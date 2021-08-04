Рогожин хвалит "петуха"

Рогожин поспешил на помощь Фадееву. Рогожин очень часто бывает в качестве «контролера» в Петровске: указывая на «отдельные недостатки», он при этом, всегда нахваливает главу района Фадеева. Да, пишет и говорит депутат областной думы и «контролер» Рогожин, проекты провалены, все очень плохо в районе, но… Фадеев старается!

Рогожин всегда выступал и выступает в роли «кукушки», защищая и нахваливая «петуха» - главу Петровского района Фадеева. Известно о давней и очень тесной во всех смыслах связи между Фадеевым и Рогожиным. Рогожин, используя статус депутата областной думы всегда «спасает», как может, от критических стрел Фадеева. Вряд ли, как мы полагаем, тут дело только в одной личной симпатии Рогожина к Фадееву. "Четвертая власть" на днях отчиталась: «В Петровске активизировались строительные работы по крупным проектам», и сообщается, что «депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин и глава Петровского района Денис Фадеев осмотрели ход строительных работ на крупных объектах в Петровске».

Рогожин приехал поддержать Фадеева после разгромной критики со стороны уважаемого федерального политика. Видимо, Рогожин уверен, что он силою своего статуса депутата «контролера» поможет поправить упавший до уровня плинтуса имидж главы Фадеева, провалившего все федеральные проекты в Петровске.

При этом, Вадик демонстрирует избирательный подход к тому, что происходит в Петровском районе: публикует все комментарии уважаемого федерального политика на «Четвертой власти», но когда все ленты написали про последствия ужасного урагана, про проваленные федеральные проекты в Петровске, то тут Рогожин тихо помалкивает, и пишет только о «большой ветке дерева упавшей прямо перед машиной на дорогу и перекрывшей ее», и что «Фадеев быстро дал указание разобрать завалы». Да, Вадик всегда умел насмешить своими нелепыми хвалебными пассажами читающую публику. Ветку он увидел и написал о ней, а более серьезного ничего не заметил!

Как будто то бы и не было в Петровском районе более серьезных разрушений, чем «ветка с дерева». Но «кукушка» Рогожин привычно отмазывает и в этой ситуации своего любимого «петуха» Фадеева, вместо того, чтобы поставить принципиальный вопрос как депутат облдумы, о его отставке за проваленные проекты в Петровске, за сорванные крыши с социальных объектов.

Рогожин не заметил, что в Петровском районе ураган сорвал крышу со школы и клуба. А не заметив (сделал вид, что не заметил?) не задался очень интересным вопросом : «Почему это ураганы в Петровском районе такие избирательные и причиняют вред объектам социальной сферы?». Случайно ли? Ведь, в районе масса других крыш, но все они прекрасно противостояли стихии. Но, может быть, ответ кроется в качестве ремонтных работ на объектах именно социальной сферы, и не пора ли незамедлительно проверить качество этих работ?

Уверены, что специалистам и прокурорам следует незамедлительно выехать в Петровск и провести осмотр крыш зданий школы и клуба. И установить, надлежащего ли качества был материал? Оценить и качество крепежа (гвозди ,болты, скобы, саморезы и т.д. ) с помощью которых крепилась крыша. Определить, соответствует все это техническим требованиям, или нет.

Вот тут бы и пригодился «контролер» Рогожин. Но он молчит. Не будет, как мы полагаем, подобные оценки качества ремонта крыш на социальных объектах делать и сам Фадеев и его подчиненные. Или, они попытаются все скрыть, чтобы освоить потом новые деньги на новую крышу? А депутат Рогожин по привычке, поможет в этом Фадееву и проконтролирует, так как надо, в очередной раз его нахваливая?