Вольск: дело о кранах. Продолжение

Адвокат из Балаково Владимир Капустин продолжает изо дня в день распутывать схему организации подложности документов , схему решений в суде и обстоятельств невозможного с точки зрения здравого смысла, но возможного с точки зрения Вольской Фемиды того, как после смерти имущество, а именно, мостовые краны были переданы в собственность. И многое, многое другое, в чем были замешаны официальные органы власти Вольска, и чего они не захотели ( или не смогли) увидеть.

И вот, очередное, уже второе заявление в межмуниципальный отдел МВД России «Вольский» Саратовской области от Капустина В. Р. действующего по доверенности Борисова Георгия Александровича.

Начало

16 мая 2019 года, гражданин Лёвин Геннадий Александрович обратился к нотариусу Харитоновой Елене Юрьевне с заявлением о выдаче свидетельства о праве в котором указал брачные отношения наследника с наследодателем, указав, что имущество состоит из двух мостовых электрических кранов, данные которых приводятся в заявлении. Нотариус Харитонова составила заявление о выдаче свидетельства о праве по закону

В связи с тем, что подлинники документов, включая договор купли- продажи и регистрационные документы были утеряны, указано в заявлении, гражданин Лёвин Г. А. просил направить запрос о принадлежности двух мостовых электрических кранов, а также дате и способе приобретения вышеуказанных кранов, в Средне- Поволжское управление Ростехнадзора- заместителю руководителю Бурлину С. А.

Из архива из журнала регистрации кранов, находящегося в Средне- Поволжском управлении Ростехнадзора видно, что мостовой электрический кран, грузоподъёмностью 10 тн, длина пролёта -16,6 м, заводской номер 750, поставлен на учёт 27 марта 1984 года, изготовлен ВПО «Союзподъёмтрансмаш» владельцем – заводом ЖБК-4; снят с учёта.

Подтвердить принадлежность мостового электрического крана, грузоподъёмностью 10 тн, длина пролёта -16,6 м, заводской номер 750, снятого с учёта крана заводу ЖБК-4 заместитель руководителя Средне- Поволжского управления Ростехнадзора Бурлин С.А не мог.

Кто являлся владельцем крана после снятия его с учёта, заместитель руководителя Средне- Поволжского управления Ростехнадзора Бурлин С.А не знал, кран не стоял на учёте. Завод ЖБК-4 прекратил своё существование 25 декабря 1992 года.

ПОДЛОГ

К обращению, гражданин Лёвин Г. А.приложил сохранившуюся ксерокопию договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года, которая никем не засвидетельствована, указал в обращении Лёвин Г.А. Какого содержания была представлена ксерокопия договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года, нотариусу Харитоновой можно было понять уже из того, что свидетельство №000198 от 12 июня 1997 года частному индивидуальному предпринимателю Лёвиной Т. М. не выдавалась. Документом, удостоверяющим факт государственной регистрации физического лица являлось выданное местной администрацией свидетельство о государственной регистрации.

Именно на такой порядок указывал Закон РСФСР от 07.12.91 № 2000-1 «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации» (далее — Закон), а также Положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденное Указом Президента РФ от 08.07.94 № 1482 «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории РФ».

Достаточно было нотариусу Харитоновой запросить сведения от муниципального архива или от Налоговой инспекции, получить ответ, после чего подлог обнаруживался сразу. Необходимо помнить и о том, что сведения, которые указаны в копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года», к тому моменту, когда её представил гражданин Лёвин Г. А. нотариусу Харитоновой, и сведения, которые были указаны в копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года», к тому моменту, когда её представил в Вольскую прокуратуру Борисов Г. А., совпадал.

В преамбуле(вводной части) копии Договора, указаны данные частного индивидуального предпринимателя Лёвиной Т. М.

Как указано выше, свидетельство №000198 от 12 июня 1997 года не выдавалось «частному индивидуальному предпринимателю Лёвиной Татьяне Михайловне», что могла узнать и прокуратура, не поленившись, конечно, направив запрос в архив МУ Вольский муниципальный архив, и, конечно, нотариус Харитонова.

