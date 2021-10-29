Сегодня я присутствовал на похоронах демократии в Марксе

Похороны состоялись на очередном заседании Марксовского районного Собрания.

Уважаемые читатели обязаны знать, что отныне видеосъемка запрещена не только в банях, саунах и общественных туалетах. Теперь она, по истечении 10 минут от начала, запрещена на заседаниях районного собрания. Поэтому председательствующий обязал меня выключить видеокамеру. Послушные депутаты дружно проголосовали за так называемый Кодекс этики депутата, в котором любому депутату запрещены выступления не по повестке дня и не по существу вопроса повестки дня. Да, кому-то очень хочется, чтобы районное собрание окончательно перестало быть местом для дискуссий.

Никто не смог мне объяснить, почему отныне депутат Собрания Марксовского муниципального района (далее - депутат) вправе иметь только одного помощника депутата. То, что это не будет стоить бюджету ни копейки – никого не взволновало.

Меня просто поразили внесенные изменения в Положение о депутатских запросах. Оказывается, теперь депутат районного Собрания не может направить депутатский запрос напрямую. Для этого ему придется пройти через обязательную бюрократическую процедуру одобрения своего запроса на заседании районного Собрания. Значит, теперь любой житель Марксовского района может обратиться с вопросом в любую инстанцию (даже к Президенту), но этого права лишен депутат районного Собрания.

По мнению депутатов, принявших Положение о помощнике депутата, теперь помощник депутата не вправе от своего имени выступать перед избирателями, проводить анализ деятельности Собрания и давать интервью средствам массовой информации, что, безусловно, является ущемлением прав личности на гражданскую позицию. Кроме того, помощник отныне обязан воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации отдельных депутатов, районного Собрания, органов местного самоуправления Марксовского муниципального района. Так что, теперь бездельника-депутата нельзя будет помянуть не слишком ласково? А бестолковый орган местного самоуправления или отдельные его представители не подлежит критике?

Мне совершенно не понравилось отношение Собрания к мнению присутствовавшего на заседании сотрудника прокуратуры. На его возражения по поводу некоторых противоречащих закону документов (например, попытка приватизации объекта культурного наследия), как и предложение некоторых депутатов отложить их принятие, не последовало соответствующей реакции. Беспрекословно было принято абсолютно всё из предложенного.

За 20 важнейших вопросов жизнедеятельности района депутаты умудрились проголосовать за 40 минут чистого времени.

Поскольку отныне я не доверяю способности здраво рассуждать у некоторых депутатов, считаю, что все проекты документов до их принятия Собранием предварительно следует публиковать для общественного обсуждения. А результаты голосования (поименно – кто проголосовал «За», кто «Против») размещать в открытом доступе. Жители района обязаны знать своих героев.

Юрий Гордеев.