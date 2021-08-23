Депутатов- к отчету!

В июле этого года я уже обращался к председателю Собрания Марксовского муниципального района Косареву Н.А. с предложением – в преддверии окончания полномочий местного представительного органа потребовать от каждого депутата отчитаться перед избирателями о проделанной работе. Ответа не последовало. Впереди, в сентябре, выборы нового состава. А меня, как рядового избирателя, весьма волнует эффективность работы депутатского корпуса.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутат обязан не реже одного раза в год отчитываться перед избирателями своего округа о своей работе, ходе выполнения предвыборной программы. Кроме того он обязан постоянно информировать избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через СМИ.

К сожалению, подавляющее большинство депутатов в течение всего периода полномочий так и не удосужилось отчитаться перед избирателями.

В связи с этим я настойчиво предлагал председателю Марксовского Собрания Косареву Николаю Александровичу обязать каждого депутата выступить с отчетом о проделанной работе на страницах районной газеты «Воложка» и в Интернет-изданиях. При этом высказывалось пожелание, чтобы в каждом депутатском отчёте имелись ответы на следующие вопросы:

Какие обещания, изложенные в предвыборной программе кандидата в депутаты, выполнены, какие находятся в стадии решения и какие не будут выполнены? Какие вопросы были предложены для рассмотрения районным Собранием, какие вносились предложения о проведении депутатских расследований? Какие поручения районного Собрания и его комиссий довелось выполнять? Приходилось ли принимать участие в проверках исполнения правовых актов, принятых районным Собранием и вносились ли предложения об устранении выявленных недостатков? Приходилось ли ходатайствовать о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение правовых актов районного Собрания? Какие вносились депутатские запросы и какие были их последствия? У каких должностных лиц и руководителей учреждений, предприятий и организаций довелось быть на приёме? Какие поступали обращения во время личного приема избирателей? Какие конкретно поступившие от избирателей проблемы, предложения, заявления и жалобы были рассмотрены? Какие обращения избирателей были взяты на контроль? По каким обращениям удалось способствовать правильному и своевременному их разрешению? Каким образом поддерживалась связь с избирателями своего округа? Как изучалось общественное мнение о качестве работы депутата в социальных сетях? Привести примеры наиболее ярких выступлений депутата в печатных изданиях и Интернет-СМИ.

В депутатских отчетах я предложил избегать упоминания о каких-либо благотворительных акциях (если они имели место), так как в цивилизованных странах это расценивается как подкуп избирателей.

К сожалению, действующих депутатов, порой, мало интересовало состояние городской инфраструктуры, дефицит рабочих мест, катастрофическая нехватка врачей и медицинского оборудования, качество работы органов местного самоуправления и пр.

Некоторые местные депутаты попросту забыли, каковы их обязанности. А ведь задачей депутата, в общем случае, является представление интересов граждан-избирателей во властных структурах, защита их прав, закреплённых в Конституции и законах. Настоящих депутатов в ДЕПУТАТОВ – К ОТЧЁТУ!

В июле этого года я уже обращался к председателю Собрания Марксовского муниципального района Косареву Н.А. с предложением – в преддверии окончания полномочий местного представительного органа потребовать от каждого депутата отчитаться перед избирателями о проделанной работе. Ответа не последовало.

Впереди, в сентябре, выборы нового состава. А меня, как рядового избирателя, весьма волнует эффективность работы депутатского корпуса.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутат обязан не реже одного раза в год отчитываться перед избирателями своего округа о своей работе, ходе выполнения предвыборной программы. Кроме того он обязан постоянно информировать избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через СМИ.

К сожалению, подавляющее большинство депутатов в течение всего периода полномочий так и не удосужилось отчитаться перед избирателями.

В связи с этим я настойчиво предлагал председателю Марксовского Собрания Косареву Николаю Александровичу обязать каждого депутата выступить с отчетом о проделанной работе на страницах районной газеты «Воложка» и в Интернет-изданиях. При этом высказывалось пожелание, чтобы в каждом депутатском отчёте имелись ответы на следующие вопросы:

Какие обещания, изложенные в предвыборной программе кандидата в депутаты, выполнены, какие находятся в стадии решения и какие не будут выполнены? Какие вопросы были предложены для рассмотрения районным Собранием, какие вносились предложения о проведении депутатских расследований? Какие поручения районного Собрания и его комиссий довелось выполнять? Приходилось ли принимать участие в проверках исполнения правовых актов, принятых районным Собранием и вносились ли предложения об устранении выявленных недостатков? Приходилось ли ходатайствовать о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение правовых актов районного Собрания? Какие вносились депутатские запросы и какие были их последствия? У каких должностных лиц и руководителей учреждений, предприятий и организаций довелось быть на приёме? Какие поступали обращения во время личного приема избирателей? Какие конкретно поступившие от избирателей проблемы, предложения, заявления и жалобы были рассмотрены? Какие обращения избирателей были взяты на контроль? По каким обращениям удалось способствовать правильному и своевременному их разрешению? Каким образом поддерживалась связь с избирателями своего округа? Как изучалось общественное мнение о качестве работы депутата в социальных сетях? Привести примеры наиболее ярких выступлений депутата в печатных изданиях и Интернет-СМИ.

В депутатских отчетах я предложил избегать упоминания о каких-либо благотворительных акциях (если они имели место), так как в цивилизованных странах это расценивается как подкуп избирателей.

К сожалению, действующих депутатов, порой, мало интересовало состояние городской инфраструктуры, дефицит рабочих мест, катастрофическая нехватка врачей и медицинского оборудования, качество работы органов местного самоуправления и пр.

Некоторые местные депутаты попросту забыли, каковы их обязанности. А ведь задачей депутата, в общем случае, является представление интересов граждан-избирателей во властных структурах, защита их прав, закреплённых в Конституции и законах. Настоящих депутатов в Марксовском районе не хватает. Возвращаясь к заголовку, уже не предлагаю, а требую: «Депутатов – к отчёту!»…

Юрий ГОРДЕЕВ.