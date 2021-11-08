Образцы проб земли племзавода "Трудовой" изучают в лаборатории

В ответ на статью «Племзавод "Вонючий": "общественный туалет" на въезде в Маркс» от 30 сентября 2021 пришел ответ из прокуратуры Саратовской области.

В статье, напомним, сообщалось: «Отвратительный, противный и тошнотворный запах на въезде в Маркс давно стал визитной карточкой этого города. А появился он после того, как напротив села Павловка был построен племзавод «Трудовой». Государство вложило многомиллионные инвестиции в частный бизнес Байзульдинова, и в степи, справа от дороги ведущей в Маркс, появился огромный, современный племзавод. Возможно, что самому хозяину племзавода Байзульдинову вполне нравится этот запах, и он к нему привык. Однако, люди не перестают жаловаться: дышать невыносимо, особенно когда дует ветер в сторону села и города. Действительно, очень неприятно, как будто бы находишься в общественном неприбранном туалете».

И вот, получен ответ прокуратуры. В нем сообщается, что « в ходе проверки при участии специалистов межригионального Россельхознадзора по Саратовской и Пензенской областям, управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям проведено обследование земельных участков, принадлежащих АО «ПЗ «Трудовой». Отобраны образцы почв на территории земельного участка в местах складирования отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных с целью определения степени загрязнения верхних слоев почвы».

Как сообщается в ответе областной прокуратуры, «в настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных образцов».

Что покажут исследования, если они будут проведены, конечно, объективно и всесторонне?