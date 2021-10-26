Как СПГЭС "проветривает" дома накануне зимы

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На снимках вы видите открытое  окно  дома по улице Электронная, 7. Специалисты из ЗАО  «СПГЭС» ломать особо голову не стали, как им провести  в дом  питающий кабель.  Взяли и «кинули» его прямо  через ветки деревьев  в   окно: хорошая «дыра», и не надо пробивать  специальный канал для  кабельной линии! При этом, специалисты   ЗАО «СПЭГС»  полностью проигнорировали обязательные    правила,   необходимые для проведения  таких работ - это,    так называемые   ПУЭ. Как результат- нарушен температурный  режим в подъезде дома.  

 

Соответствующее письмо с просьбой устранить это грубейшее  нарушение, было направлено   руководством ООО «АТСЖ»  главному инженеру ЗАО  «СПГЭС» Войнову А.В.  еще 4 октября 2021 года.

  Ответа на письмо  нет, и  кабель    остается в  открытом окне.  Холодный  осенний  воздух  продолжает «проветривать» подъезд. Вот-вот ударят морозы.

Так же поступили сотрудники  ЗАО «СПГЭС» и в доме на Лунной, 27,  что видно на фото.  И тут  специалисты из  ЗАО «СПГЭС» ломать особо голову  не стали, и «бросили», нарушая все  правила,  кабель через  окно.

Жители  дома № 27 улицы Лунной и  дома № 7 по улице Электронной приглашают приехать к ним  главного инженера ЗАО «СПГЭС»  А.В. Войнова:

 «Приезжайте к  нам в гости,  и посмотрите, как поработали Ваши подчиненные! Ждем, когда  с Вашей помощью окна будут в наших домах  служить по своему прямому назначению, а не для прокладки  силовых кабелей! Приезжайте скорее, вот-вот холода придут, окна  в наших домах, надо немедленно закрывать, иначе мы замерзнем!».

 