Тротуар за миллиард

«Каждый день хожу по саратовским улицам»- пишет на своей странице в Фейсбуке известный саратовский юрист Николай Скворцов, что, в общем-то не новость: все мы ходим по тротуарам. Но что интересного заметил пытливый взгляд профессионального юриста? Вот какие выводы сделал юрист после ходьбы по тротуарам:

«Со слов губернатора, только на тротуары в этом году выделено более 1 млрд рублей. Вот, если бы я делал тротуары для себя, то, наверное, можно было бы процентов 5-10 денежных средств сэкономить. Это я, как неспециалист в «тротуарных» работах, говорю. Прошу поправить меня, если ошибаюсь.

Как можно сэкономить:

1.Пересмотреть ширину тротуаров. Сейчас, как я понимаю, на разных улицах ширина тротуара разная. Причем, даже на второстепенных улицах нет единообразия.

2.С разных сторон одной улицы можно делать тротуары одинаковой ширины. Сейчас встречаются улицы с разной шириной тротуаров: левая и правая часть не равны.

3.Клумбы на разных улицах устроены разных размеров. Ширина и длина даже на одной улице у клумб отличается. Каждые лишние 10 сантиметров клумбы увеличивают бюджет на 10%. Плюс цена бордюров. При цене в 1500-1800 рублей асфальтировки (с подготовкой) за кв.м. это существенно

4.Можно увеличить ширину проезжей части на некоторых улицах за счёт сужения тротуаров.

5.Не перекладывать на некоторых улицах асфальт. Наверное, менять новый асфальт на ещё более новый - это большая роскошь для нашего города.

6.Использовать старый асфальт для асфальтирования некоторых улиц (там, где до сих пор остались щебеночные дороги, либо просто накатанная машинами земля).

Кстати, и старый бордюрный камень там тоже временно можно использовать. Ну, до лучших времён или до новых выборов».

Выводы юриста просты, но согласимся, не лишены здравого смысла. Но на практике все мы сейчас наблюдаем совсем другое…