Права предпринимателя из Вольска нарушены: он подал жалобу в Верховный суд РФ

Прецедент с субсидиями на зарплату сотрудников, которые отказались начислять бизнесмену из Саратовской области Сергею Ашихмину из-за единственной цифры в ОКВЭД, вскрыл проблему федерального масштаба.

На эту проблему обратили внимание СМИ: «КомерсантЪ» и наш «Бизнес Вектор», поддержав вольского предпринимателя в его борьбе за свои права. Но проблема оказалась шире. И касается не только предпринимателя из Вольска и депутата местного Собрания Сергея Ашихмина.

Предпринимателю отказали в субсидиях из-за того, что посчитали ОКВЭД, по которому он работал, не входящему в перечень тех, по которым положена помощь. Разница состояла в единственной цифре в классификаторе, код вида деятельности у предпринимателя был трех-, а не четырехзначным, так как оформлял он его еще в конце 90-х. Вид деятельности же был тот самый, по которому субсидии бизнесу полагались — торговля автомобильными деталями и принадлежностями. Добиться получения субсидий бизнесмен попытался через суд. Первая инстанция приняла его сторону, особо указав на социальную значимость вопроса с субсидиями, но в апелляции и в кассации вынесли решения в пользу налоговиков.

Подробности спора бизнесмена из Вольска Сергея Ашихмина с ФНС вспомнил «Коммерсант», изучивший ряд аналогичных случаев. ОКВЭД стал основным камнем преткновения в вопросе с начислением субсидий по всей стране. Налоговая всегда подходила к делу формально, ограничиваясь данными ЕГРЮЛ. О том, что все обращения организаций и ИП будут рассматриваться строго формально без скидки на фактические обстоятельства, ФНС РФ и сама заявила в письме от 7 августа, сняв с себя всякую ответственность за пострадавших налогоплательщиков. Если лишенные права на субсидии бизнесмены шли в суд, то суд, как правило, изучал, чем на самом деле истец занимается. Но и здесь далеко не всегда бизнесу сопутствовала удача. Предприниматель из Вольска был не единственным, кто с этим столкнулся.

Разрешить противоречия, считают юристы, должен Верховный суд. Кассационную жалобу Сергея Ашихмина передавать в экономическую коллегию ВС РФ отказались, решение вынесено 2 августа. Но 16 августа в президиум Верховного суда от предпринимателя поступила надзорная жалоба на фундаментальные нарушения норм права.