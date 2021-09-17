О ком еще так заботилась Вольская налоговая инспекция многие годы??

Именно такого содержания статью предложил опубликовать «Саратовскому репортёру» известный юрист Капустин Владимир Ростиславович. «Саратовский репортёр» рассказывал своим читателям о событиях почти восьмилетней давности, произошедших в городе Вольске. Напомнить о них ещё раз, предложил автор статьи. «Саратовский репортёр» решил откликнуться на предложение, показалось, стоит еще раз вспомнить о том, о ком так заботилась Вольская Налоговая инспекция многие годы. Подумать о том, найдётся ли ещё кто -нибудь в городе Вольске, о ком так заботилась Вольская Налоговая инспекция многие годы.

13 августа 2013 года в городе Вольске Саратовской области погиб рабочий организации «Ментэл» при разрезании корпуса 122 мм артиллерийского снаряда. Взрывчатое вещество не было извлечено из снаряда, о чём не знал рабочий Виталий Зуев, взявшись разрезать снаряд. От осколочных ранений, рабочий погиб на месте.

Как оказалось, в организации «Ментэл», куда завозили утилизированные снаряды, не работал специалист, который должен был проверять каждую партию лома и отходов на взрывобезопасность, даже не снарядов с полигона. Что ожидало каждого, кто работал при такой организации безопасности, догадается каждый.

Читателям не лишне будет напомнить, что контроль за соблюдением Правил заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. N 369 и №370 возлагался на Вольскую полицию. Ну, а как контролировала Вольская полиция наличие в штате организации специалиста, который должен был проверять каждую партию лома и отходов на взрывобезопасность, даже не снарядов, читатель решит сам.

Автор обещал "Саратовскому репортёру" раскрыть секрет Полишинеля Вольской полиции, и теперь расскажет подробности «организации контроля» Вольской полиции заботливо опекаемой организации «Ментэл».

А пока вот о чём. 10- го октября 2013 года, почти восемь лет назад Арбитражный суд Саратовской области, рассмотрев арбитражное дело №А57-155590/2013 по заявлению Министерства промышленности и энергетики Саратовской области о привлечении ООО «Ментэл» к административной ответственности по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)

Арбитражный суд подвёл итог крышевания Вольской полицией и Налоговой инспекцией противозаконной предпринимательской деятельности ООО «Ментэл» на протяжении многих лет, под боком у Вольской полиции и Налоговой инспекции.

Павлова Елена Анатольевна, чей багаж профессиональных знаний к тому времени ограничился изучением сестринского дела в медицинском колледже, решила поруководить организацией, которая будет осуществлять предпринимательскую деятельность на опасном производственном объекте на территории бывшего завода ЖБК-4, да ещё принимать утилизированные артиллерийские снаряды.

Примеры бесстрашия в состоянии психического расстройства описаны в медицинских исследованиях. По – моему, это тот случай. Так вот.

9 октября 2013 года, Павлова Елена Анатольевна - генеральный директор ООО «Ментэл» и Павлов Сергей Александрович, её муж, состоявший на должности заместителя генерального директора, участвовали в рассмотрении Арбитражным судом дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 ст.14.1 КоАП РФ в отношении ООО «Ментэл».

Дело примечательно многими фактами, о них ещё предстоит рассказать. Чтобы извлечь полезные уроки. Пока замечу, в решении Арбитражного суда, ни слова не сказано о том, что 13 августа 2013 года взорвался 122 мм артиллерийский снаряд, как это было на самом деле. Судья Арбитражного суда И.В.Пермякова, почему – то указала: «За период с января по август 2013 года ООО «Ментэл» осуществлял прием лома черных и цветных металлов с полигона посёлка Рыбушки без составления удостоверения о взрывобезопасности".

Последняя поставка лома на площадку в г.Вольске состоялась 10.08.2013г. 13 августа 2013 года на указанной площадке произошел взрыв повлекший гибель человека». Не уж то на полигоне посёлка Рябушки находится пункт приёма лома черных и цветных металлов? Почему судья И.В. Пермякова не указала, что взорвался 122 мм артиллерийский снаряд, ещё предстоит узнать.

