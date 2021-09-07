Ясно, что дело темное...уголовное

В городе Маркс часто случаются дорожно – транспортные происшествия. И дело не только в плохих дорогах, где ухабы на ухабах, выбоины, нет бордюра и нормальных тротуаров. Есть и лихачи за рулём, которые видят только руль своей машины, но не видят дороги, дорожных знаков. При этом, ездят по городу с алкоголем внутри своего организма. Так было и три месяца назад, и об этом случае сообщали все имеющиеся в Марксе интернет – ресурсы.

Происшествие случилось 5 июня. Недалеко от пересечений улиц Комсомольская и Колхозная. Это место нельзя назвать опасным для пешеходов: улицы широкие, есть тротуары, мусорные баки стоят, как и положено по СанПиНу в стороне от дороги и на удаленном расстоянии от находящихся рядом многоэтажных домов. И только невнимательность водителя автотранспорта может привести к аварии. Что и произошло в нашем случае.

По этой дороге мчался некто Д.Музалевский. На автомобиле «КИА Спортэйдж». Как показало медицинское освидетельствование, «в состоянии алкогольного опьянения». И здесь же, по своим домашним делам продвигалась пешеход А.Н. Толкунова, женщина уже в возрасте, но продолжавшаяся трудиться, помогая детям. Даже значительный кредит взяла, чтобы обустроить свой дом. Но…

Машина мчалась с такой скоростью, что разбомбила все мусорные баки, что видно на публикуемом снимке. Выжить пешеходу, А.Н.Толкуновой, попавшей под колеса машины, шансов не было. Она скончалась в Марксовской центральной больнице.

Родственники погибшей надеялись, что дело будет быстро расследовано. Но оно по неизвестной причине явно затягивалось. Родственникам самим приходилось побеспокоиться, чтобы была проведена судебно – медицинская экспертиза, встречались с судмедэкспертом, просили его выйти из отпуска и провести исследование. Сменился один следователь А.Степанова, потом второй – И.Шабанов. Сейчас ведет дело Д.Иванчук. И только через два месяца Олег Толкунов, сын погибшей А.Н. Толкуновой, был признан потерпевшим. Постановление о возбуждении уголовного дела подписано тоже пятым августа 2021 года, то есть, через два месяца после дорожно – транспортного происшествия, повлекшего смерть человека. Но странно то, что Олегу Толкунову все документы вручили лишь через три месяца, в начале сентября. И напрашивается навязчивая мысль, что все это оформлялось задним числом? А иначе, зачем надо было тянуть так долго время?

Есть в постановлении такие формулировки: 1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ в отношении Музалевского Д.А. 2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

Интересно, а сколько времени следователям и их руководителям надо, чтобы завершить это дело?

Есть очень хорошая поговорка: «Ясно дело, что дело темно!»

Не подходит ли она к нашему случаю?