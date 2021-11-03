CAUSSADE УСИЛИВАЕТ ПРИСУТСТВИЕ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как посеешь, так и пожнешь! Когда знакомишься с работой компании Caussade Semences, то убеждаешься в надежности компании, которая представляет на рынке не только посевной материал, но и агрономическое сопровождение по посеву культур. Пример работы компании Caussade Semences показывает: можно не только выжить в сложнейших условиях, но и развиваться, наращивать производственную мощь, посевные площади.

На некоторые наши вопросы ответил ближайший коллега Турпала Хайдаровича Азиева по бизнесу — Виктор Александрович Минаев, представитель группы компаний ГК ООО «Шанс Трейд» и Caussade Semences. В Саратове уже не первый год работает региональное представительство известной во всем мире французской независимой компании Caussadesemences, возглавляет которое известный в Саратовском регионе и за его пределами Азиев Турпал Хайдарович. Его потенциал и возможности были оценены по достоинству, и вот теперь он представляет в Саратовском регионе, известную во всем мире компанию. Компания специализируется на селекции и производстве семян широкой линейки сельскохозяйственных культур.

-Виктор Александрович, самая горячая пора для сельскохозяйственных производителей уже позади, а в этот год, эта пора была особенного горячая, из-за небывалого знойного лета. Сам же бренд Caussadesemences стал еще более узнаваем в Саратовском регионе, за то время, что Вы работаете в регионе, и не только узнаваем, но Вы приобретаете все новых и новых партнеров.Давайте напомним нашим читателям, чем занимается ваша компания и ваши именитые партнеры компании ?

- Наша компания осуществляет полное сопровождение предприятия производителя: посевная, выбор семян, период вегетации… Это и круглогодичный селекционный отбор материала, ведь надо знать, как тот или иной посевной материал подходит именно к данной почве, это и наблюдение за тем, как подготовлена земля к посевной кампании, какого качества и состояния посевной материал, его характеристики. И многое, многое другое. Мы занимаемся такими культурами, как подсолнечник, сорго, люцерна, кукуруза.

- Это лето было как никогда жарким, знойным, как это обстоятельство сказалось на результатах работы?

- Мы выдержали, сумели противостоять засухе. И это главным образом потому, что у нас есть гибриды, которые устойчивы к засухе, к жаркому лету, но и благодаря правильным агротехническим мероприятиям. Так, например, кукуруза, несмотря на столь жаркое лето, дала полноценные початки и это в среднем 1,75-2 початка на одном растении. Подсолнечник показал неплохие результаты в большинстве районов Саратовской области, что показывает качество семян по урожайности и маслиности. Это очень неплохой результат. И все те сельхозпроизводители, которые соблюдали наши рекомендации по селекционному отбору материала, по сопровождению всех этапов сельхозработ, получили хорошие результаты. Любая культура требует к себе особого отношения, особой технологии агротехники, применения средств защиты растений и удобрений.

- Саратовская область очень большая и не везде одинаковые условия для сельхозпроизводителя. Если смотреть по районам области, то где удалось собрать хороший урожай, а где не очень?

- Да, это так. Если, скажем, в Заволжье будет один результат, то на правом берегу он будет совсем другой. В каждом районе свои особенности, свой микроклимат, свой земельный банетет. С учетом всех этих особенностей мы можем предоставлять и предоставляем свою линейку семян.

-Как складываются ваши отношения с сельхозпроизводителями в нынешних экономических очень сложных в финансовом отношении условиях?

-Наша компания проводит гибкую политику ценообразования, и мы выстраиваем разумные отношения с деловыми партнерами, понимая, что очень многим сейчас непросто, особенно это касается цен на ГСМ. Поэтому, мы идем навстречу сельхозпроизводителю и работаем не только при стопроцентной оплате, но и при других способах оплаты. Не бывает такого, давайте нам полную предоплату, иначе мы не работаем. Кто может, конечно, тот оплачивает за все наши услуги сразу все 100 процентов. Надо дорожить отношениями с партнерами, уважать интересы друг друга, потому что мы, как говорится, все плывем в одной лодке: производитель зависит от нас, а мы от него. Такого подхода мы и придерживаемся в своих отношениях с нашими партнерами - главное, уважать интересы друг друга.

Все надо считать, все необходимо просчитывать , и если это требуется, то мы делаем, в том числе, и бонусные скидки партнерам. Главное в нашей работе, это сохранить партнерские отношения, не потерять партнера. Здесь самое главное для нас, это взаимопонимание, взаимное доверие. И мы этим очень дорожим.

- А что делает компания, чтобы производительность работы выросла?

- Это, прежде всего, грамотные агротехнические мероприятия, выбор необходимого сорта семян и средств защиты растений. Работа очень непростая, и в каждом случае требуется индивидуальный подход. Компания наглядно показывает и рассказывает, как правильно выстраивать работу, как грамотно проводить агротехнические мероприятия, чтобы поле давало достойный урожай. После проведения демонстрационных посевов можно будет отследить всхожесть, холодо- и засухоустойчивость, урожайность. Ведь погода на севере и юге региона имеет существенные отличия, следовательно, один и тот же гибрид даст разную урожайность. Задача демонстрационных посевов – предоставить аграриям возможность оценить потенциал каждого гибрида и выбрать свой. И такая работа дает свои положительные результаты. Например, очень хорошее взаимодействие сложилось в этом направлении с ООО «Аграрий». Эта фирма занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и технических культур. Представитель компании Caussade Semences в Саратовской области Турпал Хайдарович Азиев совместно с ГК «Шанс» посетили ООО «Аграрий», возглавляемое Желудковым Василием Геннадьевичем. В ходе визита обсуждались дополнительные возможности организации и проведения демонстрационных посевов на полях сельхозпредприятий.

С экономической точки зрения, такой метод проверки важен для земледельцев, так как дает возможность наглядно увидеть и оценить предложения поставщиков. Правильный выбор семян и средств защиты растений – залог успешной работы. И подобная тематика несомненно актуальна. За последний год компания Caussade Semences благодаря активной деятельности Турпала Хайдаровича стала более узнаваемой и более успешной не только в Саратовской области, но и в других регионах.

- Если я правильно понимаю, то подобный подход к работе с партнерами дает свои положительные результаты, и появляется все больше тех, кто изъявляет желание с вами работать?

- Да, действительно это так, и компания расширяет границы своей работы – не только в Саратовской области, но и в других регионах. Здесь конечно, следует расширять наши возможности, потому что объем работ растет, поэтому, полагаю, что было бы целесообразно увеличить линейку гибридов компании Caussade Semences. Тем самым можно увеличить объем продаж и восполнить потребность сельхозпроизводителей на этом рынке.