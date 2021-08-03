Пенсионер поделился опытом борьбы с "Саратовэнерго".

Хочу поделиться опытом борьбы с Марксовским отделением «Саратовэнерго». Меня возмущают действия этой организации в отношении потребителей электрической энергии в жилом многоквартирном доме. В указанном доме по вине ПАО «Саратовэнерго» не налажен учёт потребления электроэнергии отдельными абонентами, не производится снятие показаний приборов учёта, не принимается никаких мер в отношении неплательщиков. В большинстве квартир счетчики вообще отсутствуют, в результате чего ведется совершенно бесконтрольное расходование электрической энергии. Чтобы покрыть эти потери, Марксовское отделение всю разницу между показаниями общедомового прибора учёта и показаниями отдельных внутриквартирных приборов перекладывает на добросовестных плательщиков, рассылает жильцам дома не подтвержденные показаниями счетчиков счета и угрожает судебными разбирательствами, то есть ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТЫ за НЕПОТРЕБЛЕННУЮ электроэнергию (за НЕОКАЗАННУЮ услугу), чем НАРУШАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Я являюсь собственником помещения (которое временно не используется) в указанном доме, не имею задолженности за предыдущие периоды и не потребил ни одного киловатта-часа электроэнергии, но мне продолжают начислять серьезные для меня суммы за непотребленную электроэнергию. Подобные действия делаются и в отношении других собственников квартир в указанном доме, что вызывает их законное возмущение.

Марксовское отделение ПАО «Саратовэнерго» самоустранилось от контроля за потреблением электроэнергии отдельными потребителями. При этом состояние внутридомовой электропроводки в доме находится в ужасающем состоянии, что повышает пожароопасность здания и открывает возможности для бесконтрольного хищения электроэнергии.

С сентября 2020 года я неоднократно обращался в Марксовскую районную администрацию, к губернатору Саратовской области, ПАО «Саратовэнерго», Минпромэнерго Саратовской области, в Марксовскую межрайонную прокуратуру, прокуратуру Саратовской области, Госжилинспекцию Саратовской области. Указанные структуры перенаправляли моё обращение по компетенции различным адресатам, но за весь вышеуказанный период времени никаких положительных решений не принято, из указанных учреждений в мой адрес присылаются написанные под «копирку» отписки, и незаконные начисления продолжаются. Ни одна из заявленных проблем до сих пор не решена. В мой адрес начали поступать судебные приказы, обязывающие меня оплатить никогда не оказывавшиеся услуги.

На недавно состоявшейся «Прямой линии» аналогичный вопрос был задан губернатору В. Радаеву. Руководство «Саратовэнерго» в прямом эфире ответило, что такое возможно, если жильцы дома одобрят такое решение о распределении накопившихся неплатежей между добросовестными плательщиками. Но хоть кто-то может представить себе такую ситуацию? Неужели у нас не найдется ни одного грамотного и честного юриста, который сможет сказать, что отдельные положения Постановлений правительства № 354 и № 950 противоречат действующему законодательству?! Где прокуратура?! Посему я теперь вынужден обратиться за помощью к Президенту и Председателю правительства с просьбой оказать содействие в наведении порядка в работе ПАО «Саратовэнерго», в получении правовой оценки действий Марксовского отделения указанной организации, в прекращении этого произвола и исключения повторения таких неправомерных начислений.

Юрий Гордеев, пенсионер.