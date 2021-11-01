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Где на самом деле приземлился первый космонавт Земли?

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Мы попытались найти то место,  где на самом деле,  приземлился Юрий Гагарин.  И, кажется…  это место  нашли!

Сам вопрос о месте приземления Гагарина кажется странным.  Всему миру известно, что    Юрий  Алексеевич Гагарин приземлился  12 апреля 1961 года  в Саратовской области, неподалеку от города  Энгельса- в степи, напротив села Смеловка, а спускаемый аппарат приземлился на горе- напротив села Узморье.

 На месте приземления  Юрия Гагарина  сегодня установлен   обелиск в Парке покорителей космоса.  К этому  месту   идут люди, несут цветы, поклоняются  Первому космонавту Земли. Все это  так.

Но…   Так, да не  совсем,    а если   точнее сказать- совсем не так!  Юрий Алексеевич Гагарин приземлился не  в том месте, где сейчас  установлена   памятная 27-метровая стела. Первый космонавт  Земли приземлился...в двухстах метрах от того места,   где установлена стела.   Если встать спиной к  стеле, то надо пройти метров 200-250 через густые  посадки леса,  не доходя до  ручья метров 50-80.  Это и есть то самое Гагаринское поле. На снимке хорошо видно: справа косогор, чуть ниже изгиб ручья.  Сейчас  этот ручей обильно порос камышом. Но здесь как раз и приземлился Юрий Гагарин- метрах в 50-80 от   ручья! И это - исторический факт, который подтвержден   многочисленными воспоминаниями, фотоснимками.  Саратовский писатель и  историк Владимир Цыбин посвятил даже этому целую книгу: «Место приземления  Юрия Гагарина» - с фотографиями, с воспоминаниями, с доказательствами.

 Да! Именно то самое место, где 12 апреля 1961 года  приземлился на парашюте Юрий Гагарин,  находится примерно в 200-250  метрах от   современного памятника.  Это вниз - к ручью, который огибает косогор.  Там и был  12 апреля  1961 года установлен  военными воинами ракетчиками столб, что и видно на снимке.   А потом, там установили 12-метровую деревянную стелу, а   зимой 1965 года Юрий Гагарин с супругой побывал  именно на том месте. Тут и находится  то самое, настоящее Гагаринское поле, а не там, которое  располагается  в современном Парке покорителей космоса рядом с современной стелой. Подробнее об этом можно прочесть в статье  саратовского журналиста Сергея Михайлова «Путин не был на месте приземления Гагарина»  на ленте интернет газеты «Свободная пресса» от 12 апреля 2021 года в статье    https://svpressa.ru/politic/article/295264/.

Найти точное место приземления,  где именно  приземлился Гагарин нам, конечно не удалось.  Полагаем, рано или поздно это сделают ученые исследователи.  Ведь  знать,  где именно ступила нога первого в мире  человека,  вернувшегося из Космоса на землю, крайне важно для Истории.

 Мы попытались найти  хотя бы примерно, где  находится место приземления первого космонавта. И кажется, что нам это удалось.

На первом, и  на втором видеоролике ( они опубликованы на ленте  ТК «На самом деле»  1 ноября 2021 года),  мы кажется, нашли предельно точный  ответ на этот вопрос,  и нашли то самое историческое  место.