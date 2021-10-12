Как стать собственником двух мостовых кранов, которые купила покойница?

После того, как Вольский районный суд Саратовской области в составе председательствующего Строгановой Елены Вячеславовны, 24 июня 2019 года именем Российской Федерации принял решение по гражданскому делу №2-1-768/2018 по иску Лёвина Геннадия Александровича к Обществу с ограниченной ответственности «АВК СЕРВИС» и индивидуальному предпринимателя Борисову Георгию Александровичу о признании за истцом права собственности на два грузоподъёмных крана, которые 10 декабря 2001 года купила его покойная жена- индивидуальный частный предприниматель Лёвина Татьяна Михайловна у Ромазанова Владислава Анатольевича и обязании индивидуального предпринимателя Борисова Георгия Александровичи не препятствовать истцу Лёвину пользоваться кранами, сдавать их в безвозмездное пользовании не стоящие на учёте в Ростехнадзоре краны, не заключая договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца кранов- организации «Геотекс», по устной договорённости Лёвина Геннадия Александров с Павловой Еленой Анатольевной, являющейся директором организации «Геотекс», удовлетворил исковые требования истца, представитель истца В.Р. Капустин ознакомился с содержанием решения суда и стал абзац за абзацем исследовать судебный акт. Читать текст заявления, поступившего в Вольский районный суд за подписью Капустина В.Р. обывателю будет довольно утомительно: слишком много подробностей, нюансов, ссылок на законы, и т.д. А вот юристу прочитать это заявление будет прелюбопытно и из этого заявления хорошо видно, как судьи принимают неверные, и мы бы даже сказали- преступные решения, не разобравшись в тонкостях дела.

В процессе изучения содержания каждого абзаца, В.Р. Капустину стало известно следующее.

17 мая 2019 года, представитель гражданина Лёвина Геннадия Александровича- Соколов Михаил Станиславович, предъявил иск индивидуальному предпринимателю Борисову Георгию Александровичу и Обществу с ограниченной ответственностью «АВК-СЕРВИС», о признании за истцом права собственности на два грузоподъёмных крана, которые 10 декабря 2001 года купила его покойная жена- индивидуальный предприниматель Лёвина Татьяна Михайловна у Ромазанова Владислава Анатольевича и обязании индивидуальному предпринимателю Борисову Георгию Александровичу и Обществу с ограниченной ответственностью «АВК-СЕРВИС» не препятствовать Лёвину распоряжаться принадлежащим ему двумя грузоподъёмными кранами:

1) с истекшим сроком нормативной службы,

2) не стоящими на учёте в территориальном управлении Ростехнадзора, не прошедшими экспертизу промышленной безопасности, для использования кранов без инженерно- технического персонала получившего допуск к эксплуатации кранов, без аттестованных крановщиков и стропальщиков, - на опасном производственном объекте, не зарегистрированном в государственном реестре опасных производственных объектов, в нарушение части 2 статьи 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», без принятия кранов на забалансовый учёт, без ведения бухгалтерского и налогового учёта, в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учёте», не уплачивая налоги и сборы, в нарушение требований Налогового кодекса Российской Федерации по своему усмотрению.

Продолжать сдавать в безвозмездное пользование организации «Геотекс», по устной договорённости истца с Павловой Еленой Анатольевной- директором ООО «Геотекс», было нельзя, да и опасно. Павловой Елене Анатольевне- фельдшеру акушеру по медицинской специальности не удалось пройти аттестацию в области промышленной безопасности, руководя ООО «Ментэл» с августа 2005 года, а после- с 25 ноября 2018 года организацией «Геотекс». Руководить ни одной из названных организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, на котором находилось сооружение склада готовой продукции общей площадью 5704 кв.м и два мостовых электрических крана, грузоподъёмностью 10 тн и 20 тн, Павлова Елена Анатольевна не имела права. О чём не знала только она.

Требования истца Лёвина Г.А. должны были стать предметом серьёзных раздумий разумного судьи Вольского суда и внимательного изучения судом доказательств с привлечением контрольно- надзорного ведомства- Средне- Поволжского управления Ростехнадзора. Ведь речь то шла о мостовых электрических кранах, введённых в эксплуатацию в мае 1997 года и сооружении склада готовой продукции, принятого государственной комиссией тогда же.

По классификации Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21 июля 1997 года, объект относил к опасным производственным объектам.

Повторяю, главное состояло в том, чтобы дело было передано на рассмотрение разумному судье.

