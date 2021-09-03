Кому дал присягу глава Татаринов, или почему "Радаев ничего не решает"?

Как уже сообщалось, 2 сентября на внеочередное заседании депутатов Вольского муниципального Собрания Саратовской области главой Вольского района был избран Андрей Татаринов. Новый глава принёс присягу : «Я клянусь добросовестно и ответственно исполнять свои новые обязанности и отдавать все силы для блага города и района». А нам же, в связи с новым назначением Татаринова вспомнилась история, которая произошло в начале сентября в 2017 года, в Шиханах, когда глава Шихан Татаринов во всеуслышание заявил, что «Радаев ничего не решет». И вот как это было.

Ровно четыре года назад, 5 сентября 2017 года «Саратовский репортер» рассказал о конфликте главы ЗАТО Шиханы Татаринова с почетным гражданином города, председателем Совета ветеранов, Куриленко Маргаритой Васильевной. Оплот справедливости и неравнодушия, человеческого участия и сопереживания, живой пример стойкости и человеколюбия - вот что такое Совет ветеранов для жителей города Шиханы. Если что-то у кого-то случилось все идут к Маргарите Васильевне, обращаются за помощью не только простые граждане, но и руководители предприятий. Но у главы Шихан Татаринова были тогда уже свои авторитеты. И главный, конечно, это Игорь Пивоваров, которому Татаринов и обязан своей чиновничьей карьерой.

Известно, что выборы в главы Шихан в сентябре 2017 года прошли под диктовку господина Пивоварова, и тогда об этом много писала независимая пресса. Например, тогда двух заслуженных и уважаемых людей Куриленко Маргариту Васильевну и Пугачева Юрия Петровича не пустили в зал голосования. Это случилось потому что, ветераны не скрывали, что поддерживали кандидатуру Латанова на должность главы ЗАТО Шихан, а не кандидатуру Татаринова.

Тогда, свое мнение о том, что Татаринов попал на должность главы незаконно, Маргарита Васильевна высказала ему в лицо. Неоднократно и в дальнейшем, Маргарита Васильевна высказывала "избранному" главе Татаринову А.Е. прямолинейно и откровенно свою непримиримую позицию по отношению к принимаемым им решениям.

В 2017 году в Шиханах начался ремонт кровли домов по адресам Школьная 10, Школьная 3, и Рыбакова 6. В августе, по непонятным причинам, работы резко прекратились на стадии, когда крыши остались раскрыты. Ветеран Маргарита Васильевна задала Татаринову вопрос, что случилось, где рабочие с крыши? Татаринов ответил, что рабочие на учебе, сдают какие-то экзамены. И далее последовал такой диалог главы и ветерана:

- Андрей Евгеньевич, какие экзамены? Три дома крыши у которых открыты, завтра дождь и у людей квартиры затопит. Вы как знаете, а я напишу жалобу на Валерия Васильевича Радаева.

- Пишите тогда на имя Пивоварова Игоря Ивановича

- Я вашему Пивоварову не верю!

И после этого Остапа понесло... Татаринов не просто кричал, он орал на Маргариту Васильевну. "Вы не понимаете, Радаев ничего не решает, все решает Пивоваров Игорь Иванович"... и т.д. и т.п. Тональность у Татаринова была такой, что наверное слышно было во вторых Шиханах.

Свидетелей того диалога было много. Но за свое поведение глава Шихан тогда перед ветераном так и не извинился.

Но зато люди с тех пор знают, кто на самом деле для Татаринова авторитет, и как он относится к действующему губернатору Саратовской области, которому непосредственно подчиняется и кому, в том числе, вчера дал присягу.