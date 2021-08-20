Выборы все ближе: облизбиркому пора наводить порядок

Обращение кандидата в депутаты районного Собрания Марксовского муниципального района Гордеева Юрия Александровича к председателю избирательной комиссии Саратовской области Романовой И.В.

Уважаемая Ирина Викторовна!

Я уже обращался к Вам по поводу нарушений, допускаемых сотрудниками Марксовской ТИК. В преддверии важных выборов прошу в очередной раз обратить внимание на работу указанной избирательной комиссии.

Речь идет о неудовлетворительной работе с участковыми избирательными комиссиями и нарушении действующего законодательства в ходе подготовки и проведения избирательной компании 2018-го года (в тот момент работал ныне действующий состав ТИК).

10 сентября 2018 года членами Территориальной избирательной комиссии Марксовского муниципального района был подписан протокол (копия прилагается) о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 28, на котором я в тот момент баллотировался на выборах депутатов в Совет муниципального образования город Маркс.

В строке № 12 указанного протокола указано число утраченных избирательных бюллетеней – 0.

Однако у меня имеется один подлинный экземпляр избирательного бюллетеня (копия прилагается) с этого участка, который в день голосования был найден в подъезде многоквартирного дома и неустановленным лицом передан мне для ознакомления. В тот момент я не придал этому особого значения, но в условиях предстоящих важных выборов в Государственную думу считаю необходимым обратить на это самое серьезное внимание.

Имею основание полагать, что на указанном участке была допущена фальсификация результатов подсчета голосов. Конечно, в данном случае один избирательный бюллетень не мог серьезным образом повлиять на результаты голосования. Но этот факт означает, что в тот момент на избирательном участке № 28 имелись неучтенные бюллетени (количество которых могло быть любым сколь угодно большим) и существовала возможность фальсификации итогов голосования, что является серьезным нарушением законодательства.

Прошу Вас сделать выводы, самым серьезным образом обратить внимание на организацию и проведение очередных выборов в Марксовском районе и принять все необходимые меры к пресечению возможных нарушений.

С уважением, Ю. Гордеев.

20.08.2021 г.