Представитель истца- Соколов, рассказал суду при каких обстоятельствах два мостовых электрических крана, грузоподъёмностью 10 тн и 20 тн, стали собственностью индивидуального частного предпринимателя Лёвиной Татьяной Михайловной 10 декабря 2001 года и предложил исследовать копию «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года», в подтверждение того, что индивидуальным частным предпринимателем Лёвиной Татьяной Михайловной были куплены два мостовых электрических крана у гражданина Ромазанова Владислава Анатольевича.

В преамбуле(вводной части) копии Договора, представленной Соколовым, были указаны данные гражданина Ромазанова Владислава Анатольевича и индивидуального частного предпринимателя Лёвиной Татьяны Михайловны.

Что же касается данных об индивидуальном частном предпринимателе Лёвиной Татьяне Михайловне, приходится признать, ей приписывались данные, которые частью относились к гражданину Ромазанову Владиславу Анатольевичу.

Государственная регистрация граждан в качестве индивидуального предпринимателя, регулируется статьёй 23 Гражданского кодекса Российской Федерации с введением в действие первой части Гражданского кодекса в 1994 году.

Согласно п.1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Таким образом, государственная регистрация Лёвиной Татьяны Михайловны в качестве индивидуального предпринимателя могла состояться после вынесения постановления администрации Вольского района Саратовской области о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Лёвиной Татьяны Михайловны

Соколов, приписал администрации Вольского района Саратовской области решение о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Лёвиной Татьяны Михайловны, не задумываясь о том какие юридические последствия влекла для администрации Вольского района Саратовской области государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя Лёвиной Татьяны Михайловны.

Решение о государственной регистрации Лёвиной Татьяны Михайловны в качестве индивидуального предпринимателя не принималось. Постановление администрации Вольского района Саратовской области о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Лёвиной Татьяны Михайловны не выносилось. (Копия архивной справки прилагается). Разрешение на изготовление круглой печати и открытии банковского счёта- индивидуальному предпринимателю Лёвиной Татьяне Михайловне не давалось.

Свидетельство №000198 от 12 июня 1997 года о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Лёвиной Татьяны Михайловны, на которое указано в водной части копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года»- не выдавалось.

Внимательно читая данные свидетельства №000198 от 12 июня 1997 года о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Лёвиной Татьяны Михайловны, видно на первой странице копии Договора, видно- указан месяц июнь. А на второй странице- июль.

Оттиск круглой печати на ксерокопии Договора, проставленный 10 декабря 2001 года, доказывал подделку и круглой печати и копии Договора.

Вернёмся к сведениям копии Договора. Адрес, который указан в копии Договора, как место нахождения кранов, город Вольск, переулок Привольская, д.8, был присвоен объекту недвижимости через полтора когда, а именно 19 июня 2003 года, что видно из постановления администрации Вольского муниципального района Саратовской области;(копия постановления прилагается, ознакомьтесь). Далее. В копии Договора указано: указанные мостовые краны находятся на объекте- сооружении склада готовой продукции, по адресу: Саратовская области, г. Вольск, переулок Привольский, 8, правообладателем которого на момент продажи являлся Ромазанов В.А, дата и номер государственной регистрации права: 28.10.1999 г.,64-1, 42-355.1999-211.1.

Из Свидетельства о государственной регистрации права, выданного Ромазанову, видно сооружение склада готовой продукции, имело адрес: Саратовская области, г. Вольск, Станция Привольская, б/н, а не переулок Привольский,8.

Далее. Указание на принадлежность Ромазанову Владиславу Анатольевичу сооружения склада готовой продукции, по адресу: Саратовская области, г. Вольск, переулок Привольский, 8 на дату продажи мостовых кранов, озадачило бы каждого, у кого имеются мозги.

Тремя месяцами ранее, по «Договору купли- продажи» от 17 августа 2001 года, он же- Ромазанов Владислав Анатольевич уже продал сооружение склада готовой продукции, в котором был указан тот же адрес: Саратовская области, г. Вольск, Станция Привольская, б/н.

Перейду к данным второй страницы копии Договора, к банковским реквизитам. ИНН 644105 737271- указанный как присвоенный ЧП Лёвиной Татьяне Михайловне, был присвоен Ромазанову Владиславу Анатольевичу, территориальным органом Федеральной налоговой службой России дата регистрации — 01.04.2003.

