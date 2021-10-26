Как СПГЭС "проветривает" дома накануне зимы

На снимках вы видите открытое окно дома по улице Электронная, 7. Специалисты из ЗАО «СПГЭС» ломать особо голову не стали, как им провести в дом питающий кабель. Взяли и «кинули» его прямо через ветки деревьев в окно: хорошая «дыра», и не надо пробивать специальный канал для кабельной линии! При этом, специалисты ЗАО «СПЭГС» полностью проигнорировали обязательные правила, необходимые для проведения таких работ - это, так называемые ПУЭ. Как результат- нарушен температурный режим в подъезде дома.

Соответствующее письмо с просьбой устранить это грубейшее нарушение, было направлено руководством ООО «АТСЖ» главному инженеру ЗАО «СПГЭС» Войнову А.В. еще 4 октября 2021 года.

Ответа на письмо нет, и кабель остается в открытом окне. Холодный осенний воздух продолжает «проветривать» подъезд. Вот-вот ударят морозы.

Так же поступили сотрудники ЗАО «СПГЭС» и в доме на Лунной, 27, что видно на фото. И тут специалисты из ЗАО «СПГЭС» ломать особо голову не стали, и «бросили», нарушая все правила, кабель через окно.

Жители дома № 27 улицы Лунной и дома № 7 по улице Электронной приглашают приехать к ним главного инженера ЗАО «СПГЭС» А.В. Войнова:

«Приезжайте к нам в гости, и посмотрите, как поработали Ваши подчиненные! Ждем, когда с Вашей помощью окна будут в наших домах служить по своему прямому назначению, а не для прокладки силовых кабелей! Приезжайте скорее, вот-вот холода придут, окна в наших домах, надо немедленно закрывать, иначе мы замерзнем!».