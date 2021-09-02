  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • У бывшей узницы фашистского концлагеря и у ее малолетних внуков отбирают дом

У бывшей узницы фашистского концлагеря и у ее малолетних внуков отбирают дом

Информация о материале

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 Этим летом  специальный корреспондент «Саратовского репортера» Светлана Кастрыкина отдыхала в Краснодарском крае.   Отдыхая, не забывала о работе и  помогала людям. И вот история, о которой сегодня рассказывает  наш специальный корреспондент.

 «Будучи в отпуске,  я стала свидетелем того, как престарелую женщину, которая проживает вместе с сыном, снохой и  тремя малолетними детьми, выгоняют из построенного дома.

Семья решила построить дом, так как уже стало тесно. Обменялись с соседкой расписками , что соседи   не возражают по поводу строительства, и начали одновременно строить:  соседка также построила дом, и домики для отдыхающих.

Жили мирно и в согласии, пока не приехала  дочь соседки- бывший работник прокуратуры г. Новороссийска. Тут все и началось!

Бывший прокурорский работник решила расширить границы дома  за счёт соседей: их дом с земельным участком, приглянулся сотруднику следственного комитета г. Темрюк Ахлюстиной Натальи Евгеньевне (куда бывший сотрудник прокуратуры Новороссийска  устроилась  на работу).

 И начали  методично  выживать семью, всеми незаконными способами. Привлекли прокуратуру, полицию, чтобы  возбудили уголовное дело на сына, престарелую женщину.  Стали встречать в переулке и угрожать, чтобы землю им добровольно отдали, иначе будет хуже. Местная  власть оказалась бессильна, объяснив, что это дело " заказное". Используя свои возможности, стали  захватчики в погонах шантажировать Администрацию пос. Голубицкой, чтобы признали самовольной постройкой.

 Далее пошло  все по  их плану. При поддержке  председателя суда г. Темрюк Назаренко Сергея Александровича, было вынесено решение о  сносе дома многодетной семьи.  Ни прокуратура, ни органы опеки не были приглашены на заседание.

При этом, есть  заключение строительной экспертизы, о том,  что дом построен с соблюдением градостроительных норм и правил(СНиП) и требований  целевого использования земельного участка. Есть  согласие письменное на строительство (расписка) соседки Лисовцовой Е. И. проживающей в кв.1,находящейся в долевой собственности с кв. 2. Администрация г. Темрюк  не возражала, чтобы дом  был  признан законной постройкой  многодетной семьи. Но(!) судья проигнорировал все это и вынес решение на свое усмотрение: снести дом!

Согласно сложившейся практики по "законному" отъему жилья", апелляция поддержала своего коллегу.

Теперь осталась одна надежда на справедливость и закон у семьи -это кассационная инстанция, которая, как они рассчитывают,  вынесет законное решение!

 Но человек,  бабушка троих внуков, которая находилась  в концлагерях у фашистов, не может до сих пор понять и  поверить, что её могут оставить на улице без крыши над головой!».

От имени  бывшей малолетней узницы  фашистского концлагеря Людмилы Васильевны Поплавской,  и от имени членов ее семьи, проживающих в пос. Голубицкая  Темрюкского района Краснодарского края,  редакция газеты «Саратовский репортер» направляет данный запрос   на имя Генерального прокурора  Российской Федерации И.В. Краснова.  

 

 

 