В тот же день, когда индивидуальному предпринимателю Ромазанову Владиславу Анатольевичу был присвоен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). Что можно было узнать в Интернете.

Таким образом, к 10 декабря 2001 года ИНН 644105 737271, указанный в копии Договора как присвоенный частному предпринимателю Лёвиной Татьяне Михайловне, не присваивался, что подтвердила Налоговая инспекция.

Не мог не знать этих данных- некоторых неточностей- и Ромазанов. ИНН был присвоен Налоговым органом Лёвиной Татьяне Михайловне в такой последовательности чисел: 6441055121799. Расчётный счёт, якобы открывавшийся частному индивидуальному предпринимателю Лёвиной Татьяне Михайловне, не открывался никогда.

Расшифровать структуру расчётного счёта может каждый психически нормально развитый человек, прежде всего. И тот, кто умеет читать, конечно. Желание представить расчётный счёт в копии Договора в виде набора цифр, доказывало, кому –то ненормальному могла прийти в голову мысль одурачить и судью, представить расчётный счёт в виде набора цифр.

Судью Строганову, убедить в том, что такой расчётный счёт мог сформировать банк, удалось. Расшифруем структуру расчётного счёта: 407 21 856 2 6311 0005612, который считал достаточным для Вас.

Расшифровка структуры расчётного счёта позволяла увидеть следующее:

407 - счёт первого порядка банковского баланса, по которому можно узнать, кто открыл счёт и с какой целью. Счёт открыл индивидуальный предприниматель.

Расшифровка 4 и 5 цифры счёта второго порядка.

Расшифровка банковского счета для 4 и 5 цифры следующая:

40701 — организация имеет отношение к финансовому сектору (это может быть микрофинансовая компания, пенсионный фонд и т. д.);

40702 — сюда относят открытые и закрытые общества;

40703 — счета некоммерческих объединений;

40704 — средства, выделенные для проведения выборов или общественных собраний.

Таким образом, можно увидеть, что такой набор чисел как 40721 не существовал.

Банковский счёт для четвёртой и пятой цифры:40721 – это плод незрелого ума, кого, не знаю. Соколов и Павлов знают.

Далее. Индекс 856 – это обозначение в расчётном счёте денежной единицы в системе обозначений, принятых в международной системе и в России. В мире не было ни одного государства, денежной единицы которого присваивался индекс-856.

Далее. В расчётном счёте указан цифрами 6311- банковский идентификационный код.

Цифра 63- указывает Саратовскую область по правилам ЦБ РФ, цифрами 11 обозначен условный номер подразделения расчетной сети ЦБ РФ, или условный номер структурного подразделения Банка России, который должен находиться на территории Саратовской области. БИК 046311838 был присвоен филиалу Саратовского ОАО «Альфа- Банк»- региональному отделению.

Таким образом, в корреспондентском счёте, должны были указываться цифры, подтверждающие место нахождения филиала банка в Саратовской области, корреспондентский счёт 30101810900000000838

Указанный в копии Договора корреспондентский счет: 30101810000000000838 был открыт Центральным Банком России Краснодарскому филиалу АО "СМП БАНК" - Московскому банку, контрольный пакет акций которого принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.

Банк был основан в апреле 2001 года. Сокращённое наименование банка: КРФ АО "СМП БАНК" Расположен в городе Краснодаре.

Отчего это вдруг ЧП Лёвина, живущая в городе Вольске Саратовской области открывала расчётный счёт в Краснодарском филиале АО "СМП БАНК" - Московском банке?

Вопрос, который должен был прийти на ум каждому, кто хоть что – то знает о правилах составления расчётного счёта

У несведущего в банковских реквизитах судьи Строгановой, дознавателей, Вольской прокуратуры, имелась возможность, запросив сведения от «Альфа- Банк»-и от Краснодарского филиала АО "СМП БАНК" - Московского банка, узнать, в каком банке открывался расчётный счёт, указанный в копии Договора, представленного Вам гражданином Лёвиным Геннадием Александровичем.

Но почему –то, ни Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области, ни двое дознавателей: Перепелов и Панченко, ни судья Строгонова не воспользовались такой возможностью.

Что, скорее, было обусловлено договорённостью, Вольской межрайонной прокуратуры Саратовской области, районного отдела полиции и судьи Вольского районного суда Строгановой не разоблачить фальсификацию.

Теперь обратимся к 7(семи) цифрам –с 14 по 20 цифре, указанным в расчётном счёте, который указан в копии Договора.

