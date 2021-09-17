Некоторые эпизоды правосудия по-саратовски: сговор, фальсификация, волокита, неисполнение закона приставами и судьями

В статье «Саратовского репортера» «Все по закону? Не взыскивают долг по исполнительному листу и сломали руку» отображались два эпизода.

Не взыскивают долг. Есть заявление Бондарева В.В, о неправомерных действиях сотрудников РОСП Октябрьского района в следственный комитет области. Заявление ходило по районным следственным комитетам, и попало в Ленинский СК. Занимался следователь Глухов Никита Алексеевич, который не нашел никакого криминала, хотя был снят с запрета и переоформлен автомобиль «Мицубиси Т340УК», принадлежащий Рожковой. Не была арестована дебиторка по заявлению Бондарева. Рожкова благополучно ее получила. Пристав Приходько принес мировое соглашение, которому предшествовало заявление от Бондарева об отказе от иска к приставам. Заявление было передано 20.10.2020 в 9-22 за номером 29791, где было написано, что последствия отказа от иска разъяснены и понятны, т. е. по этим мотивам Бондарев В.В. как бы уже не может больше предъявлять претензии. Вот так работают приставы!

Заседание по делу № 2а-2168/2020 началось в 9 ч. 15 мин. и судья уже огласил поступивший в адрес суда отказ Бондарева В.В. от иска. Закрылось заседание в 9 ч. 32 мин. 20.10. 2020 г. Отказ от иска Бондарев В.В, не подписывал! Об этом он заявил судье Мониной О.И. При восстановлении срока на обжалование, судья отказала в восстановлении срока. На предварительном заседании по делу № 2а- 2168 от 28.09.2020 в суд поступило на заседании заявление приставов об отложении его, в связи с предоставлением дополнительных документов! Но в протоколе заседания этого нет! Зато есть неопределенное лицо, по всей видимости, «представлявшая» интерес Бондарева В.В.!

Имеется явный сговор приставов Октябрьского суда и представителя интересов Бондарева, ведь суд начался, а Бондарев не несет заявление об отказе! (не понятно, кто его сдал в канцелярию). Зато было уже определение о принятии отказа от иска, где последствия прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 191 КАС РФ о том, что повторное обращение теми же сторонами и том же предмете не допускаются.

Редакция «Саратовского репортера» просит провести проверку и принять меры в соответствии с действующим законодательством, ответить на вопросы.

Какие доказательства предоставил Октябрьский РОСП по заявлению от 28.09.2020 об отложении заседания?

Кто и на каком основании расписывался за представителя интересов Бондарева В.В. 28.09.2020 г. не имея на то оснований?

Почему в протоколе судебного судебного заседания от 28.09.2020 по делу № 2а-2168/20 отсутствует заявление Октябрьского РОСП об отложении заседания?

Кто сдал в канцелярию Октябрьского суда 20.10.2020 г. за 29791 в 9 ч. 22 минуты от имени Бондарева В.В. заявление об отказе от административного искового заявления о признании незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя?

Кто подписал это заявление?

Суд начался в 9 ч. 15 минут 20.10.2020, а закончился в 9 ч. 32 минуты и председательствующий оглашает поступившее заявление об отказе от административного иска. Возможно ли такое?

Возможен ли сговор между всеми заинтересованными лицами, ведь уже вынесено 20.10.2020 г. определение о принятии отказа от исковых требований и направление всем действующим в деле лицам.