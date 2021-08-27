Почему в отношении парикмахера Рожковой И.В. и приставов Октябрьского РОССП не возбуждается уголовное дело?

После публикаций в «Саратовском репортере» в марте 2020 года статей «Дело парикмахера из правительства Саратовской области», «Дело парикмахера из правительства Саратовской области- 2» потерпевшего Бондарева В.В. вызвали в прокуратуру Саратовской области. Опросили и сообщили : «Рожкова И.В. в скором времени отдаст Вам деньги».

Прошло больше года: денег нет. Почему такие сложности, и почему потерпевший должен ждать уже более двух лет возврата денежных средств? Ведь еще в 2019 году суд принял решение о возврате долга.

В мае 2019 года судья Октябрьского районного суда Забайлович Т.В. вынесла решение: "ВЗЫСКАТЬ С РОЖКОВОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ В ПОЛЬЗУ Бондарева В.В. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА В РАЗМЕРЕ 750 000 РУБЛЕЙ".

До сих пор Бондарев В.В. своих денег так и не получил. Многие из нас знают из практики: за «копеечный» долг приставы всю душу вывернут наизнанку. Все карманы вывернут. А здесь- хоть бы что! Рожкова ходит и улыбается, козыряя своими большими связями. Она на особом счету у приставов?

Парикмахер Рожкова И.В. продолжает ездить на своем автомобиле иностранного производства. На дебиторку, которую Рожкова И.В. получила, арест не был наложен. Почему? За красивые глаза? Возможно, тут не обошлось без помощи пристава Приходько из Октябрьского РОССП? То есть, не было потрачено из суммы дебиторки ни рубля на выполнение долговых обязательств. Почему? Для Рожковой И.В. действуют особые Законы? С карты пенсионера мигом взыщут долг, а с зарплатной карты парикмахера и с других ее доходов нельзя?

При таких обстоятельствах, когда явно нарушается федеральное законодательства, и об Закон прямо на глаза вытирают ноги, в отношении Рожковой И.В. должно было быть давно возбуждено уголовное дело от уклонения исполнения обязательств по исполнительному листу.

Почему этого не сделано? Есть покровители?

Прошедшие недавно торги не выявили ни одного покупателя и на квартиру Рожковой И.В. Видимо, цена была специально завышена в два раза?

Следователь Глухов из Ленинского СО СК РФ по Саратовской области за прошедший месяц так никого и не вызвали на допрос по факту нанесения тяжких увечий Бондареву В.В. приставами.

«Все по Закону? Сломали руку и не взыскивают долг?» - это уже другая публикация в «Саратовском репортере» от 19 июля 2021. Прошло больше месяца. Был отправлен запрос в прокуратуру Саратовской области. Пока ответа нет, хотя, разумные сроки для принятия конкретных процессуальных решений прошли. А дело ведь нешуточное: мало того, что человеку уже два года не отдают долг, хотя принято решение суда. Так еще и изувечили, изуродовали обе руки приставы во время выполнения своей «спецоперации» возле дома Бондарева В.В.

Вот коротко, что мы сообщали в недавней статье «Все по Закону? Сломали руку и не взыскивают долг?» от 19 июля 2021 года:

«Человеку должны большую сумму денег. Выигран суд. Есть исполнительный лист. Приставы- бездействуют. Более того- бездействуют и следственные органы. Один следователь из Ленинского следственного отдела ( Глухов) говорит потерпевшему, которому должны крупную сумму денег, но приставы бездействуют: «Мы не будем заниматься всякой х…».

Второй следователь из Октябрьского следственного отдела по факту избиения с перелома руки (Калинин) говорит: « А что? Избили? У нас много дел, нет времени этим заниматься».

Что же делать человеку? Кто защитит его законные интересы? Ждать появления возле своего дома второй «бригады» приставов, и уже беречь свои ноги от побоев? И смотреть при этом, как должник Рожкова И.В. улыбается ?

Редакция газеты направляет второй запрос по данной ситуации на имя прокурора Саратовской области Филипенко С.В.

Понадобится, редакция направит и третий запрос, если не будет принято справедливого процессуального решения. А именно: возбуждения уголовного дела в отношении приставов, избивших Бондарева В.В. и в отношении злостного должника Рожковой И.В.