего требования видно, что прокуратура Ленинского района г. Саратова начала проверку по обращению Баринова.

В нарушении ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» в ООО не поступило решение о проведении проверки. Тем самым ООО СЭПО-ЗЭМ лишено предоставленного права знать, проверку соблюдения каких законов проводит прокуратура Ленинского района.

Из требования видно, какая информация интересует должностных лиц прокуратуры.

При этом должностные лица ООО недоумевают, почему работников прокуратуры интересует получение кредита коммерческого предприятия в коммерческом банке и соблюдение каких законов в соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокуратура проверяет в данном случае? Или эта информация нужна участнику ООО Баринову для получения озвученных им нескольких десятком миллионов рублей?

Остаётся открытым вопрос, какие законы проверяет прокуратура при запросе информации о фактах исключения участников ООО. Чтобы найти их и чтобы они также обратились в эту же прокуратуру с подобными Мазанову и Баринову обращениями?

О соблюдении чьих прав заботится прокуратура Ленинского района при запросе информации о заместителе директора о экономике Резнике Алексее Евгеньевиче, который длительное время не работает в ООО?

Какое отношение заявитель Баринов Е.Н. имеет к гарантийному обслуживанию холодильного оборудования и как его права нарушены в данном случае?

В соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» установлен запрет подмены контролирующих органов.

Пунктом. 3.5 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ, утвержденном Приказом Генерального Прокурора РФ № 45, обращения, подлежащие разрешению другими органами, направляются в эти органы по принадлежности.

Согласно п. 6 Приказа Генерального прокурора РФ № 195 проверки исполнения законов проводятся на основании поступивших в органы прокуратуры обращений граждан о допущенных правонарушениях, требующих использования прокурорских полномочий, в первую очередь - для защиты общезначимых или государственных интересов, прав и законных интересов групп населения, трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите.

В соответствии с п. 8.4 Приказа Генерального прокурора РФ № 195 установлен запрет необоснованного вмешательства в экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечения органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими структурами.

Обобщая изложенное, ООО «СЭПРО-ЗЭМ» просит:

Предоставить в соответствии со ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» решение о проведении проверки. После этого ООО в соответствии с законом сможет предоставить интересующие документы и информацию. При решении вопроса о проведении проверки учесть требования законов и приказов Генерального прокурора РФ о недопустимости вмешательства в экономическую деятельность ООО и не принуждать ООО к выполнению требований участника ООО Баринова Е.Н. с долей 0,00028 % выкупать его долю за десятки миллионов рублей и трудоустраивать его сына на руководящую должность ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Ответ прошу направить в письменном виде в адрес ООО «СЭПО-ЗЭМ».

С уважением, И.о. директора ООО «СЭПО-ЗЭМ» А.Е. Резник