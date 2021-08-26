Умельцы из Саратовэнерго"

Являясь собственником нежилого помещения в многоквартирном доме, я неожиданно для себя получил проблему. В помещении стоит прибор учёта (счетчик), никаких долгов по нему у меня нет. Но в доме множество квартир, счетчиками не оборудованных. Они платят по нормативам. Проблема для «Саратовэнерго» в том, что расход энергии в таких квартирах больше нормативных. Имеется общедомовой прибор учета. Как поступает «Саратовэнерго»? Да очень просто. Они разбрасывают весь перерасход на добросовестных плательщиков, ссылаясь на очень мутные поправки в Постановление правительства № 354, вступившие в силу с 01.07.2021 г., которые, по их мнению, позволяют обязать меня ОПЛАЧИВАТЬ НЕ ОКАЗАННЫЕ МНЕ УСЛУГИ И РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ИЗ СВОЕЙ ПЕНСИИ ЗА УСЛУГИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОКАЗАНЫ ДРУГИМ ЛЮДЯМ.

А теперь – внимание, следите за руками – как это делается. Зная, кто собственник помещения, они через мирового судью добиваются вынесения судебного приказа о взыскании с якобы должника требуемой суммы. При этом в своём иске «случайно» указывают адрес, по которому должник не проживает, и никогда не проживал. Канцелярией мирового суда судебный приказ отправляется на несуществующий адрес. «Должник», естественно, никакого приказа не получает, и, следовательно, лишается предусмотренной законом возможности в 10-дневный срок после получения приказа подать ходатайство о его отмене. Далее приказ вступает в законную силу, и «Саратовэнерго» запускает свою лапу в банковский счёт клиента (в моём случае – в мой пенсионный счёт). Таким образом, в июле месяце с моего пенсионного счёта была снята ощутимая для меня сумма.

Узнав об этом, я запустил процедуру отмены судебного приказа. В мировой суд было отправлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи заявления и об отмене судебного приказа. Мировой судья с моими доводами согласился, и приказ был отменен.

И вот тут возникла проблема: как удержанные у меня деньги вернуть обратно? В Пенсионном фонде на этот вопрос мне ответить не смогли. В Марксовском отделении «Саратовэнерго» на эту тему со мной разговаривать не стали. Что ж, теперь у меня, пенсионера, обращения в прокуратуру и судебная тяжба. А пока я всего лишь отправил возмущенные письма председателю правительства и президенту.

Юрий ГОРДЕЕВ.