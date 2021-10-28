Как господин Киракосян прокурора Энгельса Климова обманул

На сайте газеты «Саратовский репортер» 2 августа 2021 года вышла статья: «Автогрейд» приехал и… создал проблему сотням дачников».

По фактам, опубликованным в статье, был отправлен запрос в прокуратуру Саратовской области.

Прокуратура провела проверку и выяснилось, что как следует из ответа « в рамках исполнения контракта ООО «Автобан» в июле 2021 г. в районе с. Квасниковка Энгельсского района Саратовской области проводило ремонтные работы дорожного полотна автомобильной дороги, в ъходе которых осуществило засыпку дренажной трубы, проложено в доль автомобильной дороги общего пользования, предназначенной для водоотведения с участков СНТ поверхностных(дождевых), сточных и подземных вод». Эта дорога на снимке. То есть- факт подтвердился.

Однако, прошло уже много времени, но директор ООО «Автобан» ошибку не исправил. Между тем, прокуратура области ответила редакции «Саратовского репортера», что все восстановлена, труба на месте:

«С целью устранения данного нарушения прокуратурой г. Энгельса генеральному директору ООО «Автобан» 12.08. 2021 г. внесено представление, по результатам рассмотрения которого функционирование дренажной трубы восстановлено виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности».

Как видим на фото, «функционирование дренажной трубы не восстановлено». Прошло уже почти три месяца со дня внесения представления прокуратурой г. Энгельса представления генеральному директору ООО « Автобан»- Киракосяну Тиграну Араратовичу.

Почему ничего не сделано? Редакция вынуждена направить вторичный запрос в прокуратуру Саратовской области.