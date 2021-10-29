"Коммунальный спрут" семьи Ямгуровых

УК «Содружество», УК «Уютный дом», УК «Эталон», УК «Эко Дом», УК «Элита Дом», УК «Наш Дом», УК «Покровск», УК «Летка», УК «Коммунал Сервис», УК «Альфа», ООО «Финансы и право», ООО «Фиделити Групп»…
Два банкрота : УК «Содружество» и УК «Уютный дом». Кто следующий?
Из этого списка УК «Содружество» и УК «Уютный дом» фактически не существует: они по решению суда находятся в стадии банкротства.
22 сентября 2021 года Арбитражный суд Саратовской области вынес Определение:
«Признать заявление Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» о признании должника - ООО «Управляющая компания «Содружество» несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести процедуру наблюдения…включить в требования ПАО «Саратовэнерго» в размере 2400051, 39 руб.- основной долг, 203827, 77 руб.- неустойка, 17122, 00 руб- государственная пошлина».
И еще одна фирма из клана Ямгуровых прекращает свое существование и становится банкротом : «Управляющая компания «Уютный дом».
14 июля 2021 года Арбитражный суд Саратовской области вынес Определение:
«Признать требования Публичного акционерного общества «Т Плюс» к Управляющей компании «Уютный дом» в размере 19 004 077, 92 руб., из которых основной долг- 18 925 465, 92 руб., государственная пошлина- 78 612 руб., обоснованными».
И «Содружество», и «Уютный дом», и все другие управляющие компании и фирмы – один большой спрут семейного клана Ямгуровых. Этот спрут раскинул свои щупальца на десятки домов Саратова и Энгельса. «Команда» Ямгурова, делая вид, что качественно и профессионально «обслуживает» дома жителей Саратова и Энгельса, на самом деле, присваивает деньги, и создает огромные долги для жителей домов перед ресурсоснабжающим организациям. При этом, «ямгуровский спрут» делает из жителей домов заложников: дом попадает в глубокую долговую яму.
«Обслуживание» домов ямгуровсикми управляющими компаниями сводится к обычному и банальному обману людей : пообещать жителям домов самые низкие тарифы за жилищно-коммунальные услуги, а потом собрать деньги с жителей, при этом не расплачиваясь с ресурсоснабжающими организациями, образуя многомиллионные долги. А затем… исчезнуть через процедуру банкротства. А после этого… создать новую «профессиональную» и «честную» управляющую компанию! И дальше, та же схема по сбору денег с населения: обещания, незаконные собрания, поддельные протоколы, сбор денег, неуплата ресурсоснабжающим организациям.
Люди, да и ответственные чиновники тоже, как-то по-житейски привыкли называть все это обманом. Но разве это не самая настоящая мошенническая схема? И парадокс в том, что руководство таких УК делает как бы все по Закону! Обещать низкие тарифы за ЖКУ Закон не запрещает! «Залезать» в долги перед ресурсоснабжающими организациями- тоже вроде бы не преступление! А кому не нравится: идите в суд! Вот такими лазейками в законодательстве и пользуются «профессионалы» типа Ямгурова.
Откуда появился «ямгуровский спрут»?
Схема «пожирания» денег жителей домов была отработана Ямгуровым давным-давно, еще в городе Балашов, где он работал в качестве консультанта и юриста у местного олигарха Ветрова.
Свои «профессиональные» навыки Ямгуров оттачивал в Балашове с 2006 по 2012 годы. Выглядело это примерно так. Регистрировали, то есть «пекли», как пирожки частные фирмы-дублеры «с ограниченным сроком действия». Эти фирмы однодневки по своему усмотрению завышали тарифы для населения, оставляли после себя долги по зарплате и миллионные задолженности перед поставщиками ресурсов. Затем эти предприятия банкротились. В то время «патрон» и хозяин Ямгурова Ветров был депутатом Саратовской областной думы и, разумеется, пользовался своими депутатскими полномочиями исключительно в своих корыстных интересах. Вот только одно, например, из «достижений» Александра Фуатовича Ямгурова: он занимал пост гендиректора ООО «Энергобаланс». Эта балашовская компания, собрав деньги с населения и предприятий за тепло котельной «Балтекса», обанкротилась. В конце 2006 года ее долг составил порядка 50 миллионов рублей!
Обобрал Балашов, а потом… добрался до Энгельса и Саратова.
А затем Ямгуров, с такими, в прямом смысле слова, богатыми «знаниями» и опытом, перебрался сначала в Энгельс, а после - в Саратов.
В этих городах он и его команда начали действовать по тем же схемам, как и в Балашове: собирали деньги за ЖКУ с людей, намеренно создавали долги по платежам, рассовывали собранные деньги с жителей домов в карманы.
Сам бы, конечно, А.Ф. Ямгуров не смог так «эффективно» «управлять» всеми управляющими компаниями. Поэтому он на помощь призвал родственников. Это родной брат Игорь, с которым Александр Ямгуров владеет фирмой ООО «Финансы и право». Сестра супруги Ямгурова Юлии - Анна Шадрина. Она представляет интересы как управляющих компаний в Энгельсе и Саратове.
При этом, «опытного предпринимателя» Александра Ямгурова уже судили в 2013 году по статье 159 части 4 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Тогда он отделался легким испугом: постановлением судьи Октябрьского районного суда Саратова от 28 марта 2013 года Ямгурову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Вот такой человек с криминальным опытом и криминальным прошлым создал коммунальную империю для обогащения и себя, и членов своей семьи!
«Спрут» все шире расправляет свои «щупальца»
Что сегодня? Спрут все шире расправляет свои « щупальца» : в соседнем Энгельсе Александру Ямгурову принадлежит значительная часть управляющих компаний. Начиная с 2011 года, он скупал компании, банкротил и на их базе открывал свежие ООО: УКН «Дом» - стало «Управляющей компанией №1», ИП КИМ – УК «Покровск», «УК «Элита-дом» - «Коммунал-Сервис»...
Затем, «ямгуровская» команда начала «осваивать» Ленинский район Саратова. Помните? На стенах некоторых домов Ленинского района в прошлом году появились информационные листовки, распространяемые от имени руководства УК «Эталон»:
«ООО УК «Эталон» в составе молодой и амбициозной команды, под руководством генерального директора А.В. Пятенкова и исполнительного директора А.Н. Шадриной… Уважаемые собственники жилых помещений, наша основная цель-это сохранение жилищного фонда и эффективное использование оплаченных собственниками денежных средств».
В листовках сообщалось, что УК «Эталон» «обеспечивает качественные услуги».
И вот теперь, жители могут воочию и с огромным сожалением наблюдать эти «качественные услуги» на примере фактического банкрота УК «Содружество» и УК «Уютный дом». Вот так сработала «молодая амбициозная команда» Ямгурова! А люди доверившись «профессионалам» поверили, наивные! Видимо, на очереди в суд, будет теперь тот самый «Эталон» и другие управляющие компании клана Ямгуровых…
Но им-то что? «Спрут» создаст новые фирмы, и снова начнут расклеивать на стенах домов свои листовки, обещая оказывать «качественные услуги».
Очень жалко в этой ситуации людей, жителей домов, которые верят обещаниям, и которые потом попадаются в сети и щупальца этого «ямгуровского спрута»…
Хотелось бы задать вопрос таким доверчивым гражданам:
«Вы и дальше будете кормить этого «спрута», это прожорливое существо, или, все-таки начнете верить и доверять тем, кто действительно, имеет опыт профессионального управления домами на протяжении многих лет?»