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Образцы проб земли племзавода "Трудовой" изучают в лаборатории

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В ответ на статью «Племзавод "Вонючий": "общественный туалет" на въезде в Маркс» от 30 сентября 2021 пришел ответ из прокуратуры  Саратовской области.

В статье, напомним, сообщалось: «Отвратительный,  противный и тошнотворный запах на въезде в Маркс давно  стал визитной карточкой этого города. А появился он после того, как напротив села Павловка был построен племзавод «Трудовой».   Государство вложило многомиллионные инвестиции в частный бизнес Байзульдинова, и в степи, справа от дороги ведущей в Маркс,  появился огромный, современный племзавод. Возможно, что самому хозяину племзавода Байзульдинову  вполне нравится этот запах,  и он к нему привык.  Однако, люди не перестают жаловаться: дышать невыносимо, особенно когда дует ветер в сторону села и города.  Действительно, очень неприятно, как будто бы находишься  в общественном неприбранном туалете».

И вот, получен ответ прокуратуры.  В нем сообщается, что  « в ходе проверки при участии специалистов  межригионального  Россельхознадзора по Саратовской и Пензенской областям,  управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям проведено обследование земельных участков, принадлежащих АО «ПЗ «Трудовой». Отобраны образцы почв на территории земельного участка в местах складирования отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных  с целью определения степени загрязнения верхних слоев почвы».

Как сообщается в ответе областной прокуратуры, «в настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных образцов».

Что покажут исследования, если они будут проведены, конечно,   объективно и всесторонне?