А пока о том, что установил Арбитражный суд.После получения Обществом с ограниченной ответственностью «Ментэл», двух лицензий:

1)на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов, регистрационный номер 64Ч/207 от 21 декабря 2005года, сроком действия - по 20 декабря 2015г, а так же лицензию

2)на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов, регистрационный номер 64Ц/208 от 21 декабря 2005 года, сроком действия - 20 декабря 2015г., с правом осуществления деятельности по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, д.8, в нарушение Правил заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. N 369 и №370 и Положения «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 N 1287 (ред. от 07.10.2020) "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов" ООО «Ментэл» грубо нарушала лицензируемые виды деятельности.

Положением о лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемой юридическими лицами, грубыми нарушениями лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности являлись повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", нарушения:

а) лицензионных требований, предусмотренных подпунктом "а" пункта 5 настоящего Положения;

б) требований Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов в части приема лома черных и цветных металлов:

без составления приемо-сдаточного акта;

без осуществления радиационного контроля;

без осуществления контроля на взрывобезопасность.

Организация «Ментэл» справилась с нарушение каждого из перечисленных. Ни одного не упустила.

Остановлюсь на одном из них,

Это грубое нарушение разоблачит соучастие Налоговой инспекции города Вольска в сокрытие доходов от налогообложения наиболее явно.

Грубое нарушение, как- то: не составление приемо-сдаточного акта каждой партии лома и отходов чёрных и цветных металлов организацией «Ментэл», не ведение учёта при приёмке каждой партии лома и отходов чёрных и цветных металлов организацией «Ментэл», и не составлении документов на отгрузку, на протяжении многих лет явилось следствием заботливого крышевания Вольской полицией и Налоговой инспекцией опекаемой организации «Ментэл».

Прежде нужно указать именно на это.

ООО «Ментэл» не оспаривало выводы Арбитражного суда Саратовской области, ни в одной части, согласилось, что имело место нарушение каждого, указанного в Положении.

Поскольку решение Арбитражного суда по делу №А57-155590/2013 от 10 октября 2013 года было вскоре опубликовано на официальном сайте суда, находится в открытом доступе и по сей день, то после вступления в законную силу в ноябре 2013 года, раз уж состоялось разоблачение крышевания Налоговой инспекции организации «Ментэл», которая на протяжении многих лет не составляла приемо-сдаточные акты каждой партии лома и отходов чёрных и цветных металлов, не вела учёт принятого на переработку лома и отходов чёрных и цветных металлов, не составляла документы на отгрузку, то теперь – то Налоговая инспекция, одумается выполнит свои обязанности.

Уже в порядке преюдиции состоявшегося решения Арбитражного суда Межрайонная инспекции взыскала задолженность по налогам и сборам, штраф в соответствующий бюджет Российской Федерации с ООО «Ментэл».

Ознакомившись с арбитражной практикой Арбитражного суда Саратовской области, можно увидеть: Налоговая инспекция не взыскала задолженность по налогам и сборам с организации «Ментэл».

Налоговая продолжила крышевать ООО «Ментэл» как и прежде. В соответствующий бюджет Российской Федерации не были взысканы суммы задолженности по налогам и сборам с организации «Ментэл». Поучительный случай.

Читателям, кто не чужд интересу к тому, кто зачастую исполняет служебные обязанности в налоговых органах, напомню Приказ Федеральной налоговой службы РФ от 19.01.2010 N ММ-7-4/12@, которым была принята «Программа противодействия коррупции в налоговых органах"

Контроль за реализацией Программы возлагается на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего функции профилактики коррупции в ФНС России, и на руководителей (исполняющим обязанности руководителя) управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, начальников (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций ФНС России, начальников (исполняющим обязанности начальника) инспекций ФНС России по районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекций ФНС России межрайонного уровня.

Реализация «Программы противодействия коррупции в налоговых органах", не коснулась Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Саратовской области.

Доказательством тому является то, как поступила Налоговая инспекция после вступления в законную силу решения Арбитражного суд Саратовской области.

Могут вспомнить читатели, о ком так заботилась Вольская Налоговая инспекция многие годы?

Могут привести примеры?

Оценку этой публикации Управлением Федеральной налоговой службы по Саратовской области, хотелось бы узнать и опубликовать.