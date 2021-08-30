Салтычиха из Маркса, или жертва "гонений"?

В нашу редакцию обращаются читатели и спрашивают : «Что на самом деле произошло в средней школе в селе Орловское в Марксовском районе?». Обращаются коллеги нового директора школы Виктора Николаевича Корякова - педагоги, его бывшие сослуживцы, спортсмены из федерации бокса. Они просят нашу редакцию прояснить ситуацию: что в школе произошло, и почему с приходом Корякова, как сообщало не так давно информационное агентство «Наш Маркс», «учителя посыпались со школы», и якобы начались массовые увольнения педагогов?

Разобраться в ситуации нам не представило особого труда, потому что Виктор Коряков человек и в Марксе, и в Саратовской области достаточно хорошо известный и многие его знают исключительно с положительной стороны, и не только, как основателя кадетского движения в Саратовской области.

Поэтому, тем более было удивительно появление «обличительного» письма в отношении Виктора Николаевича Корякова в социальных сетях: мол, пришел военный служака и разогнал всех учителей, и что теперь ученики будут ходить строем и отдавать ему честь.

Мы попробовали разобраться, что произошло на самом деле, и соответствует ли действительности то, что было написано автором письма:

«Вот и в нашу школу пришли перемены... Как быть? Что делать? Что мы можем? Наш директор ушёл. Назначен на его место Коряков Виктор Николаевич. У нас учителя просто посыпались со школы! А те, кто остался, тоже в раздумиях... Многие родители, у кого есть возможность, забрали своих деток, и будут возить в город. Всё идет к тому, что нашу школу просто закроют! Коряков утверждает что организует переворот в нашей школе с.Орловское. Что, собственно говоря, и началось!!!».

Ну и, а как обычно бывает, автор этого письма не смог удержаться, чтобы не исказить и интерпретировать по своему усмотрению некоторые факты биографии Корякова, дабы тем самым выставить его в некоем неприглядном свете: мол, смотрите, кого назначили новым директором!

В одном, с нашей точки зрения, можно согласиться с автором этого анонимного письма без подписи, но текст которого, как мы предполагаем, принадлежит перу завуча ( теперь бывшего- Елизаровой С.Н.) - в «школу пришли перемены».

И правда, в школу села Орловское с приходом Корякова, «пришли перемены», которые зрели давно, потому что, школой фактически управляла завуч - Елизарова С.Н., а не совершенно безвольный, безынициативный директор Галкин, которого она «подмяла» под себя.

В письме сообщается, что «учителя просто посыпались». Видимо, автор «анонимного» письма», и как мы предполагаем, сама Елизарова, имеет в виду саму себя, потому как она была в школе в нескольких лицах: сидела на нескольких стульях и управляла в школе всем и всеми: от учителей до поваров.

Была завучем, была классным руководителем, преподавала физику, хотя на самом деле, по свидетельству родителей и их детей- предмет этот вела крайне редко, зато исправно ставила двойки ученикам. Кроме этого, Елизарова взяла на себя функции кадровика и секретаря в школе - вела всю документацию. Поэтому, к основному окладу завуча, Елизарова получала доплаты за «дополнительную нагрузку», и того выходило примерно 45 тысяч рублей ежемесячно. Теперь все это «посыпалось», как пишет автор анонимки.

Но не написал автор анонимки, и о том, что после того, как Елизарову уволили, она… забрала из школы компьютер со всей документацией школы: вся электронная база теперь находится у нее дома. То есть, у частного лица, не имеющего сегодня ни малейшего отношения к школе. Но это уже вопрос к правоохранительным органам: как вся информация по делопроизводству в школе, в том числе и персональные данные, могли оказаться в руках человека, не имеющего сегодня отношения к школе.

Елизарова не только сама себя чувствовала вольготно в школе, но и пристроила в школу своих ближайших родственников. Сын числился на должности завхоза, супруг- рабочим по школе. При чем, чтобы пристроить 19-летнего сына на должность завхоза, был уволен человек, которые многие годы исправно трудился на этой должности.

Многие учителя видели все это, но помалкивали, потому что, как нам рассказали некоторые из них, были запуганы самой Елизаровой: кому хочется потерять свою работу. Не дать, ни взять Салтычиха! Конечно, разве нужны были «перемены» существующего порядка Елизаровой, ведь ей там было очень комфортно.

Вопрос об увольнении Елизаровой стоял еще до прихода нового директора Корякова. И это факт известный, однако автор анонимки ничего про это не пишет. А стоило бы, объективности ради написать, как завуч Елизарова публично на линейке в школе оскорбила одного из учеников школы в грубой форме. Родители написали жалобу в Министерство образования, была проведена проверка и факт недостойного и грубого поведения завуча школы Елизаровой подтвердился. Министерство образования обязало Елизарову публично принесли извинения ученику. Однако, этого сделано не было, и поэтому, увольнение завуча Елизаровой было вопросом времени, что и случилось, с приходом нового директора школы Корякова.

Исказив биографию Корякова, автор анонимного письма «забыла» объективности ради, рассказать о биографии самой Елизаровой, которая известна тем, что поработала практически во всех школах Маркса и Марксовского района и даже Саратова, а одно время работала в администрации Маркса в отделе, который занимался бюджетом. Возможно, оттуда у Елизаровой такие познания в плане освоения бюджета, что она с успехом для себя и своей семьи делала в школе?

Во всей этой истории самыми главными участниками являются все-таки ученики Орловской школы и их родители. В школу с приходом нового директора пришли действительно, долгожданные перемены.

Ученикам теперь будет с кого брать пример, и у кого учиться. Ведь именно Виктор Николаевич Коряков был самым первым организатором и директором знаменитой кадетской школы в Саратове.

Ученики школы и их родители со временем могут поинтересоваться и некоторыми страницами биографии своего директора, а не той, что была описана анонимным автором.

А Виктор Николаевич много интересного может рассказать ребятам.

И о том, как служил в ракетных войсках на Украине на самых высоких должностях, и о том, как потом вернулся в родной Маркс, не изменив себе и не изменив присяге данной своей Родине. И о том, как учился в Москве в Высшей военно-политической академии имени В.И. Ленина. И о том, как после увольнения из армии служил в структурах ФСБ, став потом ветераном этой службы. И о том, как в юности тренировался у знаменитого В.Г. Сотнера, и выполнил норму мастера спорта по боксу. И как, многие годы спустя он стал инициатором и организатором проведения Международного турнира по боксу имени В.Г. Сотнера. И о том, как стал одним из инициаторов и организаторов проведения ежегодного фестиваля бардовской песни «Обермуджский треугольник»…

В школе села Орловское на самом деле, начались перемены. И перемены- долгожданные. Пожелаем ученикам, педагогам и новому директору успехов в этом новом учебном году!

А время, как это всегда это и происходит, все расставит на свои места.