БЕСПОЛЕЗНЫЙ ФАДЕЕВ

"Почему губернатор Радаев до сих пор держит на посту главы Петровского района Фадеева?». Подобным вопросом многие жители района уже не задаются, и все понимают, чем конкретно в их районе занимается Фадеев и в интересах кого конкретно работает.

Именно такой бездеятельный глава, как Фадеев, очень выгоден местному олигархическому клану, в состав которого входят некоторые фермеры и депутаты. Ведь Фадеев легко подпишет нужный документ, легко выделит нужный клочок бросовой земли. Например, в том самом месте, где пройдет «Великий шелковый путь» (кадастровые номера редакция на данный момент уточняет, и в ближайшее время мы их обнародуем, и попросим прокуратуру заняться этим делом).

А люди? О них особо никто и не думает. Развалено все, что только можно развалить. Для этого губернатором был «заслан» в Петровский район Фадеев, чтобы развалить все национальные проекты и ничего не делать для развития в Петровском районе ТОСЭР?

Сорваны три федеральные программы: их выполнение практически на нуле, хотя должно быть реализовано уже на 70%. Если в сентябре объекты не будут сданы, по договору федеральное финансирование придется вернуть. Фадеев к этому готов?

Петровск участвует в трех федеральных программах: проект по благоустройству, создание пляжа и сохранение объектов историко-культурного наследия. Выполнение должно быть повторимся, сегодня уже 70%, а у Фадеева по бумагам 5%, а на деле оказалось даже 1%.!!!

Губернатора устраивает такой глава, как Фадеев? Прокурора города тоже устраивает? Устраивает, что жителям Петровска негде получить качественное лечение? Районную больницу в Петровске окружили частные клиники. Кто на этом «греет» руки? Быть может, глава района Фадеев в «доле» с руководителями частных клиник?

С больных петровчан деньги «лупят», а местную больницу в полное запустение привели. В хирургии потолок проваливается, квалифицированных врачей не хватает, медицинское оборудование старое...

Но Фадеев продолжает сидеть в кресле главы района, и такой глава устраивает почему-то губернатора Радаева.

( продолжение темы следует)