Если бы кто – нибудь из разумных, внимательно прочитал наименование месяца на первой странице копии Договора и наименование месяца на второй странице, то могли бы увидеть, что на первой странице указан месяц июнь, а на второй июль. Наименования месяцев не совпадали. Разумный, наверняка, обратил бы внимание и на то, что адрес места нахождения кранов, который указан в копии Договора, переулок Привольская, д.8 не совпадал с тем, который был в декабре 2001 года. Адрес, который указан в копии Договора, был присвоен через полтора когда, а именно 19 июня 2003 года, что видно из постановления администрации Вольского муниципального района Саратовской области.

В копии Договора указано: указанные мостовые краны находятся на объекте- сооружении склада готовой продукции, по адресу: Саратовская области, г. Вольск, переулок Привольский, 8, правообладателем которого на момент продажи являлся Ромазанов В.А, дата и номер государственной регистрации права: 28.10.1999 г.,64-1, 42-355.1999-211.1. Указание в копии Договора на принадлежность Ромазанову В. А. сооружения склада готовой продукции, по адресу: Саратовская области, г. Вольск, переулок Привольский, 8 на дату продажи мостовых кранов, озадачило бы каждого, у кого имеются мозги.

Дело в том, по «Договору купли- продажи» от 17 августа 2001 года, заключённому более трёх месяцев ранее, Ромазанов В. А. уже продал сооружение склада готовой продукции, по адресу: Саратовская области, г. Вольск, переулок Привольский, 8 Лёвиной Т. М., правообладателем сооружения склада готовой продукции Ромазанов не являлся. ИНН 644105 737271- указанный как присвоенный ЧП Лёвиной Т. М., был присвоен Ромазанову В. А., территориальным органом Федеральной налоговой службой России дата регистрации — 01.04.2003. В тот же день, когда индивидуальному предпринимателю Ромазанову В. А. был присвоен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). Можно проверить в поисковике.

Таким образом, к 10 декабря 2001 года ИНН 644105 737271, указанный в копии Договора как присвоенный частному предпринимателю Лёвиной Т. М., не присваивался, что подтвердила Налоговая инспекция. ИНН был присвоен Налоговым органом Лёвиной Т. М. в такой последовательности чисел: 6441055121799. Расчётный счёт, якобы открывавшийся частному индивидуальному предпринимателю Лёвиной Т. М., не открывался никогда.

Расшифровать структуру расчётного счёта может каждый психически нормально развитый человек, прежде всего. И тот, кто умеет читать, конечно. Желание представить расчётный счёт в копии Договора в виде набора цифр, доказывало, что кому -то ненормальному могла прийти в голову мысль одурачить и судью, представить расчётный счёт в виде набора цифр. Гражданин Лёвин Г. А. представил расчётный счёт в виде набора цифр в копии Договора.

Расшифруем структуру расчётного счёта: 407 21 856 2 6311 0005612. Расшифровка структуры расчётного счёта позволяла увидеть следующее: 407 - счёт первого порядка банковского баланса, по которому можно узнать, кто открыл счёт и с какой целью. Счёт открыл индивидуальный предприниматель. Расшифровка 4 и 5 цифры счёта второго порядка.

Расшифровка банковского счета для 4 и 5 цифры следующая: 40701 — организация имеет отношение к финансовому сектору (это может быть микрофинансовая компания, пенсионный фонд и т. д.); 40702 — сюда относят открытые и закрытые общества; 40703 — счета некоммерческих объединений; 40704 — средства, выделенные для проведения выборов или общественных собраний.

Таким образом, можно увидеть, что такой набор чисел как 40721 не существовал. Банковский счёт для четвёртой и пятой цифры:40721 – это плод незрелого ума, кого, не знаю. Соколов и Павлов знают. Далее. Индекс 856 – это обозначение в расчётном счёте денежной единицы в системе обозначений, принятых в международной системе и в России. В мире не было ни одного государства, денежной единицы которого присваивался индекс-856.Далее. В расчётном счёте указан цифрами 6311- банковский идентификационный код. Цифра 63- указывает Саратовскую область по правилам ЦБ РФ, цифрами 11 обозначен условный номер подразделения расчетной сети ЦБ РФ, или условный номер структурного подразделения Банка России, который должен находиться на территории Саратовской области. БИК 046311838 был присвоен филиалу Саратовского ОАО «Альфа- Банк»- региональному отделению.