Числа –с 14 по 20 цифру обозначают порядковый номер лицевого счёта клиента в системе банка.

Учитывая, что решение администрации Вольского района об открытии счёта в банке индивидуальному предпринимателю Лёвиной Т.М. не принималось, банк не мог открыть счёт индивидуальному предпринимателю Лёвиной Татьяне Михайловне, ни присвоить номер счёта.

Таким образом, номер лицевого счёта клиента банка- частному индивидуальному предпринимателю Лёвиной Татьяне Михайловне не мог быть присвоен ни одним банком, в том числе и тот, который указан в копии Договора: 407 21 856 2 6311 0005612

Расчётный счёт, в котором указан порядковый номер лицевого счёта ЧП Лёвиной Т.М. - 0005612 не присваивался до 10 декабря 2001 года ни филиалом «Альфа- Банк», ни филиалом Краснодарского филиала АО "СМП БАНК" - Московского банка.

Что, конечно, можно было проверить и разоблачить фальсификацию копии «Договора» государственным органам власти.

Представитель истца Соколов был настолько уверен в безнаказанности за представление в суд фальсифицированного доказательства, что не постеснялся и того, что на оттиске круглой печати указаны буквы ИП, а не ЧП, как указано выше на второй странице, и что на оттиске штампа указан номер свидетельства 000168, тогда как в верхней части первой страницы копии Договора и в банковских реквизитах второй страницы указан другой номер свидетельства: 000198.

Соколов был уверен, крыша в лице правоохранительных органов города Вольска и судьи Строгановой, его не подведут, будут действовать слаженно, не замечать явных многочисленных несоответствий сведений в копии Договора.

Что и имело место.

Повторюсь, перед судьёй Строгановой стояла другая задача: помочь Соколову М.С. отнять имущество у индивидуального предпринимателя Борисова Георгия Александровича, чтобы присвоить имущество заинтересованным лицам.

Начальник районного отдела полиции- подполковник полиции Мартынов Е.В, в этой затеи принимал активную роль на стороне тех кто препятствовал разоблачению фальсификации копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года»,

Начальник районного отдела полиции соглашался с решением каждого дознавателя: Перепелова и Панченко, что проверять достоверность сведений, указанных в копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года», не нужно, а закончить проверку сообщения о фальсификации проведением почерковедческой экспертизы нужно без отобрания образцов подписи у Ромазанова. Что и было сделано.

Это доказывало явную заинтересованность начальника органа дознания- подполковника полиции Мартынова Е.В в не раскрытии фальсификации копии Договора от 10 декабря 2001 года.

Первый заместитель прокурора А. Шевченко внёс «посильную» лепту Надзорного ведомства в дело не раскрытии фальсификации копии Договора от 10 декабря 2001 года.

Первый заместитель прокурора А. Шевченко согласился с мнением начальника районного отдела полиции Мартыновым Е.В, что не нужно проверять достоверность сведений в копии Договора.

Достаточно провести почерковедческую экспертизу без отобрания образцов подписи у Ромазанова, признать невозможность проведения почерковедческой экспертизы по копии Договора и закончить почерковедческую экспертизу выводом о невозможности по копии Договора установить, кому принадлежали подписи на копии Договора от 10 декабря 2001 года

Что доказывало заинтересованность и первого заместителя прокурора Шевченко в не раскрытии фальсификации копии Договора.

Понятно, проще доказать, что право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе Борисова Георгия Александровича попиралось слаженным коллективом правоприменителей города Вольска, и судом, конечно.

Так вот.

Выстраивая последовательность перехода на два мостовых электрических крана истцом, Соколов Михаил Станиславович, предложил суду допросить Павлова Сергея Александровича, которому Лёвина Татьяна Михайловна приходилась тёщей.

Допрошенный в качестве свидетеля Павлов Сергей Александровича- депутат Совета муниципального образования город Вольск Саратовской области, сообщил, что в августе 2005 года возник пожар в помещении склада, подлинник Договора купли – продажи б/н от 10 декабря 2001 года» не сохранился, сгорел во время пожара.

Бережно хранимая копия «Договора купли – продажи б/н от 10 декабря 2001», со всеми данными, на которые указано выше, доказывала, покупку двух кранов его тёщей- индивидуальным предпринимателем Лёвиной Татьяной Михайловной у гражданина Ромазанова Владислава Анатольевича

Я вступил в рассмотрение гражданского дела №2-1-768/2019 позже, на исходе судебного разбирательства.

