Для "Рубежа" особые законы?

Как сообщалось, 7 сентября 2021 года Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Саратовскую область посетил одну из производственных площадок компании RUBEZH и сказал тогда в адрес руководства: «Очень приятно видеть, что вы находитесь на таком высоком уровне…». Действительно, как обывателю не порадоваться, что в нашем регионе есть такое предприятие. Если бы не одно «но». И это «но», как ложка дегтя в бочке меда. Речь идет о том, что закон, в Саратове, увы, избирателен: одним можно его нарушать, а с других спрос по полной программе.

И эта одна из основных причин, что и малый, средний и крупный бизнес в Саратовской области поставлен в неравные условия развития и конкуренции, когда некоторым особо избранным и приближенным к власти бизнесменам позволено развивать свой бизнес, нарушая Законы. Можно ли в таком случае говорить, что бизнес в Саратове развивается цивилизованно? Вопрос для совсем наивных.

Наш пример про фирму «Рубеж» как раз и служит ответом на этот вопрос. Еще в мае жители 2-го Пугачевского поселка написали коллективное обращение в прокуратуру Саратовской области по поводу начала строительства какого-то цеха вблизи их домов. Как выяснилось, цех начала строить без разрешительной документации фирма «Рубеж». На первом снимке видно начало строительства, и снимок сделан 23 июня. На втором снимке вы видите, что цех уже в основном, построен. Можно? «Рубежу» можно и так! Без разрешительной документации.

На факт незаконного строительства обращали внимание власти и журналисты из газеты «Саратовский репортер» и телеграмм канала « На самом деле» в публикациях от 23 и 21 августа 2021 года. Тогда же пришел и ответ из администрации Кировского района. Вот, что сообщили: «Два земельных участка, расположенные 2-й п. Пугачева, 3-я линия, д. 65 Д, имеют вид разрешенного использования «нежилые здания» и находятся в собственности физического лица. Они расположены вне зон с особыми условиями использования территории. Эти земельные участки расположены в границах территориальной зоны П-2 – зоны объектов промышленного и коммунально-складского назначения III класса опасности по СанПиН. Сведения о выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в отношении данной территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности отсутствуют».

Сведения отсутствуют. А что ответила прокуратура? В ответе жителям на запрос в областную прокуратуру и на прямую линию Президенту РФ пришел ответ от 27.07 2021 года за подписью и.о. заместителя прокурора области Е.В. Васиной. Сообщалось, что о результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования жителям будет сообщено дополнительно. И на этом все. На этом прокуратура замолчала: жители так и не получили вразумительного ответа, что же тут строится на самом деле. Людей беспокоит состояние здоровья и себя самих, и детей: есть основания полагать, что производство, которое тут будет запущено, опасно для здоровья. Но кого это волнует? Власть города Саратова и Кировского района? Прокуратуру Кировского района и прокуратуру Саратовской области? Нет, не волнует. Получается, что фирма «Рубеж» на особом счету и в ряду неприкасаемых? То, что нельзя одним, можно «Рубежу»? При этом, никто ведь не против того, чтобы «Рубеж» что-то строил, развивал производственные мощности. Но пусть это будет по Закону! А если закон нарушается, значит, «Рубежу» есть что скрывать? Только такой вопрос логично напрашивается, когда «выстраивается» такая «глухая» стена.

Никто ничего жителям не счел нужным сказать по поводу строительства, проинформировать их. И строительство неизвестно чего продолжается! Жители возмущаются. А может быть, «Рубеж» на таком особом счету, что «завалил» область налогами и поэтому, этой фирме все прощается? Кстати, номера служебных автомобилей «Рубежа», как нам кажется, тоже не совсем случайно «блатные», такие же как и у администрации города и области: 164 или 064.

Официального ответа, что строит на самом деле «Рубеж» нет, но из неофициальных источников сообщают, будто бы тут будут складские помещения. Но это совсем не похоже на правду, так как тут уже установлены вентиляционные каналы для промышленных производств. Это цех с мощной принудительной вентиляцией! Но что тут будет производиться? Никто не знает, кроме самого руководства «Рубежа». А действующее тут производство тоже никто не проверял на выброс токсичных веществ Где же наш доблестный Роспотребнадзор? Где прокуратура? Где администрация города Саратова? Ведь неспроста жители поселка жалуются на головные боли, на недомогание. Но это никого не волнует? Как известно, аналогичные производства располагают на значительном удалении от городов. А почти в центре Саратова можно!

Раз можно построить цех без разрешительной документации, значит можно все? Да, именно так, увы, и «Рубежу» позволено многое! Так, например, административное здание «Рубежа» на улице Ульяновской. Все ли и тут по Закону? Полагаем, что нет. Здание строили в 2013- 2014 годах. Построено оно по нашей информации на нескольких участках без межевания. «Рубежу» можно? Если так, то возникает вопрос: «Как такое было возможно?» и «Кто подписывал разрешение на строительство?». Ведь здание- административное в зоне ОД-1 и не должно превышать 80 процентов площади участка! Почему кому-то можно, в данном случае «Рубежу», а кому-то нельзя? Вопрос актуален особенно, в свете последних известных событий вокруг администрации Саратова.

Задавать подобные вопросы администрации города Саратова не имеет смысла. Задавать такие же вопросы на местном уровне в прокуратуру- тоже вряд ли имеет смысл. Значит, людям остается последняя инстанция- Генеральная прокуратура РФ?

Если жить и работать по Закону, то всем гражданам, и разве не к этому нас всегда призывал Президент? Но в Саратове, как видим, есть те, для кого делают исключения…