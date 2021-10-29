СЭПО ПРОДОЛЖАЕТ РУКОВОДИТЬ БЕГЛЕЦ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ

Оборонным предприятием СЭПО продолжает руководить человек, находящийся в федеральном розыске

И этот человек- Алексей Резник, младший сын президента СЭПО Е.П. Резника. А. Е. Резник ежедневно, в режиме он-лайн руководит стратегически важным для нашей страны оборонным предприятием.

При этом, правоохранительные органы Саратова разыскать Алексея Резника никак не могут! Или, старательно делают вид, «включив дурака», что не могут его найти, потому что кому-то просто банально «отстегнули»?

Почему оборонным предприятием СЭПО продолжает руководить человек, находящийся в федеральном розыске?

Руководство ГУ МВД России по Саратовской области, видимо полагает, что это нормальная ситуация, когда оборонным заводом руководит субъект, находящийся в федеральном розыске. К каким последствиям данная ситуация может привести, похоже, начальника ГУ МВД России по Саратовской области Н.Н. Ситникова не волнует.

Нельзя исключать, что Алексей Резник, при таком попустительстве со стороны руководителя ГУ МВД России по Саратовской области Н.Н. Ситникова, выйдя из-под контроля правоохранительных органов, и спецслужб, мог заключить некий контракт на сотрудничество с западными спецслужбами и уже давно «сливает» государственные секреты и разработки предприятия под грифом «Совершенно секретно».