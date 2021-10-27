Как госпожа Пищула О.В. умудряется руководить ЖСК, не "вылезая" из судов??

В редакцию обратились жители домов ЖСК «Жемчужина» ПО САЗ с жалобой на действия руководителя Пищула О.В. Они жалуются на стиль поведения руководителя - вызывающе грубый и неуважительный, по их мнению.

Пищула О.В. руководит этим ЖСК по официальной информации с октября 2016 года. Срок немалый, и если то, что говорят жители о поведении Пищула О.В. правда, странно, как удается ей с таким стилем поведения и общения руководить этим достаточно большим ЖСК, в который входит шесть домов? Или, жители домов все придумали, и Пищула О.В. человек очень вежливый и корректный в общении с людьми?

Соблюдая принцип объективности, корреспондент «Саратовского репортера» связался по телефону с Пищула О.В., дабы встретиться и обсудить поступившую в отношении нее жалобу. Но… разговора вообще не получилось : «вежливый» руководитель оборвала разговор, «бросив трубку». Не пожелав даже выслушать от представителя СМИ суть проблемы, она сделала моментальный вывод, что, по ее выражению, журналиста «наняли». Так что, после такого «вежливого» и «культурного» очень короткого общения по телефону, у нашего корреспондента сложилось впечатление, что жители правы, жалуясь на, мягко говоря, не вполне корректное поведение этого руководителя. Но сама Пищула О.В., видимо, так не считает, а в очень коротком разговоре с нашим корреспондентом сообщила о том, что она «законы знает». Возможно, «знание законов» и отразилось на стиле общения этого руководителя с людьми, которые, видимо, по ее мнению , не знают законов?

Не спорим с мнением Пищулы О.В.: мало ли мы встречаем вокруг себя «специалистов», которые говорят о себе, что они грамотные, что они знают законы? А стоит дойти до дела… тут все «знание» законов и заканчивается.

Видимо, именно той причине, что Пищула О.В. знает законы, по ее же утверждению, ЖСК «Жемчужина» ПО САЗ не вылезает из судов?

За время существования, ЖСК «Жемчужина» ПО САЗ в Арбитражном суде из 29 дел в качестве ответчика выступало 27 раз! ( для краткости просто- «Жемчужина»- ред.).

Последние пять лет, что этим ЖСК руководит «знающая законы» О.В. Пищула «Жемчужина» так же постоянно «сидит» в судах в качестве ответчика. Ходит ли по судам тот, кто знает законы? Нет, знающий законы всегда находит способы досудебного решения проблемы, или еще лучше- не создает проблем ни своим поведением, ни своими действиями.

Последнее арбитражное дело было зарегистрировано буквально на днях- 22 октября 2021 года, где в качестве истца выступает ОПФР ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, а ответчиком по делу является ЖСК "ЖЕМЧУЖИНА" ПО "САЗ".

В основном, дела в арбитражном суде касаются долгов «Жемчужины» ресурсоснабжающим организациям. Долги, это показатель работы организации, и там, где работа ведется четко и отлажено профессионально, никаких долгов не бывает. У профессионального руководителя, как правило, организация живет без долгов.

Так, например, в конце декабря 2020 года решением Арбитражного суда с «Жемчужины» в пользу АО «Управление отходами» было взыскана сумма за оказанные услуги по обращению с ТКО за период с 12 августа 2018 г. по 30 июня 2019 г. в размере 219996,57 руб.

За потребление воды у «Жемчужины» есть тоже, большой долг перед «Концессией водоснабжения- «Саратов»- 166 782 руб. 99 коп. Дело рассматривается в Арбитражном суде с апреля этого года. Заседание откладывается уже не раз, что и понятно: платить по долгам неприятно…

И за газ «Жемчужина» должна. С середины сентября 2021 года рассматривается и другое дело - о взыскании задолженности по оплате поставленного природного газа по договору поставки газа за период март-апрель 2021 года в размере 18 561 рубль 65 копеек,

И за электроэнергию «Жемчужина» тоже- должна. С середины октября 2021 года в Арбитражном суде рассматривается дело к «Жемчужине»: о взыскании задолженности в размере 1 012 807,51 руб. за период с декабря 2020 по июнь 2021, пени в размере 75 336,99 руб. за период с 16.01.2021 по 22.09.2021 за несвоевременно оплаченную электроэнергию в период с декабря 2020 по июнь 2021 год. А кто будет платить? ЖСК! Не сама же из своего кармана Пищула О.В.!

