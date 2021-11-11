Глава Романов, его "повышенное давление" и ООО "Медэксперт"

В Марксовском городском суде закончилось разбирательство по иску главы района Романова к журналисту Салимжану Гайсину. Мы сознательно не писали на эту тему, не мешая Марксовскому городскому суду самому досконально разобраться в деле и вынести объективное решение. Теперь пришло время рассказать обо всем по порядку.

На предпоследнем заседании адвокат Романова представил суду справку – ответ на обращение своего доверителя в медицинское учреждение. Это - ООО «Лечебно – диагностический центр «Медэксперт», расположенный на улице Степная города Энгельса. Сохраняя тайну медицинского диагноза заболеваний, Дмитрия Романова, только удивимся тому, какой больной человек руководит Марксовским районом! Если, конечно, верить справке и поверить тому, что Романов на самом деле, серьезно болен. В чем мы очень сомневаемся. И вот почему.

С марта 2021 года и до конца июля 2021 Романов, согласно справке, четырежды обращался в «Медэксперт» с жалобами. Ещё восемь (!) раз был осмотрен повторно. Последний - 24 июля.

Согласно справке, 6 марта 2021 года Романов обращается с жалобами в – ООО «Лечебно – диагностический центр «Медэксперт». Болеет, повышенное давление. Однако, есть и другая информация: она взята из официального плана работы администрации Марксовского муниципального района именно за 6 марта 2021 года.

В ней отмечено, что 6 марта в 11-00 Дмитрий Романов вместе со своими заместителями Светланой Байрак и Виталием Емельяновым должен участвовать в торжественном мероприятии в Центральном Доме культуры, посвященном Международному женскому дню. И он в этом мероприятии участвует! Радостный, улыбчивый, он поздравляет женщин с праздником, вручает им Благодарственные письма, подарки и цветы. «Больной» Романов, согласно справке, бодр и весел. Вместе с ним поздравляет женщин с праздником Александр Стрелюхин, тогда директор Саратовской агломерации, а ныне депутат Государственной думы. Об этом событии можно найти множество сообщений и фотографий на информационных интернет-сайтах Маркса.

А после обеда этого же 6 марта 2021 года Романов с «повышенным давлением», согласно справке, выезжает на 7-й открытый чемпионат Марксовского района по рыбалке. Вместе с ним едут опять же, Александр Стрелюхин, сенатор Олег Алексеев и депутат Саратовской областной думы Андрей Корнеев. Все они довольны возможностью побывать на свежем воздухе, воочию увидеть настоящую профессиональную рыбалку и награждают победителей. Наверное, потом была свежая, наваристая уха. Как же без этого? Об этом тоже в Интернет-пространстве можно найти и сообщения, и снимки. Все живы – здоровы, и никто ни на что не жалуется.

Когда, спрашивается, в тот день Романов умудрился побывать в Энгельсе, в ООО «Лечебно – диагностический центр «Медэксперт»? Или, у Романова, как у некоторых личностей мирового масштаба, есть двойник? Сам он в Энгельсе, в «Медэксперте», на обследовании, которое, как правило, длится не один час? А двойник в это время в Центральном Доме культуры вместе со Стрелюхиным поздравляет женщин с Днем 8- го марта, а чуть позже едет на рыбалку? Или, наоборот: «двойник» в «Медэксперте», а на праздниках настоящий Романов?

Более насыщенным был у главы района Романова день 10 апреля 2021 года. В этот день в соответствии с ответом главного врача ООО «Лечебно – диагностический центр «Медэксперт» А.М.Черекаева, Романов вновь сильно болел. Опять обратился с жалобами на здоровье.

В тот субботний день у Романова было аж четыре официальных мероприятия. Первое на Хлебной пристани, где он встречается со студентами филиала колледжа искусств. Второе - пресс-конференция с представителями СМИ по проекту «Волга для всех». Третье- Благотворительный марафон в пользу проекта «Волга для всех». Четвертое и последнее мероприятие состоялось в 18-00, и это был «Весенний кубок КВН». Интересное мероприятие и оно длилось несколько часов, на котором было очень весело и все радовались и смеялись. А как ж серьезная болезнь, повышенное давление, поездка в Энгельс?

Есть возможность проверить и другие дни обращения главы района Д.Романова в ООО «Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». В это же время проводились напряженные, ответственные мероприятия в рамках города, района, области. И Романов «со слабым здоровьем», если верить медицинской справке, везде побывал, везде принимал участие, везде выступал и кого-то поздравлял.

Ещё раз напомним о суде. Дмитрий Романов подал иск в суд с претензиями к главному редактору интернет-газеты «Объектив. Новости Маркса» Салимжану Гайсину по поводу публикации о реконструкции стадиона «Старт». Статья была в полном объеме и со ссылкой перепечатана из одного уважаемого и авторитетного областного СМИ. Романов посчитал, что были задеты его честь и достоинство, и поэтому он оценил моральный вред в один миллион рублей и подал иск.