Воочию послушать трогательный до глубины души рассказ свидетеля Павлова не довелось, задать вопросы свидетелю Павлову так, чтобы не поранить воспоминания о его тёщи- Лёвиной Татьяне Михайловне, не довелось тоже.

Из решение суда и протокола судебного заседания, я узнал от свидетеля Павлова, что после смерти его тещи -Лёвиной Татьяны Михайловны-матери жены Павлова-Павловой Елены Анатольевны, тёща передала в пользование два мостовых электрических крана своей дочери- Павловой Елены Анатольевны, которая в то время занималась металлом.

Но Павлова Елена Анатольевна сказала матери, что отказалась от наследства в пользу Лёвина(супруга Лёвиной Татьяны Михайловны)

И отказалась от наследства в пользу Лёвина(супруга Лёвиной Татьяны Михайловны).

Ничего подобного в решениях федеральных судов Российской Федерации читать не доводилось.

Объяснялся ли такой рассказ свидетеля Павлова помутнением разума, его психическим нездоровьем, случившимся прямо в судебном заседании, или являлся заблаговременным помутнением разума, подготовленным для убеждения судьи Строгановой, того не знаю.

Но раз уж председательствующий Строганова не озадачилась такими показаниями свидетеля Павлова, и у председательствующей Строгановой не возникло вопросов, в нормальном ли психическом состоянии находится свидетель Павлова.

Судья Строганова соглашалась с тем, что такое, могло происходить в городе Вольске Саратовской области, что после своей смерти, труп человека вступил в контакт со здравствующим человеком- своей дочерью Павловой Еленой, сообщил ей, что передаёт в пользование два грузоподъёмных крана, а дочь сообщила трупу, что отказывается от наследства в пользу здравствующего мужа трупа, я испугался того, не помутился ли бы разум у меня после прочтения этих строк в решении Вольского районного суда Саратовской области

Диалог трупа о передаче-тёщей муниципального депутата Павлова С.А. его жене- Павловой Елене Анатольевне, мне представляется явлением необыкновенным не только для города Вольска Саратовской области и для субъекта Российской Федерации- Саратовской области, но и для всей России.

Конечно же, обратился с заявлением о разъяснении решения суда к судье Строгановой, как это предусматривается статьёй 202 Гражданско- процессуального кодекс РФ, просил разъяснить, как мог происходить в городе Вольске Саратовской области процесс передачи грузоподъёмных кранов после своей смерти, трупом человека в пользование дочери- здравствующей Павловой Елене Анатольевне.

Узнать подробности этого события, рассказать о таком событии в социальных сетях, в Facebook, например, большая удача.

Приложив при этом решение суда и страницы протокола судебного заседания, в подтверждение того, о чём поведала судья Строганова, и завтра уже весь мир окажется в изумлении.

Судья Строганова наотрез отказалась разъяснить, как всё происходило. Нет и всё, не расскажу.

Присутствовал ли при общении трупа с дочерью- женой сам Павлов или ему рассказала об этом его жена- Павлова Елена Анатольевна, муниципальный депутат Павлов С.А. не рассказал, что видно из протокола судебного заседания.

Трое судей судебной коллегии по гражданским дела Саратовского областного суда, в голос согласились с тем, что диалог трупа со здравствующей дочерью состоялся, в ходя которого дочь сообщила умершей, кому наследовать грузоподъёмные краны.

Единственным, кто из органов государственной власти Российской Федерации, зафиксировал в решении суда и в протоколе судебного заседания факт диалог трупа и здравствующей дочери о наследовании двух кранов является Вольский районный суд Саратовской области.

Возможно ли разместить мемориальную доску на стене при ходе в Вольский районный суд Саратовской области, указав, что Вольский районный суд Саратовской области является единственным из органов государственной власти Российской Федерации, который зафиксировал в решении суда и в протоколе судебного заседания от 14 июня 2019 года, факт диалога трупа и здравствующей дочери о наследовании двух грузоподъёмных кранов?

Капустин В.Р. просит суд направить ответ в его адрес в форме электронного документа.

К заявлению представитель истца приложил два документа:

1. Фотографию стены здания при входе в Вольский районный суд Саратовской области, на которой могла бы быть размещена мемориальная доска.

2.Страницу протокола судебного заседания от 14 июня 2019 года, в котором указаны показания свидетеля Павлова С.А.