Таким образом, в корреспондентском счёте, должны были указываться цифры, подтверждающие место нахождения филиала банка в Саратовской области, корреспондентский счёт 30101810900000000838. Указанный в копии Договора корреспондентский счет: 30101810000000000838 был открыт Центральным Банком России Краснодарскому филиалу АО "СМП БАНК" - Московскому банку, контрольный пакет акций которого принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.

Банк был основан в апреле 2001 года. Сокращённое наименование банка: КРФ АО "СМП БАНК". Расположен в городе Краснодаре. Отчего это вдруг , ЧП Лёвина, живущая в городе Вольске Саратовской области открывало расчётный счёт в Краснодарском филиале АО "СМП БАНК" - Московском банке? Вопрос, который должен был прийти на ум нотариусу Харитоновой Елене Юрьевне. Но почему-то не пришёл.

У несведущего в банковских реквизитах нотариуса имелась возможность, запросив сведения от «Альфа- Банк» -и от Краснодарского филиала АО "СМП БАНК" - Московского банка, узнать, в каком банке открывался расчётный счёт, указанный в копии Договора, представленного Вам гражданином Лёвиным Г. А. Но почему -то нотариус Харитонова Е. Ю. не захотел сделать запрос в банки.

Теперь обратимся к 7 (семи) цифрам – с 14 по 20 цифре в расчётном счёте, который указан в копии Договора. Числа -с 14 по 20 цифру обозначают порядковый номер лицевого счёта клиента в системе банка. Таким образом, номер лицевого счёта клиента банка- частному индивидуальному предпринимателю Лёвиной Т. М. мог быть присвоен банком, в котором был открыт расчётный счёт: 407 21 856 2 6311 0005612

Расчётный счёт, в котором указан порядковый номер лицевого счёта ЧП Лёвиной Т.М. - 0005612 не присваивался до 10 декабря 2001 года ни филиалом «Альфа- Банк», ни филиалом Краснодарского филиала АО "СМП БАНК" - Московского банка. Можете проверить. Представитель истца Соколов М. С. был настолько уверен в безнаказанности за представление в суд фальсифицированного доказательства, что не постеснялся и того, что на оттиске печати указаны буквы ИП, а не ЧП, как указано выше на второй странице, и что на оттиске штампа указан номер свидетельства 000168, тогда как в верхней части первой страницы копии Договора и в банковских реквизитах второй страницы указан другой номер свидетельства: 000198.

Соколов был уверен, для нотариуса Харитоновой Е.Ю, для Вольского суда и для областного суда, сойдёт и такая копия Договора. «Набор сведений» в копии Договора, приписываемых ЧП Лёвиной Т. М., обнаруживал примитивную фальсификацию доказательства по гражданскому делу №2-1-768/2019 при внимательном анализе сведений указанных в копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года» судьёй Строгановой.

Как судья Строганова, и другие... помогли отнять имущество

Но перед судьёй Строгановой стояла другая задача: помочь Соколову М.С. отнять имущество у индивидуального предпринимателя Борисова Г.А.

Начальник органа дознания- подполковник Мартынов Е.В, например, согласился с тем, чтобы дознаватель Перепелов не проверил достоверность сведений, указанных в копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года», а закончил проверку не проверяя достоверность сведений. И заместитель прокурора Шевченко тоже согласился с мнением начальника органа дознания- подполковника Мартынов Е.В, что не нужно проверять достоверность сведений.

У адвоката Капустина имеелось иное мнение. Тогда- то и возникло у него желание узнать, почему начальник органа дознания- подполковник Мартынов Е.В, например, согласился с тем, чтобы дознаватель Перепелов не проверил достоверность сведений, указанных в копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года», а закончил проверку не проверяя достоверность сведений. 11 августа 2021 года, Капустин приехал в город Вольск, пришёл в отдел полиции, и подал в дежурную часть заявление, в котором просил сообщить, почему начальник органа дознания- подполковник Мартынов Е.В, согласился с тем, чтобы дознаватель Перепелов не проверил достоверность сведений, указанных в копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года», а закончил проверку не проверяя достоверность сведений.

Читая ответы отдела полиции, адвокат Капустин счёл необходимым обратиться с настоятельной просьбой дать ответ по существу.

Последует ли такой ответ?