Несколько слов о реконструкции стадиона. Стадион «Старт» был в собственности Марксовского района, но по том был передан Управлению капитального строительства правительства Саратовской области. По мнению журналистов, передан стадион был с грубейшими нарушениями. Так, 28 января 2021 года в 16-00 должно было состояться собрание депутатов Марксовского муниципального района с повесткой дня о передаче стадиона в область. Но не было кворума, и следующее заседание перенесли на февраль. Тем не менее, затем появилась официальная информация о том, что заседание собрания прошло в этот же день, в 18 - 00. А 30 января 2021 года был объявлен конкурс на реконструкцию стадиона уже УКСом, который юридически ещё не являлся собственником стадиона. Из акта приема-передачи имущества муниципальной собственности ММР в государственную собственность от 27.05.21 следует, что администрация Марксовского муниципального района в лице Романова Д.Н. и комитет по управлении имуществом Саратовской области в лице и.о. министра области – председателя комитета Лавренко, на основании распоряжения комитета по управлению имуществом Саратовской области от 18.05.2021 № 552-р осуществили безвозмездную передачу имущества муниципальной собственности. Это: спортивный стадион «Старт» ( кадастровый номер 64:44:110112:38) и земельный участок ( кадастровый номер (64:44:050113:191.

То есть, как сообщали журналисты, к моменту объявления аукциона 30 января 2021 года и ко времени его проведения 10 февраля 2021 года стадион «Старт» все ещё находился в собственности Марксовского муниципального района. Имел ли право УКС объявлять аукцион на реконструкцию чужого имущества? На этот вопрос ещё никто не дал ответа, хотя все знают, что право собственности возникает только после подписания Акта приема - передачи и официальной регистрации имущества в соответствующих государственных органах. Как видим, этого вовремя не было сделано.

Но аукцион провели, победителя определили, работы начались. Работы по реконструкции стадиона «Старт» должны были завершить к 30 сентября 2021 года. На дворе уже почти середина ноября и пока неизвестно, когда работы будут завершены. То есть, проект уже провален, есть множество недоделок даже в проектировании, внешнем водоснабжении. Так, зачем то дополнительно, что не предусмотрено основным проектом, около десяти миллионов, потратят на строительство шумозащитной ограды стадиона.

Сегодня работниками Марксовской межрайонной прокуратуры начата серьезная проверка требований законодательства по реконструкции стадиона «Старт». Думаем, что нарушений там предостаточно, и по ним будет доказана причастность главы Марксовского района Дмитрия Романова не только к проектированию реконструкции стадиона «Старт», но и его вмешательство в исправление допущенных ошибок во время проведения строительных работ. О чем, кстати, Романов сам пишет на своих страничках в социальных сетях и о чем сообщается на официальном сайте администрации Марксовского района.

По поводу сомнительной медицинской справки, выданной Д.Романову ООО «Лечебно -диагностический центр «Медэксперт», подано соответствующее заявление в Марксовский следственный комитет Следственного комитета Российской Федерации, где, надеемся, ей будет дана объективная оценка. Скажем, что Марксовский городской суд критически оценил представленные адвокатом Д.Романова сведения из лечебно – диагностического центра.

В распоряжении редакции областной газеты «Саратовский репортёр» появились дополнительные сведения о реконструкции стадиона «Старт», которые обязательно будут представлены Марксовской межрайонной прокуратуре. Они свидетельствуют о прямом вмешательстве главы Марксовского района в реконструкцию стадиона «Старт», о чем, собственно, писали журналисты ранее, но что не взял во внимание суд. Об этом расскажем попозже.

P.S. Дополнительно сообщаем, что генеральным директором ООО «Лечебно-диагностического центра «Медэксперт» является жительница города Энгельс Юлия Трухманова, депутат Марксовского городского Совета, ближайшая соратница главы Марксовского района Дмитрия Романова. Она была зарегистрирована кандидатом в депутаты Марксовского районного собрания и очень часто во время предвыборной гонки появлялась в окружении Романова на различных мероприятиях, когда он, якобы болел, но проиграла местной активистке Ксении Черновой. Поэтому, думаем, не случайно в суд была представлена справка о серьезном заболевании Романова.

Редакция в ближайшее время вернемся к теме медицинских учреждений, принадлежащих Юлии Трухмановой и её мужу Александру, которые работают на территории города Маркса и Энгельса. Редакция газеты также направляет запрос в прокуратуру Саратовской области на имя С.В. Филипенко по изложенным выше фактам ( продолжение темы следует)