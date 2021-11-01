Где на самом деле приземлился первый космонавт Земли?

Мы попытались найти то место, где на самом деле, приземлился Юрий Гагарин. И, кажется… это место нашли!

Сам вопрос о месте приземления Гагарина кажется странным. Всему миру известно, что Юрий Алексеевич Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области, неподалеку от города Энгельса- в степи, напротив села Смеловка, а спускаемый аппарат приземлился на горе- напротив села Узморье.

На месте приземления Юрия Гагарина сегодня установлен обелиск в Парке покорителей космоса. К этому месту идут люди, несут цветы, поклоняются Первому космонавту Земли. Все это так.

Но… Так, да не совсем, а если точнее сказать- совсем не так! Юрий Алексеевич Гагарин приземлился не в том месте, где сейчас установлена памятная 27-метровая стела. Первый космонавт Земли приземлился...в двухстах метрах от того места, где установлена стела. Если встать спиной к стеле, то надо пройти метров 200-250 через густые посадки леса, не доходя до ручья метров 50-80. Это и есть то самое Гагаринское поле. На снимке хорошо видно: справа косогор, чуть ниже изгиб ручья. Сейчас этот ручей обильно порос камышом. Но здесь как раз и приземлился Юрий Гагарин- метрах в 50-80 от ручья! И это - исторический факт, который подтвержден многочисленными воспоминаниями, фотоснимками. Саратовский писатель и историк Владимир Цыбин посвятил даже этому целую книгу: «Место приземления Юрия Гагарина» - с фотографиями, с воспоминаниями, с доказательствами.

Да! Именно то самое место, где 12 апреля 1961 года приземлился на парашюте Юрий Гагарин, находится примерно в 200-250 метрах от современного памятника. Это вниз - к ручью, который огибает косогор. Там и был 12 апреля 1961 года установлен военными воинами ракетчиками столб, что и видно на снимке. А потом, там установили 12-метровую деревянную стелу, а зимой 1965 года Юрий Гагарин с супругой побывал именно на том месте. Тут и находится то самое, настоящее Гагаринское поле, а не там, которое располагается в современном Парке покорителей космоса рядом с современной стелой. Подробнее об этом можно прочесть в статье саратовского журналиста Сергея Михайлова «Путин не был на месте приземления Гагарина» на ленте интернет газеты «Свободная пресса» от 12 апреля 2021 года в статье https://svpressa.ru/politic/article/295264/.

Найти точное место приземления, где именно приземлился Гагарин нам, конечно не удалось. Полагаем, рано или поздно это сделают ученые исследователи. Ведь знать, где именно ступила нога первого в мире человека, вернувшегося из Космоса на землю, крайне важно для Истории.

Мы попытались найти хотя бы примерно, где находится место приземления первого космонавта. И кажется, что нам это удалось.

На первом, и на втором видеоролике ( они опубликованы на ленте ТК «На самом деле» 1 ноября 2021 года), мы кажется, нашли предельно точный ответ на этот вопрос, и нашли то самое историческое место.