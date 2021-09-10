Жители р.п. Пушкино требуют провести комплексную проверку: доверие к власти утеряно полностью!

Наш читатель Алексей Крамаренко просит помощи. Он сообщает о фактах явной коррупции в Советском районе и о том, как тут «перекачивают» деньги.

Недалеко от Саратова, в 90 км езды от него, есть Советский район. С его главами администраций его сельских поселений и самого муниципального образования при поддержке местной прокуратуры:

Глава администрации Советского района: Пименов; Глава администрации р.п. Пушкино: Павленко; Ио прокурора Советского района: Рахманов; МВД Советского района: Ерохин.

Ну и теперь по пунктам:

Освещение. В этом году были закуплены фонари из бюджетных средств и установлены взамен старых р.п.Пушкино, хотя старые свою функцию выполняли в полном объеме. И что вы думаете? Предприимчивый глава снятые в р.п.Пушкино фонари поставил в с. Новокривовка. Однако, в своём отчёте он указал, что в обоих поселениях теперь установлено новое освещение. По факту в с. Новокривовка стоят бу фонари, а в р.п. Пушкино вообще нет уличного освещения.

А ремонт крыльца в ДК, что в р..п Пушкино, ещё лучше сделали! Плитку клали в ноябре 2020 года прямо на клей пва во время дождя перед первым снегом. Представляете, сейчас от плитки ни*р*на не осталось! Однако деньги подрядчик получил вовремя.

То же самое случилось и с крышей у бедного ДК в р.п. Пушкино, которую решили «починить» над спортивным залом. Крышу вскрыли. Пошли дожди. Выросла на стенах чёрная плесень, плафоны залиты дождевой водой. Таким образом, в р.п. Пушкино минус один спортзал в ДК. Зато деньги за ремонт были выделены без задержек. Да и работа принята.

А ещё Глава поселения периодически пытается восстановить пруд, который находится внутри поселения Пушкино. Что только не делали: и шланг с огорода протягивали (думали наберёт), потом пригоняли большой красивый иностранный экскаватор, но за миллион бюджетных рублей глава выкопал ямку вокруг себя и уехал! Местные жители за эти деньги на тачке больше вывезли бы земли, сколько сделал экскаватор.

Добавлю о спиле деревьев без заключения соответствующей комиссии. Но этим область и не удивишь! Спросите, кстати, у Павленко, за сколько было продано одно из таких деревьев.

Одна водонапорная башня р.п.Пушкино сдана в металлолом. А деньги куда? Придумайте что-нибудь сами. Нет, не на нужды населения.

Также в р.п. Пушкино силами главы администрации создан МУП в целях перекачивания все тех же денег. После перекачки МУП ликвидируется.

Организованы несанкционированные свалки с опасными отходами, которые регулярно пополняются с помощью трактора того самого созданного МУП.

Местные жители потеряли доверие к власти, прокуратуре, МВД и требуют провести комплексную проверку в отношении выше указанных лиц с момента замещения ими своих должностей! Если наша просьба прекратить коррумпированную секту останется без внимания, мы будем обращаться в Москву, записываться на телевидение и высшие органы Российской Федерации.

К слову, прежний глава администрации р.п. Пушкино был снят с должности за коррупцию.

Вместо заключения: было бы смешно, если бы не так грустно.

Регулярные обращения в соответствующие органы прокуратуры, МВД и самой администрации игнорируются. Конкретных действий нет. Результатов нет. Отписки - есть. Но отписками сыт не будешь. В районе процветает наглое отмывание доходов и выделенных средств бюджетов. Коррупция, бездействие.