Вот таковы, если коротко, итоги управления ЖСК «Жемчужина» со стороны «знающей законы» руководителя Пищулы О.В.

Кроме жалоб на поведение и манеру общения, жители ЖСК жалуются и на необоснованно высокие, по их мнению, тарифы за жилищно-коммунальные услуги.

Но может быть, жители не правы, и в ЖСК «Жемчужина» самые низкие тарифы?

Почитаем, например, что по этому поводу говорит документ из Арбитражного суда Саратовской области, где были рассмотрены материалы о предписании Государственной жилищной инспекции в отношении ЖСК «Жемчужина» ПО «САЗ». ГЖИ была проведена проверка правильности начисления платы по коммунальной услуге «отопление» за декабрь 2017 года по многоквартирному дому №15 ДЕЖ по ул. Клочкова в г. Саратове. В ходе проверки было установлено, что начисления производились без учета требований пункта 42(1) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354». А именно: начисления производились по показаниям прибора тепловой энергии, не являющегося общедомовым (один прибор учета на несколько домов). Нарушения были отражены в акте проверки №182-05-06 от 20.04.2018. По результатам проверки Инспекцией было вынесено предписание от 20.04.2018 №69-05-05, которым ЖСК предписано в срок до 09.07.2018 произвести перерасчёт по МКД №15 за отопление за декабрь 2017 года с учетом требований пункта 42 (1)Правил, т.е. исходя из норматива потребления в данном доме. В «Жемчужине» не согласились с этим и обратились в суд. Но судом было установлено следующее. Кооператив осуществляет функции управления в отношении многоквартирного дома №15 ДЕЖ по ул. Клочкова. При расчете платы за коммунальную услугу отопление, используются показания общедомового прибора учета, установленные на дома №15, 15А, 15ДЕЖ по ул. Клочкова. Из действующих нормативных документов следует, что приборы учёта являются неотъемлемой частью внутридомовых инженерных сетей. При отсутствии индивидуальных и коллективных приборов учета количество потребленного коммунального ресурса в силу пункта 42 Правил N354 должно определяться исходя из норматива потребления этой коммунальной услуги, установленной для населения. Инспекцией было установлено, что начисления производились без учета требований пункта 42(1) Правил №354, а именно: начисления производились по показаниям прибора тепловой энергии для более, чем одного многоквартирного дома, следовательно, прибор не является общедомовым. Начисление в данном случае должно производиться исходя из нормативов. Это, на секундочку, закон! А Пищула О.В. утверждает, что она их знает. А может быть, зная законы, она намеренно их нарушает в свою пользу? Не станем строить версий, но очевидно, что жителей, мягко говоря, обманывали, что и выяснил суд и ГЖИ. И это, как ни крути, а еще один «штрих» того, как «знающая законы» Пищула О.В. выполнят свои обязанности руководителя. Как видим, из этого документа суда- далеко не в пользу жителей.

Зато, с расходами, связанными с оплатой аппарата управления ЖСК и с расходами, связанными с оплатой труда самого руководителя ЖСК и ее подчиненных, тут все прекрасно, если судить из официального источника - бухгалтерской отчетности за 2012- 2020 г.г. ЖСК «Жемчужина» ПО САЗ.

Так, из этой отчетности видно ( в тысячах рублях), что, например, в 2017 году расходы, связанные с оплатой труда составили 3 551 т.р., а расходы, связанные с ремонтом основных средств и иного имущества составили… за этот же год -3 456 т.р. То есть, меньше, чем расходы на оплату за труда?

В 2020 году динамика почти такая же. Расходы, связанные с оплатой труда- 3 348 т.р., а расходы, связанные с ремонтом основных средств и иного имущества- 3 686 т.р.

На наш взгляд цифры эти более, чем странные и могут вызвать немало вопросов у проверяющих организаций, в том числе и у Государственной жилищной инспекции.

Руководитель ЖСК, Пищула О.В., как мы можем судить, очень любит повторять слова о том, что она законы знает.

Возможно, что это и так: о себе можно думать все, что угодно и даже считать себя в душе доктором юридических наук.

Но почему тогда, к стилю работы этого руководителя у жителей ЖСК возникают вопросов? Почему, «Жемчужина», буквально не вылезает из судов, можно сказать, там живет?

Странно, и самое главное в этой истории: почему жители домов ЖСК «Жемчужина» не перейдут от слов, от жалоб к делу и не выберут себе другого руководителя?