У бывшей узницы фашистского концлагеря и у ее малолетних внуков отбирают дом

Этим летом специальный корреспондент «Саратовского репортера» Светлана Кастрыкина отдыхала в Краснодарском крае. Отдыхая, не забывала о работе и помогала людям. И вот история, о которой сегодня рассказывает наш специальный корреспондент.

«Будучи в отпуске, я стала свидетелем того, как престарелую женщину, которая проживает вместе с сыном, снохой и тремя малолетними детьми, выгоняют из построенного дома.

Семья решила построить дом, так как уже стало тесно. Обменялись с соседкой расписками , что соседи не возражают по поводу строительства, и начали одновременно строить: соседка также построила дом, и домики для отдыхающих.

Жили мирно и в согласии, пока не приехала дочь соседки- бывший работник прокуратуры г. Новороссийска. Тут все и началось!

Бывший прокурорский работник решила расширить границы дома за счёт соседей: их дом с земельным участком, приглянулся сотруднику следственного комитета г. Темрюк Ахлюстиной Натальи Евгеньевне (куда бывший сотрудник прокуратуры Новороссийска устроилась на работу).

И начали методично выживать семью, всеми незаконными способами. Привлекли прокуратуру, полицию, чтобы возбудили уголовное дело на сына, престарелую женщину. Стали встречать в переулке и угрожать, чтобы землю им добровольно отдали, иначе будет хуже. Местная власть оказалась бессильна, объяснив, что это дело " заказное". Используя свои возможности, стали захватчики в погонах шантажировать Администрацию пос. Голубицкой, чтобы признали самовольной постройкой.

Далее пошло все по их плану. При поддержке председателя суда г. Темрюк Назаренко Сергея Александровича, было вынесено решение о сносе дома многодетной семьи. Ни прокуратура, ни органы опеки не были приглашены на заседание.

При этом, есть заключение строительной экспертизы, о том, что дом построен с соблюдением градостроительных норм и правил(СНиП) и требований целевого использования земельного участка. Есть согласие письменное на строительство (расписка) соседки Лисовцовой Е. И. проживающей в кв.1,находящейся в долевой собственности с кв. 2. Администрация г. Темрюк не возражала, чтобы дом был признан законной постройкой многодетной семьи. Но(!) судья проигнорировал все это и вынес решение на свое усмотрение: снести дом!

Согласно сложившейся практики по "законному" отъему жилья", апелляция поддержала своего коллегу.

Теперь осталась одна надежда на справедливость и закон у семьи -это кассационная инстанция, которая, как они рассчитывают, вынесет законное решение!

Но человек, бабушка троих внуков, которая находилась в концлагерях у фашистов, не может до сих пор понять и поверить, что её могут оставить на улице без крыши над головой!».

От имени бывшей малолетней узницы фашистского концлагеря Людмилы Васильевны Поплавской, и от имени членов ее семьи, проживающих в пос. Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края, редакция газеты «Саратовский репортер» направляет данный запрос на имя Генерального прокурора Российской Федерации И.В. Краснова.