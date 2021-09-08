Саратовские нотариусы победнели

Доходы нотариусов из-за пандемии снизились на 30 процентов – в среднем до 700 тысяч рублей в месяц. Статистику о финансовых результатах их работы представило Министерство юстиции РФ. Всего в 2020 году нотариусы заработали 65,5 млрд рублей. При этом расходы, согласно их отчетам, составили 18,4 млрд рублей. Общая рентабельность – 256 процентов.

В Саратовской области валовый доход нотариусов за 2020 год составил 841 272 тыс. руб. А годовой- 6 572 тыс руб. Для сравнения- те же цифры в Самарской области- 1. 136 163 тыс руб. ( 7.890 ) и в Нижнем Новгороде – 1 472 414 тыс руб. ( 9 033)

Годовой доход каждого нотариуса в среднем снизился до 8,3 млн рублей, «прибыль» – до 6 млн. Больше всех «победнели» частнопрактикующие служители юстиции Республики Хакасия (снижение 15 процентов), Архангельской и Амурской областей. Тогда как в Республике Тыва доходы нотариусов выросли на 17 процентов, в Курганской области и Дагестане – 9-13 процентов.

Падение выручки связано в первую очередь с 12-процентным снижением спроса на нотариальные услуги. В 2020 году было совершено всего 40 млн действий, тогда как в предыдущем – 45,6 млн. В частности, россияне на 20 процентов реже стали свидетельствовать верность копий, на четверть – удостоверять подписи и так далее.

Самой прибыльной остается деятельность в столице – средний доход московского нотариуса составил 17,3 млн рублей (снижение относительно 2019 года – 3,2 процента), в Московской области – 11,3 млн. Петербургские частнопрактикующие служители юстиции заработали в минувшем году в среднем по 16,2 млн, новосибирские – 11,7 млн и так далее. Самыми бедными остаются нотариусы Северо-Кавказского федерального округа – Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии. Так, в Дагестане средний годовой доход вырос с 1,7 до 1,9 млн рублей.

Почти 70 процентов выручки частнопрактикующих служителей юстиции составляют доходы от предоставления так называемых услуг правового и технического характера. Без их оплаты невозможно совершить само нотариальное действие. Например, стоимость неопределенных работ по удостоверению подписи порой в десятки раз превышает установленный законом нотариальный тариф. Конституционный суд России еще в 2011 году признал такую политику незаконной, но добиться предоставления нотариальных действий без уплаты «мзды» удается крайне редко. АПИ неоднократно и подробно писало об этом: !Верховный суд России: нотариусы не вправе навязывать услуги за удостоверение заполненных бланков", "Нотариальную мзду легализовали", "Сколько стоит нотариус?".