БЕСПОЛЕЗНЫЙ ФАДЕЕВ

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 "Почему  губернатор Радаев до сих пор держит на посту главы  Петровского района Фадеева?». Подобным вопросом   многие жители района уже не задаются, и  все  понимают,  чем конкретно  в их районе занимается  Фадеев и в интересах кого конкретно работает.

Именно такой  бездеятельный глава, как Фадеев,   очень выгоден местному олигархическому клану, в состав которого входят некоторые фермеры и  депутаты. Ведь   Фадеев легко подпишет нужный документ, легко   выделит нужный клочок бросовой земли. Например,   в том самом месте,  где пройдет  «Великий шелковый путь» (кадастровые номера  редакция на данный момент уточняет, и в ближайшее время мы их обнародуем, и попросим прокуратуру заняться этим делом).

А  люди?     О них особо никто и не думает.  Развалено все, что только можно развалить.  Для этого губернатором был  «заслан» в Петровский район Фадеев, чтобы развалить все  национальные    проекты и  ничего не делать для развития в Петровском районе  ТОСЭР?

Сорваны три федеральные программы: их выполнение практически на нуле, хотя должно быть реализовано уже на 70%. Если в сентябре объекты не будут сданы, по договору федеральное финансирование придется вернуть. Фадеев к этому готов? 

  Петровск участвует в трех федеральных программах: проект по благоустройству, создание пляжа и сохранение объектов историко-культурного наследия.  Выполнение должно быть повторимся,     сегодня уже 70%, а у  Фадеева   по бумагам 5%, а на деле оказалось  даже 1%.!!!

 Губернатора устраивает такой глава, как Фадеев?  Прокурора города тоже устраивает?  Устраивает,  что  жителям Петровска негде получить качественное лечение? Районную больницу в Петровске  окружили частные клиники.  Кто на этом «греет» руки? Быть может, глава   района Фадеев в «доле» с руководителями частных клиник?

С больных петровчан  деньги «лупят», а местную больницу в  полное запустение привели.  В хирургии потолок проваливается,  квалифицированных врачей не хватает, медицинское оборудование старое... 

Но Фадеев  продолжает сидеть в кресле главы района,  и такой глава устраивает почему-то губернатора Радаева.

( продолжение темы следует)