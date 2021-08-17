Новое граффити появилось в Балашове

В Балашове появилось новое граффити, посвященное экологии. Арт-объект на Набережной Хопра создал саратовский художник Дмитрий Жумаев. Своей работой автор напоминает жителям города, что от отношение человека к окружающему миру зависит благополучие планеты, нашего дома.

Граффити в Балашове – первый объект, размещенный в рамках ЭкоЛогичного стрит-арт фестиваля «Стены смыслов». Проект направлен на формирование у саратовцев ответственного отношения к окружающей среде. Настенные рисунки на экологическую тематику также появятся в Саратове, Энгельсе, Балакове и Вольске.

«Сегодня тема осознанного взаимодействия с природой становится актуальнее из-за многочисленных экологических проблем, вызванных человеческим безразличием. Чтобы предотвратить возникшую угрозу, необходимо воспитывать экокультуру у граждан и формировать у них осмысленное отношение к природе. Наша команда решила заложить экологические идеалы с помощью уличного искусства», - рассказала куратор проекта Анастасия Захарова.

Фестиваль реализуется благодаря грантовой поддержке НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», финансирование автор проекта получила на форуме «iВолга» в 2020 году. Партнером фестиваля также выступает Саратовское региональное отделение «Молодой Гвардии» и ГБУ РЦ «Молодёжь плюс».